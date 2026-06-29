【札幌・手稲】姿刺身198円、生ビール253円。【のれん個室×刺身の旨い居酒屋】「ひゃくや 手稲駅前店」が2026年7月7日オープン

株式会社Zeal's Planning

株式会社Zeal’s Planning（本社：北海道札幌市）は、2026年7月7日（火）、JR手稲駅前に【のれん個室×刺身の旨い居酒屋】「ひゃくや 手稲駅前店」をオープンいたします。

「ひゃくや」は、「気軽な価格で、本当に美味しい料理を。」をコンセプトに展開する総合居酒屋です。

看板商品は、本日入荷の姿刺身180円（税込198円）と、生ビール230円（税込253円）。

さらに、寿司・焼き鳥・炉端焼き・揚げ物・肉料理・一品料理・デザートまで幅広いメニューを取り揃え、お一人様から会社宴会、ご家族でのお食事まで様々なシーンでご利用いただけます。

店内は120席を備え、少人数向け個室から大人数の宴会まで対応。

価格だけではなく、「料理の満足度」「居心地の良さ」「また来たくなる楽しさ」を追求した店舗づくりを行っています。

■ 名物 おかしら付き姿刺身 180円（税込198円）

ひゃくやの看板商品。市場から仕入れた鮮魚を、お頭付きの姿造りで豪快に提供します。198円（税込218円）という価格でありながら、見た目の迫力と鮮度を両立。来店時にまず注文したい名物料理です。

■ ひゃくやの刺身八点 男盛り

その日仕入れた鮮魚に加え、ウニや活アワビなども盛り込んだ豪華な刺身盛り。ボリューム、彩り、鮮度にこだわった、海鮮好きにおすすめの一皿です。

■ 串に刺さない焼鳥

串を使わず豪快に焼き上げる、ひゃくやならではの焼鳥。ジューシーな食感と食べ応えが特徴で、お酒との相性も抜群。定番でありながら印象に残る人気メニューです。

■ 活アワビ・生カキ

活アワビや生カキなど、居酒屋では珍しい海鮮も気軽に楽しめます。鮮度にこだわった海の幸をリーズナブルに味わえるのも、ひゃくやの魅力です。

■ 縞そい一尾の姿煮付け

一尾丸ごと丁寧に炊き上げた人気メニュー。中までしっかり味が染み込み、ご飯にもお酒にもよく合う、数量限定の一品です。

■ 三貫寿司

生本まぐろやサーモンなど人気ネタを三貫で楽しめる寿司。海鮮居酒屋ならではの鮮度と、気軽に注文しやすいスタイルを両立しています。

■ プレミアム日本酒・本格焼酎

獺祭 純米大吟醸、越乃寒梅 純米吟醸 灑、久保田 千寿、十王蔵 特別純米をはじめ、山ねこ、キロク、中々などの本格焼酎もご用意。料理との相性を考えた銘柄を取り揃えています。

■ 全席のれん個室

全120席すべてが、のれんで仕切られた個室空間。2名様から最大54名様まで対応し、少人数のお食事から会社宴会まで周囲を気にせずゆっくりとお過ごしいただけます。

店舗概要

店名

【のれん個室×刺身の旨い居酒屋】

ひゃくや 手稲駅前店

オープン日

2026年7月7日（火）

所在地

北海道札幌市手稲区手稲本町2条3丁目6-12

JR手稲駅徒歩2分

席数

120席

営業時間

17:00～23:15