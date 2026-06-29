カラー電子ペーパー＋LCDの大型デュアルスクリーン5Gスマートフォン「Bigme HiBreak Dual 2」がKickstarterに登場

Shenzhen Dawo Cloud Reading and Writing Technology Co., Ltd.

Bigme HiBreak Dual 2がKickstarterでクラウドファンディングを開始予定です。HiBreak Dual 2は、6.13インチ電子ペーパーディスプレイと5インチLCDディスプレイを1台の5Gスマートフォンに搭載し、「目にやさしい表示」と「高効率な操作性」を両立する新しい体験を提供します。もう用途に応じて端末を使い分けたり、2台のスマートフォンを持ち歩いたりする必要はありません。

Kickstarterページでメールアドレスを登録すると、クラウドファンディング開始通知、早期割引、製品の進捗、詳細スペック情報をいち早く受け取ることができます。開始後はBigmeをぜひご支援ください

https://www.kickstarter.com/projects/bigme/worlds-first-large-dual-screen-color-e-ink-smartphone?ref=bz8m4r(https://www.kickstarter.com/projects/bigme/worlds-first-large-dual-screen-color-e-ink-smartphone?ref=bz8m4r)

HiBreak Dual 2の最大の特長は、電子ペーパーならではの目にやさしい表示と手書き体験を、LCDの豊かな表示性能と高い操作性と本格的に融合した点にあります。6.13インチ電子ペーパーディスプレイはカラー版とモノクロ版を用意し、読書、筆記、長時間の情報閲覧に適しています。5インチLCDディスプレイは、高精細コンテンツの閲覧、インタラクティブなアプリ操作、スマートフォンとしての高頻度な操作に対応します。これにより、HiBreak Dual 2は電子ペーパースマートフォンでありながらLCDスマートフォンでもあり、携帯型リーダー、電子ノート、オフィスツールとしても活用できます

近年、Bigmeは電子ペーパー製品分野で継続的な技術革新を進めてきました。前世代のHiBreak DualやB7 Proなど、Dimensity 1080チップを搭載した製品では、Bigme独自のソフトウェアおよび表示技術の最適化により、電子ペーパーで最大80fpsのリフレッシュ表示を実現しました。自動残像除去性能も大幅に向上し、水波紋ページめくりアニメーションにより、高精細モードでのページ切り替え時のちらつきも軽減しています。

性能面では、Dimensity 1080チップを搭載したHiBreak ProやB7 ProなどのAnTuTuベンチマークスコアは70万点クラスに達しています。今後登場するHiBreak Dual 2は、より高性能なDimensity 8300チップを搭載し、AnTuTuベンチマークスコアは約160万点を見込んでいます。高性能チップの採用により、高フレームレート表示、残像制御、システム応答性のさらなる向上が期待されます。Bigmeの既存機能である水波紋ページめくりアニメーションなども、HiBreak Dual 2で継承・最適化されます。

HiBreak Dual、HiBreak Pro、B7 Proなどの製品は、Bigme公式サイトおよびAmazonストアで購入できます。https://store.bigme.vip/collections/smartphone/products/hibreak-dual-smartphone(https://store.bigme.vip/collections/smartphone/products/hibreak-dual-smartphone)

https://www.amazon.co.jp/-/en/stores/Bigme/page/B7DB6896-0512-4BA3-8347-C837E7AF3FA4?ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/-/en/stores/Bigme/page/B7DB6896-0512-4BA3-8347-C837E7AF3FA4?ref_=ast_bln)

Bigmeの取り組みは、電子ペーパースマートフォンにとどまりません。Bigmeはこれまで、電子ペーパータブレット、リーダー、モニター、デジタルフォトフレームなどのカテゴリーを継続的に展開してきました。リフレッシュ速度、残像制御、カラー表示、手書き体験、AI連携などの向上を通じて、電子ペーパーの活用シーンをオフィス、学習、通信、展示、スマートインタラクションへと広げています。

Bigmeは、25.3インチ・最大60fps対応のカラー電子ペーパーモニター「B251 Pro」を発表予定です。オフィス業務や商業展示に、より滑らかな大画面カラー電子ペーパー体験を提供します。また、Bigmeは電子ペーパーAIデジタルフォトフレーム「F13」も発売予定です。この13インチ電子ペーパーフォトフレームは、写真表示、家庭用インテリア、ギャラリーやホテルのアート装飾などに適しており、ペーパーレスで光害を抑えた表示が可能です。さらにAI音声対話機能に対応し、生活アシスタントとして、よりスマートな体験を提供します。

電子ペーパースマートフォン（HiBreak、HiBreak Pro、HiBreak Dual）、電子ペーパータブレット（B7、B10）、電子ペーパーリーダー（B6）から、電子ペーパーモニター（B251、B13、B251 Pro）、電子ペーパーフォトフレーム（F7 Pro、F13）まで、Bigmeは継続的なイノベーションにより、電子ペーパーが読書だけでなく、仕事、学習、生活、スマートインタラクションまで幅広いシーンに対応できることを示しています。

HiBreak Dual 2はまもなくクラウドファンディングを開始します。ぜひご注目・ご登録いただき、開始後はBigmeをご支援ください。電子ペーパーとLCDを融合したスマートフォンの新たなマイルストーンを、ぜひ共にご体験ください。

Kickstarterページ：

https://www.kickstarter.com/projects/bigme/worlds-first-large-dual-screen-color-e-ink-smartphone?ref=bz8m4r