株式会社YOKOYAMA(本社：東京都千代田区、代表取締役：横山 淳一)は、同社が展開する濃縮マシマシ豚骨ニンニク万能調理スープ「TONGARI」を、2026年6月29日週より全国のセブン‐イレブン※で販売開始します。2023年5月の販売開始からスーパーやドラッグストアなど取扱店舗を拡大し、このたび国内最大のコンビニチェーンでの展開が決定しました。

併せて、サンヨー食品が展開する即席麺「サッポロ一番」とのクロスプロモーションも開始します。(プロモーション内容は下記に詳細記載)

※一部取扱のない店舗がございます





マシマシと言えなかった全ての人へ





■学生起業家が未経験から生み出した調味料が、4年で全国のコンビニ展開へ

「TONGARI」は、株式会社YOKOYAMA代表取締役の横山 淳一が大学在学中に開発した、豚骨・ニンニク・しょうゆをベースに二郎系のようなガッツリとした味をご家庭で手軽に楽しめる万能調味料です。ラードや香料などで代替せず、本物の豚骨をふんだんに使用し、味の深みやコクを生み出しています。

2023年5月の販売開始からスーパーやドラッグストアなど取扱店舗を拡大し、2026年6月時点では4,000店舗以上での販売、累計出荷本数は10万本を超えています。

使い方はシンプルで、カップ麺・袋麺のスープに加える、油そばに絡める、炒め物に使う、唐揚げのアクセントに加えるなど、家庭料理を含めて手軽に満足感を高められることから幅広いお客様にご好評いただいています。





かけるだけ





■【期間限定】「サッポロ一番」との同時購入で100円引き

セブン‐イレブンでの販売開始と同時に、サンヨー食品が展開する「サッポロ一番」とのクロスプロモーションを実施。セブン‐イレブン店頭で「TONGARI」1個と対象の「サッポロ一番」1個(みそ・塩・しょうゆ)を同時購入すると合計金額より100円引きとなります。(実施期間：2026年7月2日～15日)









■株式会社YOKOYAMA代表取締役 横山 淳一 コメント

正直、セブン‐イレブンさんに全国で並べてもらえる日が来るとは思っていませんでした。販売を開始して1～2年は色んな店舗さんにご提案しても断られるのが当たり前の日々でしたが、大手卸売商社さんとのご縁をいただいて、ようやくここまで来られました。TONGARIが全国のコンビニエンスストアに並ぶということは、どこに住んでいる方でも手に取れるということです。それが一番うれしいです。サッポロ一番さんとの取り組みも、袋麺に合わせて使うという新しい食べ方を、多くの方に知ってもらえるきっかけになればと思っています。





代表・横山 淳一





■TONGARIの海外展開へ

東南アジア・北米への輸出も開始予定で、国内外での展開を加速させていきます。また、YOKOYAMAが4年間で構築した全国の商社・小売担当者とのネットワークを活かし、国内販路を持たない中小食品メーカーへの営業支援・卸売事業も展開中です。TONGARIの事業成長と並行して、食品流通のプラットフォームとしての機能も強化していきます。









■株式会社YOKOYAMAについて

株式会社YOKOYAMAは2022年1月、代表取締役・横山 淳一が20歳で設立した食品メーカー。豚骨調味料「TONGARI」の企画・販売を主軸に、国内最大手の食品卸売商社との取引実績を持つ。中小メーカーでは構築が難しい全国流通網の開拓ノウハウを活かし、食品卸売や他社メーカーへの営業支援なども手がける。





TONGARI





◇社名 ： 株式会社YOKOYAMA

◇代表取締役 ： 横山 淳一

◇設立 ： 2022年1月

◇所在地 ： 東京都千代田区神田須田町2-3-12 12KANDA 2F

◇事業内容 ： 調味料の企画・販売、食品卸売、飲食店運営／ODM企画

◇公式サイトURL： https://yokoyama-foods.com/