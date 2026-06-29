【7月14日（火）12時開始】株式会社Avenir×株式会社情報基盤開発共催ランチタイムセミナー「＼保健師が教える！／保健師が教える！なぜ保健師が辞めると人事が困るのか」開催！

株式会社情報基盤開発

ストレスのない社会を目指し法人向けストレスチェックサービス等を提供する企業の株式会社情報基盤開発（本社：東京都文京区、代表取締役：鎌田長明、以下情報基盤開発）は2026年7月14日、従業員の心身の健康管理に関するサービスを提供する株式会社メンタルヘルステクノロジーズ / 株式会社Avenir（所在地：東京都港区、代表取締役社長：刀禰真之介、以下メンタルヘルステクノロジーズ）および、本年4月よりメンタルヘルステクノロジーズグループの一員となったインクルード株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：尾崎浩一、以下インクルード）との共催で、ランチセミナー「＼保健師が教える！／なぜ保健師が辞めると人事が困るのか 業務のブラックボックス化を防ぎ、“専門職を孤立させない”人事と保健師の連携術」をオンライン開催いたします。

参加を申し込む :https://mh-tec.zoom.us/webinar/register/1117810943665/WN_gtlPxuxrRwmBNrY7aSBQKA

※メンタルヘルステクノロジーズ株式会社管理のZoomウェビナー参加申し込みページにリンク※参加を希望される方は、必ず当記事最下部の「個人情報の取扱いについて」をご確認の上、ご同意をお願いいたします

産業保健業務は専門性が高く、運用が特定の保健師に集中しやすい領域です。

そのため、保健師業務のブラックボックス化が起こりやすく、保健師が突然辞めると、自社の産業保健業務全体が止まってしまう状態に陥っている企業様も少なくありません。

本ウェビナーでは、現役産業保健師である株式会社Avenir 取締役・舎川美咲が、産業保健業務のブラックボックス化を防ぎ、“保健師を孤立させない”人事と専門職の連携術を解説。

人事が本来担うべき「組織づくり」に注力でき、専門職が孤立せずに実力を発揮できる組織設計のヒントをお伝えします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16738/table/192_1_aeb885019dc1a7286c63f876e067188c.jpg?v=202606300351 ]



【お悩みをお聞かせください！】

◆「保健師によってブラックボックス化していると感じる業務はありますか？」

◆「その業務はどんな理由でブラックボックス化してしまったと思いますか？」



登録フォームで上記質問にご回答ください。皆様からのご回答を元に、本ウェビナーで具体的な解決策などをお話しくださる予定です。

下記「参加申し込み」のリンクURLより、Zooｍウェビナーの登録フォームで上記の質問にご回答ください。皆様からのご回答を元に、本ウェビナーで具体的な解決策などをお話しします。

ぜひお気軽に日頃のお悩みをお寄せいただけましたら幸いです。

※お時間の都合上、すべてのご回答を議題に取り上げることはできかねます。あらかじめご了承ください。

参加を申し込む :https://mh-tec.zoom.us/webinar/register/1117810943665/WN_gtlPxuxrRwmBNrY7aSBQKA

※メンタルヘルステクノロジーズ株式会社管理のZoomウェビナー参加申し込みページにリンク※参加を希望される方は、必ず当記事最下部の「個人情報の取扱いについて」をご確認の上、ご同意をお願いいたします

■本ウェビナーは、こんな方にオススメです！

産業保健業務がブラックボックス化し、人事担当者自身が疲弊している

保健師との役割分担に迷っている

専門家への正しい「任せ方」を知りたい



■本ウェビナーに参加することで、こんなことがわかります！

産業保健業務のブラックボックス化を防ぐ人事と専門職の連携術

人事が「組織づくり」に専念するための方法

専門職を孤立させない組織設計



人事・総務ご担当者のみならず、チームマネジメントや組織改善にお悩みの管理監督者の方にもおすすめのセミナーです。

●セミナー概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16738/table/192_2_9f64cf4884f36f21b9897ff66c9daf6a.jpg?v=202606300351 ]

