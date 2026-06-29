MCPサーバー向け金融データAPIを大幅拡充

ウィブル証券株式会社

デジタル投資プラットフォーム大手、米国Webull Corporation (NASDAQ：BULL) の日本拠点であるウィブル証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小島 和）は、 AIエージェントおよび大規模言語モデル（LLM）向けに提供するMCP（Model Context Protocol）対応データ基盤を強化し、新たに23の金融データAPIエンドポイントを追加することをお知らせいたします。

今回追加されたエンドポイントは、企業ファンダメンタルズ、ETF関連情報、財務諸表データ、マーケットスクリーニング機能など、投資判断に必要な幅広いデータ領域をカバーしています。追加された機能は順次MCPサーバーへ統合され、AIエージェントや自動分析ツールから現在利用可能となっています。

AIエージェントによる投資分析をさらに高度化

近年、生成AIやAIエージェントを活用した投資情報の収集・分析ニーズが高まっています。

今回の機能拡充により、Webull MCP サーバーに接続したAIエージェントは単なる株価データだけでなく、企業の財務状況、SEC提出資料、資金流入動向、ETF構成銘柄、業界比較データなどを横断的に参照しながら、より高度な分析や情報提供を行うことが可能になります。

主な追加機能

企業ファンダメンタルズ情報

個別株に関する基礎情報や企業開示情報へのアクセスを強化しました。

これにより、機関投資家と個人投資家の売買動向や企業イベントをAIがリアルタイムに把握できるようになります。

- 資金流入・流出分析（Capital Flow）- 業界比較分析（Industry Comparison）- SEC提出書類の取得（SEC Filings）- 決算カレンダー（Earnings Calendar）- 配当カレンダー（Dividend Calendar）ETF関連データ

ETFに関する詳細データを提供します。

ETFの構成銘柄やセクター配分など、従来取得が難しかったデータへのアクセスが可能となります。

- ファンド概要- NAV（純資産総額）データ- 資産配分情報- 組入銘柄情報- リスク・パフォーマンス評価- 分配金履歴- 株式分割・併合履歴- 目論見書・開示資料財務データ・業績分析

企業の財務情報およびアナリスト予想データを提供します。

AIエージェントは企業の収益性、成長性、安全性などを定量的に分析できるようになります。

- 損益計算書（Income Statement）- 貸借対照表（Balance Sheet）- キャッシュフロー計算書（Cash Flow Statement）- EPS実績・コンセンサス予想- 財務指標分析- 決算アラートマーケットスクリーニング・市場分析

市場全体の動向分析や銘柄探索機能を強化しました。

市場における資金のローテーションやテーマ性のある投資機会の発見を支援します。

- セクター別パフォーマンス分析- 業種別詳細分析- 高配当ランキング- 52週高値・安値ランキング

Webull MCP サーバーの詳細はこちらをご覧ください。

Webull MCP Server | Webull API(https://developer.webull.co.jp/apis/docs/ai-friendly-resources/mcp)

Webull Corporationについて

Webull Corporation (NASDAQ：BULL)は、次世代のグローバル・インフラストラクチャ上に構築された、リーディングデジタル投資プラットフォーム「Webull」を所有・運営しています。世界16地域で事業を展開しており、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの個人投資家の支持を得ています。Webull Groupは、世界中の2,700万人以上のユーザーにサービスを提供しており、個人投資家の皆様に24時間365日、グローバル金融市場へのアクセスを提供しています。ユーザーの皆様は、市場データ・市場情報・ユーザーコミュニティ・投資技能が統合されたWebullの取引プラットフォームを通じて、世界の株式、ETF、オプション、端株を取引する投資戦略が実行できます。詳細については、https://www.webullcorp.comをご覧ください。(https://www.webullcorp.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

ウィブル証券の各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。手数料等についてはウィブル証券ウェブサイト上でご確認ください。

https://www.webull.co.jp/pricing

ウィブル証券で取り扱うすべての投資商品には価格の変動等によって損失が生じるリスクが含まれています。投資商品の価値およびそこからの収益は上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。また、信用取引・オプション取引・先物取引の利用においては、委託保証金・証拠金の差し入れが必要となり、価格変動等によっては差し入れた委託保証金・証拠金以上の損失が生ずる恐れがあります。

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AIによって収集・分析された情報に基づく投資に関する最終判断は、お客様ご自身の責任と判断により行ってください。

ウィブル証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第48号 加入協会：日本証券業協会