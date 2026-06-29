「ABEMA」、大相撲七月場所の新ビジュアルに先場所優勝の若隆景、復帰を期す両横綱が登場！トンボと笹を配し「先手必勝」を掲げる新デザインに「若隆景関がセンターに」「2横綱揃い踏み」と反響

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年7月12日（日）より愛知県・IGアリーナで開催される大相撲七月場所（名古屋場所）に向けて、新たなキービジュアルを公開いたしました。

今回のビジュアルでは、先場所小結で優勝を飾った若隆景関を中央に据え、左に横綱・豊昇龍関、右に横綱・大の里関が並び立ちます。若隆景関は五月場所において、大関・霧島関との優勝決定戦を制し、4年（25場所）ぶりとなる幕内最高優勝を飾りました。今場所では大関復帰に向けた足固めとなる連続優勝に大きな注目が集まっています。一方、豊昇龍関と大の里関の両横綱は先場所を休場したものの、今場所での復活と横綱としての賜杯奪還が期待されています。

背景には、日本の夏の風物詩である七夕の「笹」と、大相撲における「勝ち虫」として縁起の良い「トンボ」があしらわれています。トンボは夏に活動する虫でもあり、昨年より新会場となったIGアリーナでの熱い夏を連想させる意匠となっています。

また、上部に添えられた「Strike first to win」という言葉は、「先手必勝」を意味しています。相手よりも先に戦いを始め、出鼻をくじいて局面を有利にすることを指しており、七月場所の土俵で力士たちが真っ直ぐぶつかり合い、全力を出し尽くす激しい取組への願いが込められています。

ビジュアル公開後、ABEMA大相撲公式Xでは、「横綱の後ろ正面に若隆景！最高です」「おお！！若隆景関が後ろセンターに」「2横綱揃い踏みのアツい場所になりそうでワクワク」「楽しみすぎる...」といったコメントが寄せられ、若隆景関のセンター抜擢や両横綱の復帰に、称賛と期待の声が広がっています。

「ABEMA」では、七月場所も序ノ口から結びの一番まで全取組を無料で生中継。力士たちの熱い取組を、相撲解説陣によるわかりやすい実況とともに、ぜひ「ABEMA」で、ご覧ください。

ABEMA大相撲 特設サイト：https://times.abema.tv/sumo/torikumi

■『ABEMA大相撲2026 七月場所』 放送概要

期間：2026年7月12日（日）～7月26日（日）

URL：https://abema.tv/video/title/394-72

※七月場所開催期間中の花田虎上・バーチャル解説は、土日のみ実施となります。

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」