※今回のウェビナーにつきましては、株式会社情報基盤開発では問い合わせにご対応いたしかねます。

※本ウェビナーは「Zoomウェビナー」を利用しております。アクセス可能な環境からお申込み・ご参加をお願いいたします。技術的なお問い合わせにはご対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

参加を申し込む :https://mh-tec.zoom.us/webinar/register/1117810943665/WN_gtlPxuxrRwmBNrY7aSBQKA

※メンタルヘルステクノロジーズ株式会社管理のZoomウェビナー参加申し込みページにリンク※参加を希望される方は、必ず当記事最下部の「個人情報の取扱いについて」をご確認の上、ご同意をお願いいたします

---【本ウェビナーは法人向けウェビナーです】



下記に該当する場合、参加をお断りすることがございます。あらかじめご了承ください。

- 株式会社情報基盤開発、インクルード株式会社 および 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ/株式会社Avenir の同業他社に所属される方

- 個人事業主の方

- Gmail等のフリーメールアドレス、使い捨てメールアドレスでお申し込みの方

- 不正なメールアドレス、電話番号でお申し込みの方

登壇者プロフィール

舎川 美咲（しゃがわ みさき）

株式会社Avenir 取締役／産業保健師

保健師・養護教諭二種・看護師・第一種衛生管理者・健康経営エキスパートアドバイザー・日本健康マスターエキスパートを保有。

都内大学病院の呼吸器病棟にて看護師として勤務後、海外留学を経て、現在は産業保健師として企業の健康支援に従事。

官公庁・IT・食品・保険・建設業界など幅広い組織に対し、健康経営支援、メンタルヘルス対策、産業保健体制の構築支援などを行う。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16738/table/192_3_71ebc4505433368c6f0a4851bb8a41cb.jpg?v=202606300351 ]

共催企業概要

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メンタルヘルステクノロジーズ 概要

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『ウェルビーイングのスタンダードを創る』をビジョンとし、クラウドの活用と企業における最適なメンタルヘルスケア体制の構築によって「心身の健康問題を考えることが身近になる世界」を実現することを目指す企業です。産業医及び保健師等による役務提供サービスと従業員の心身の健康管理に関する各種クラウド型サービス「ELPIS（エルピス）」をパッケージ化した「産業医クラウド」を提供しています。



企業名 ：株式会社メンタルヘルステクノロジーズ

代表 ：代表取締役社長 刀禰真之介

設立 ：2011年3月

所在地 ：東京都港区赤坂3-16-11 東海赤坂ビル4階

ＨＰ ：https://mh-tec.co.jp(https://mh-tec.co.jp/)

事業内容：

・メンタルヘルスソリューション事業 （親会社、子会社）

・メディカルワークシフト事業（子会社）

・デジタルマーケティング事業（親会社、子会社）

・メディカルキャリア支援事業（子会社）

連結子会社：

株式会社Avenir（アヴェニール）

株式会社ヘルスケアDX（ディーエックス）

株式会社タスクフォース

株式会社明照会労働衛生コンサルタント事務所

インクルード株式会社

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情報基盤開発 会社概要

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2004年に東京大学内ベンチャーとして創業。

独自研究・開発した帳票自動読み取り技術とデータベース技術をもとに、2006年12月からアンケート自動入力・集計ソリューション「AltPaper」のサービス提供を開始。2015年4月にソシキスイッチ ストレスチェックPRO（旧称「AltPaperストレスチェック」）の提供開始でストレスチェック事業に参入し、ストレスチェック事業参入10年目の2025年に従業員50人未満の事業場向けストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」をリリースしました。



仕事上のストレスが生産性やワークライフバランスに影響を与えない職場づくりを重点的にサポートするべく、2021年より「ストレスに悩まない職場をつくる」を企業スローガンに、ストレスチェック実施サービスをはじめ、従業員のメンタルヘルス相談・ハラスメント外部相談窓口業務を支援する ソシキスイッチEAP みんなの相談室、伴走サービス付き組織サーベイツール ソシキスイッチなど、職場のメンタルヘルスケア・健康経営施策・職場環境改善につながる法人向けサービスの展開に注力しています。



