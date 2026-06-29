「JAPAN & AI SUMMIT 2026 by FLUX」 6月29日（月）よりセッション申し込み開始。セッション概要や追加登壇者も公開

株式会社FLUX

株式会社FLUX（読み：フラックス、本社：東京都港区、代表取締役：永井元治、以下「FLUX」）は、AI時代の日本に求められる「AI戦略」を議論する場として、各領域のオピニオン・リーダーを招いたカンファレンス『日本AI立国会議 「JAPAN & AI SUMMIT 2026」』を8月26日（水）に開催いたします。

本日6月29日（月）より、公式ウェブサイト（URL：https://summit.flux.jp/(https://summit.flux.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_promotion)）にて本カンファレンスのセッション申し込み受付を開始するとともに、セッション概要および追加登壇者情報を公開いたしました。

本カンファレンスは、日本企業の経営変革を担う経営者やCDO、AI責任者、投資家、有識者などが一堂に会し、「日本のAI戦略」をテーマに議論を展開します。

AIが社会や産業にもたらす変化を俯瞰的な視点から議論する『VISION SESSIONS』と、AIをビジネスや組織にどう実装し、競争力へとつなげるか、実践的な視点から議論する『EXPERT SESSIONS』の2つのカテゴリから成る、全16セッションを通じて、日本企業のAI戦略、産業構造の変革、社会におけるAIとの向き合い方までを多角的に探ります。

FLUXは、AI時代におけるベストパートナーとして、様々な企業のAIトランスフォーメーションを推進しています。本カンファレンスが、各界のオピニオン・リーダーの方々が垣根を越えて知見を持ち寄り、AI時代における変革とその戦略を議論する場となることで、日本のAI競争力の向上と持続的な成長の一助となることを目指します。

日本AI立国会議 「JAPAN & AI SUMMIT 2026」公式ウェブサイト

URL：https://summit.flux.jp/(https://summit.flux.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_promotion)

追加登壇者

※2026年6月29日時点 ※五十音順

発表済の登壇者、登壇者の詳細につきましては、公式ウェブサイトにてご確認ください。

井崎 武士

エヌビディア合同会社 エンタープライズ事業担当 バイスプレジデント

岩田 絵里奈

フリーアナウンサー

宇佐美 欣秀

株式会社NTTデータ 部門執行役員 ＡＩ事業本部長

大本 修嗣

日本マイクロソフト株式会社 カスタマーサクセス事業本部 クラウド&AIアーキテクト統括本部 業務執行役員 統括本部長

桑原 裕史

花王株式会社 執行役員 デジタル戦略部門統括

小林 真

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 代表取締役会長

小和瀬 浩之

株式会社荏原製作所 執行役 CIO（情報通信担当）

今野 英太郎

株式会社FLUX 執行役員 HRソリューション本部 本部長

塩野 誠

株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO M＆Aアドバイザリーグループ統括責任者

重藤 倫

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 執行役員 テクノロジー戦略グループ 技術戦略本部長

嶋 浩一郎

株式会社博報堂 執行役員／エグゼクティブ クリエイティブディレクター 株式会社博報堂ケトル ファウンダー

清水 精太

東京ガス株式会社 常務執行役員 CDO ソリューション共創本部長

竹田 千恵

日本アイ・ビー・エム株式会社 理事 テクノロジー事業本部 AI Lab推進事業部長

玉城 絵美

H2L, Inc. CEO, 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授, 琉球大学工学部, 東京大学大学院 客員教授

辻 裕里

株式会社SUBARU 執行役員 CIO（最高情報責任者） IT戦略本部長

デミーザ 美香

LinkedIn Japan 法人営業統括

照木 麻子

日本郵船株式会社 執行役員

中林 紀彦

ライオン株式会社 執行役員 全社デジタル戦略担当

並木 知己

Snowflake 合同会社 執行役員 サービスデリバリー統括本部長 北アジア担当

野嶋 紗己子

PIVOT MC プロデューサー

藤井 達人

株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 デジタル戦略部長 Chief AI Officer

藤井 大輔

株式会社JTB 取締役 常務執行役員 経営戦略担当 DX担当（CSO,CDXO）

宮田 裕章

慶應義塾大学医学部 教授 データサイエンティスト

桃井 信彦

株式会社バンダイナムコホールディングス 取締役副社長 グループ戦略担当（CW360）

八木 勝

富士通株式会社 執行役員常務 金融ビジネスグループ長

Roshan Thapliya

TDK株式会社 執行役員 兼 デジタルソリューションズ本部 本部長 AI グループ G.M 工学博士

セッションの概要

日本AI立国会議 「JAPAN & AI SUMMIT 2026」は、「VISION SESSIONS」と「EXPERT SESSIONS」の2つのカテゴリから成る、全16セッションから構成されるカンファレンスです。各セッション詳細およびタイムテーブルにつきましては、公式ウェブサイトにてご覧ください。

日本AI立国会議 「JAPAN & AI SUMMIT 2026」 公式ウェブサイト

URL：https://summit.flux.jp/(https://summit.flux.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_promotion)

