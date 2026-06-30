GODが設立した新会社「GLOBAL GOD株式会社」の新レーベル「GLOBAL GOD MUSIC」より、プロデューサーGODが作詞・作曲を手掛けたSIZUKUの新曲『シャレ絵扉』のミュージックビデオ（MV）が、本日6月30日（火）に全世界配信されました。 6月16日の楽曲配信スタート以来、新ジャンル「スピリチュアルホラーミュージック」として話題を呼んでいる本作。最新のAI技術を駆使し、圧倒的な映像美で描かれる壮大な歴史ファンタジーMV、遂にその全貌が明らかになります。

【MVの見どころ】

平安の一揆を鎮める聖なる歌声――国宝のルーツに迫る奇跡のコラボ

本MVのコンセプトは、京都・高山寺に伝わる国宝「鳥獣戯画」よりも、さらに250年古い時代に描かれたとされる“謎の作品”との奇跡のコラボレーションです。 平安時代、激化する民衆の一揆。それを阻止すべく、音浴特許を持つ波動シンガー・SIZUKUの聖なる歌声が、絵巻の中のウサギとカエルに命を吹き込み現代へと甦らせます。SIZUKUと共に、乱世を平和へと導く壮大な歴史ファンタジーが幕を開けます！

「GOD＆MANA」による、AIを駆使した最高級の映像美

GODの脳内にあるストーリーやイメージを、最先端AIを活用して具現化した映像制作コンビ「GOD&MANA」がMVを担当。彼らが描く緻密な鳥獣戯画の世界と、SIZUKUの奇跡の歌声が融合した、息をのむ迫力の映像美は必見です。

【GODが世界的なプロデューサーと言われている理由】

■ マイケル・ジャクソンの師も認めた、GODのプロデュース力

プロデューサーのGODは、マイケル・ジャクソン「BAD」のメンバーでムーンウォークを指導したジェフリー・ダニエル、映画『ゴーストバスターズ』主題歌のレイ・パーカーJr.、ディスコソングの女王シェリル・リンらハリウッドのスーパースターを招聘し、伝説のコンサート「PEACE OF THE WORLD」（2002年ハイアットリージェンシー大阪）を成功させた世界的なプロデューサー。彼らが共に歌った楽曲『PEACE OF THE WORLD』（GOD作詞・作曲）は、『We Are the World』の続編をイメージして作られた名曲です。

日本レコード大賞受賞「HΛL」が編曲を担当

伝統を受け継ぐSIZUKUのオリジナル曲の編曲を手掛けるのは、日本レコード大賞最優秀編曲賞（第44回）を受賞したHΛL氏が率いる「Team HΛL」です。浜崎あゆみ『M』やKinKi Kids『フラワー』、伊藤由奈『ENDLESS STORY』など数々の大ヒット曲を世に送り出してきた名プロデューサー陣が、本作でも圧巻のサウンドを構築。GODが生み出す唯一無二の「SIZUKUワールド」を、世界基準の高度なメロディと最高峰の技術で劇的にビルドアップ。伝統と革新が融合したこの素晴らしいコラボレーションが、SIZUKUの持つ「波動の歌声」にさらなる拍車を掛け、聴く者を未知の感動へと誘います。

【最後に】

絵巻の扉が開くとき、あなたも未知の波動に包まれる――。 世界へ向けて放たれる、新たな音楽体験をぜひ体感してください。

MVを観る https://godworldenter.grupo.jp/ https://gpgod.grupo.jp/ https://x.com/GOD_KAZUKI https://www.instagram.com/gp.god/ https://www.facebook.com/kazuki.godproducer https://sizuku.bitfan.id/ https://wmg.jp/sizuku/ https://sizuku.grupo.jp/ https://x.com/peturanaiSIZUKU https://www.instagram.com/sizukuluka/ https://www.facebook.com/sizuku1 https://www.tiktok.com/@sizuku928?is_from_webapp=1&sender_device=pc