企業名 ：株式会社情報基盤開発

代表 ：代表取締役 鎌田長明

設立 ：2004年8月

所在地 ：本社 東京都文京区湯島4丁目1-11 南山堂ビル3階

HP ：https://www.altpaper.net(https://www.altpaper.net?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=MHTwebinar&utm_content=260714)

事業内容：

・ストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェックPRO」(https://www.altpaper.net/sc?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=MHTwebinar&utm_content=260714)、従業員50人未満の事業場向けストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」(https://www.altpaper.net/stresscheck-lite?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=MHTwebinar&utm_content=260714)の開発・運用とOEM提供

・パワハラ防止対策、従業員のメンタルヘルスケアの 相談窓口代行支援サービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」(https://www.altpaper.net/eap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=MHTwebinar&utm_content=260714)提供

・伴走サービス付き 組織サーベイツール「ソシキスイッチ」(https://www.altpaper.net/ss?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=MHTwebinar&utm_content=260714)開発・運用

・手書きアンケートの自動入力と入力業務代行サービス「AltPaperアンケート入力(https://www.altpaper.net/ap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=MHTwebinar&utm_content=260714)」開発・運用 ほか

参加を申し込む :https://mh-tec.zoom.us/webinar/register/3117783932558/WN_tigrGSn-RW-bj_u4ZukPow

※メンタルヘルステクノロジーズ株式会社管理のZoomウェビナー参加申し込みページにリンク※参加を希望される方は、必ず当記事最下部の「個人情報の取扱いについて」をご確認の上、ご同意をお願いいたします

個人情報の取扱いについて

１）事業者の名称 株式会社情報基盤開発



２）個人情報保護管理者の職名、所属及び連絡先

業務部 業務部長 03-3868-3363



３）個人情報の利用目的

弊社当イベントに関するご連絡、株式会社情報基盤開発及び株式会社メンタルヘルステクノロジーズ、株式会社Avenir、インクルード株式会社からのご案内（イベント・セミナー、メールマガジン等のニュースレター、製品、サービス情報の紹介など）に活用させていただきます。

４）個人情報の第三者提供について

取得した個人情報は、本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、株式会社情報基盤開発及び株式会社メンタルヘルステクノロジーズ、株式会社Avenir、インクルード株式会社以外の第三者に開示・提供することはございません。

５）個人情報の取扱いの委託

取得した個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合がございます。委託する際は、個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。

６）個人情報の開示等の請求

ご提供いただいた個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去又は提供の拒否（以下、「開示等」という）、苦情・ご相談の請求は下記までご連絡下さい。

【株式会社情報基盤開発 問い合わせ先】

株式会社情報基盤開発 個人情報苦情及び相談窓口

〒113-0034 東京都文京区湯島4-1-11 南山堂ビル3階

TEL：0120-922-552

７）個人情報を提供されることの任意性について

個人情報の提供はご本人の任意性に基づくものですが、株式会社情報基盤開発及び株式会社メンタルヘルステクノロジーズ、株式会社Avenir、インクルード株式会社が必要として指定した情報をご提供いただけない場合、適切な対応ができない場合があります。

８）申し込みの際にcookie情報（ブラウザ情報、端末情報）を取得します

取得した個人情報は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守し、株式会社情報基盤開発のプライバシーポリシー（https://www.altpaper.net/privacy/(https://www.altpaper.net/privacy?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=MHTwebinar&utm_content=260714)）及び株式会社メンタルヘルステクノロジーズの「個人情報保護方針」（https://www.mh-tec.co.jp/privacy-policy/）、株式会社Avenirの「個人情報の取り扱いについて」（https://www.avenir-executive.co.jp/privacy2/）、インクルード株式会社の「プライバシーポリシー」（https://include-inc.co.jp/privacy/）に則って厳重な管理と適切な取扱いを行います。