VISION SESSIONS

AIが社会や産業にもたらす変化を、俯瞰的な視点から議論するセッションです。AI時代のリーダーシップ、人間とAIの協業、AIの国家戦略など、多角的な議論を通じて、これからの時代の「前提」を問い直し、未来に向けた仮説とビジョンを共有します。

●LEADERSHIP & AI

経営の核心にAIを据える - トップの意思決定と企業変革

入佐 孝宏氏（株式会社リコー CSO コーポレート上席執行役員 経営企画本部長）

玉塚 元一氏（株式会社ロッテホールディングス 代表取締役社長CEO）

宮澤 弦氏（ソフトバンク株式会社 常務執行役員 グループASI戦略本部 本部長）

ファシリテーター：田中 渓氏（元ゴールドマン・サックス証券 投資部門日本共同統括、現在は投資家・ラジオパーソナリティ）

●TALENT & AI

AI時代の人材戦略 ― 新たな職種・育成・評価が変える組織の競争力

木村 将之氏（ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 グループCo-CDO 執行役員常務）

塩野 誠氏（株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO M＆Aアドバイザリーグループ統括責任者）

辻 裕里氏（株式会社SUBARU 執行役員 CIO（最高情報責任者） IT戦略本部長）

ファシリテーター：永井 元治（株式会社FLUX 代表取締役 CEO）

●FINANCE & AI

AIが変える金融の競争地図 ― 経営者が見据える次の一手

小林 真氏（三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 代表取締役会長）

重富 隆介氏（ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 代表取締役会長）

清明 祐子氏（マネックスグループ株式会社 代表執行役社長CEO）

ファシリテーター：奥野 慎太郎氏（ベイン・アンド・カンパニー アジア太平洋地域代表）

●ENTERTAINMENT & AI

日本発コンテンツIPは、AIでどう加速するのか

安野 貴博氏（参議院議員・チームみらい党首 AIエンジニア SF作家）

桃井 信彦氏（株式会社バンダイナムコホールディングス 取締役副社長 グループ戦略担当（CW360））

ファシリテーター：岩田 絵里奈氏（フリーアナウンサー）

※追加登壇者は後日発表予定

●SOCIETY & AI

AIは日本社会をどう再設計するか ― データと共創が拓くこの国の未来

宮田 裕章氏（慶應義塾大学医学部 教授 データサイエンティスト）

ファシリテーター：野嶋 紗己子氏（PIVOT MC プロデューサー）

※追加登壇者は後日発表予定

EXPERT SESSIONS

AIをビジネスや組織にどう実装し、競争力へとつなげるか、実践的な視点から議論するセッションです。理論にとどまらず、様々な業界・領域での実践に基づいた知見を共有し、意思決定やアクションにつなげることを目指します。

●TRANSFORMATION & AI

DXの先へ ― AI Transformation (AX) が再定義する企業変革の方法論

小山 建樹氏（JFEエンジニアリング株式会社 取締役専務執行役員DX本部長）

照木 麻子氏（日本郵船株式会社 執行役員）

Roshan Thapliya氏（TDK株式会社 執行役員 兼 デジタルソリューションズ本部 本部長 AI グループ G.M 工学博士）

ファシリテーター：加茂 純氏（一般社団法人 CDO Club Japan 代表理事）

●SYSTEM INTEGRATION & AI

システムインテグレーションの再定義 ― AIが変える開発・協業・価値創出のかたち

宇佐美 欣秀氏（株式会社NTTデータ 部門執行役員 ＡＩ事業本部長）

重藤 倫氏（伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 執行役員 テクノロジー戦略グループ 技術戦略本部長）

八木 勝氏（富士通株式会社 執行役員常務 金融ビジネスグループ長）

ファシリテーター：森 正弥氏（株式会社博報堂ＤＹホールディングス 執行役員 Chief AI Officer 兼

Human-Centered AI Institute 代表）

●DATA & AI

データ基盤から経営基盤へ ― AI時代のデータ戦略再構築

浦本 直彦氏（三菱ケミカル株式会社 執行役員 CDO デジタル統括本部長）

清水 精太氏（東京ガス株式会社 常務執行役員 CDO ソリューション共創本部長）

中林 紀彦氏（ライオン株式会社 執行役員 全社デジタル戦略担当）

ファシリテーター：笹川 友里氏（アナウンサー/NewMe CCO）

●MANUFACTURING & AI

製造現場の知能化 ― ものづくり大国が挑むAI生産革命

小和瀬 浩之氏（株式会社荏原製作所 執行役 CIO（情報通信担当））

榊原 彰氏（パナソニック ホールディングス株式会社 執行役員 グループ Chief AI Officer（CAIO）兼

パナソニック コネクトグループ シニア・ヴァイス・プレジデント（SVP） Chief Technology Officer（CTO））

ファシリテーター：宇内 梨沙氏（フリーアナウンサー）

※追加登壇者は後日発表予定

●GOVERNANCE & AI

攻めと守りを両立する ― AI時代の企業統治と実践的ガバナンス

岩崎 磨氏（株式会社 LIXIL 常務役員 Digital部門担当）

竹田 千恵氏（日本アイ・ビー・エム株式会社 理事 テクノロジー事業本部 AI Lab推進事業部長）

藤井 達人氏（株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 デジタル戦略部長 Chief AI Officer）

ファシリテーター：吉田 明世氏（フリーアナウンサー）

●RECRUITING & AI

AI時代の採用戦略 ― 獲得競争を勝ち抜く人材要件・選考・ブランディング

デミーザ 美香氏（LinkedIn Japan 法人営業統括）

ファシリテーター：今野 英太郎（株式会社FLUX 執行役員 HRソリューション本部 本部長）

※追加登壇者は後日発表予定

●MARKETING & AI

AIとデータが変えるマーケティングの構造 ― デジタル起点で描く顧客戦略

林 直孝氏（株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員ＩＴデジタル本部 ＤＸ推進部長）

藤井 大輔氏（株式会社JTB 取締役 常務執行役員 経営戦略担当 DX担当（CSO,CDXO））

藤井 雅徳氏（株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員 ベネッセAI教育研究所 所長 デジタルハリウッド株式会社 代表取締役社長兼CEO）

ファシリテーター：宇内 梨沙氏（フリーアナウンサー）

●PHYSICAL & AI

AIが物理世界に踏み出す ― フィジカルAIが拓く産業の新境地

井崎 武士氏（エヌビディア合同会社 エンタープライズ事業担当 バイスプレジデント）

玉城 絵美氏（H2L, Inc. CEO, 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授, 琉球大学工学部, 東京大学大学院 客員教授）

ファシリテーター：馬渕 邦美氏（XinobiAI株式会社 Co-Founder / Co-CEO 株式会社FLUX 社外監査役）

※追加登壇者は後日発表予定

●ORGANIZATION & AI

いかにAIを組織にインストールし、運用していくか

飯田 恭久氏（日本郵政 常務執行役 グループCDO）

桑原 裕史氏（花王株式会社 執行役員 デジタル戦略部門統括）

半場 雄二氏（農林中央金庫 理事常務執行役員 ITデジタル統括責任者（CI&DO）農中情報システム株式会社 代表取締役社長）

ファシリテーター：笹川 友里氏（アナウンサー/NewMe CCO）

●CREATIVE & AI

ブランドと表現の新方程式 ― AIが変えるクリエイティブ戦略

嶋 浩一郎氏（株式会社博報堂 執行役員／エグゼクティブ クリエイティブディレクター 株式会社博報堂ケトル ファウンダー）

ファシリテーター：岩田 絵里奈氏（フリーアナウンサー）

※追加登壇者は後日発表予定

●PLATFORM & AI

AIプラットフォームの最前線 ― 各社が描くエンタープライズAIの未来像

大本 修嗣氏（日本マイクロソフト株式会社 カスタマーサクセス事業本部 クラウド&AIアーキテクト統括本部 業務執行役員 統括本部長）

並木 知己氏（Snowflake 合同会社 執行役員 サービスデリバリー統括本部長 北アジア担当）

ファシリテーター：宇内 梨沙氏（フリーアナウンサー）

※追加登壇者は後日発表予定

NewsPicksにて「JAPAN & AI Pre SUMMIT」の配信が決定

日本AI立国会議 「JAPAN & AI SUMMIT 2026」の開催に先立ち、NewsPicksにて「日本のAI変革、その本質とは」をテーマにしたディスカッション番組が公開されました。MCには加藤 浩次氏を迎え、AIに対し異なるバックグラウンドや視点を持つ3名が多角的な議論を交わします。

視聴URL：https://newspicks.com/live-movie/7122/

MC：

加藤 浩次氏

登壇者：

楠木 建氏（経営学者 一橋ビジネススクール 特任教授）

森 正弥氏（株式会社博報堂ＤＹホールディングス 執行役員 Chief AI Officer 兼 Human-Centered AI Institute 代表）

永井 元治（株式会社FLUX 代表取締役 CEO）

主な内容：

・AI時代における企業変革

・AI時代のリーダーに求められるもの

・日本企業が持つAI時代における可能性

AI時代の「競争戦略」はどう変化するのか？AIによる「同質化問題」とは？経営者に求められるリーダーシップとは？ビジネスシーンの最前線でAIと向き合う3名の意見が飛び交うトークセッションをぜひお楽しみください。

開催概要

・名称：日本AI立国会議 「JAPAN & AI SUMMIT 2026」

・日時：2026年8月26日（水）10:00～18:00

・場所：虎ノ門ヒルズフォーラム 5F（〒105-6305 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5F）

・費用：無料（事前申込制）

・主催：株式会社FLUX

お申し込みURL

現在、参加お申し込みを特設サイトから受付中です。お申し込みやその他詳細については、特設サイトをご覧ください。

URL：https://summit.flux.jp/(https://summit.flux.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_promotion)

株式会社FLUXについて

株式会社FLUXは「日本経済に流れを」をミッションに掲げ、AI時代における企業のベストパートナーとして、AIトランスフォーメーションを推進するスタートアップです。

所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー 24階

代表者：代表取締役CEO 永井元治

設立日：2018年5月

URL：https://flux.jp/