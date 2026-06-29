恵比寿アトレ西館屋上「GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～」夏フェア”SUNSET GRILL”が7/1（水）からスタート。季節で表情を変えるルーフトップビアガーデン。

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株式会社ポトマック

JR恵比寿駅直結・アトレ恵比寿西館最上階のレストラン「GARDEN WHITE（ガーデンホワイト）」では、ルーフトップビアガーデン「GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～」にて、夏季限定テーマ「SUNSET GRILL」を2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで開催いたします。
恵比寿の空の下、心地よい風を感じる開放的なテラスで、グリルとスパイスを主役にした夏ならではのカリフォルニア・イタリアンとフリーフロードリンクをお楽しみいただけます。




【予約受付フォーム】
https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001308/5830
※WEB予約受付中！



【Instagram】


https://www.instagram.com/gardenwhite.ebisu/



季節で表情を変える、ルーフトップ・ビアガーデン


世界を旅するプラントハンター「西畠清順氏」プロデュース “アトレ空中花園” を望む、光と緑に囲まれた開放感溢れる絶景のテラス。

恵比寿の空の下、風と光を感じながら楽しむ、GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～ 。


カリフォルニアの開放感と、イタリアンの“食事としての満足感”。
ただ飲むだけではなく、“料理と時間を楽しむ”ためのビアガーデン。


初夏は軽やかに、真夏は香ばしく、秋はゆったりと。
季節ごとにテーマを設け、料理・お酒・空気感までもが移ろいます。



ビアガーデンで選べる3種類のプラン


7～8月は“SUNSET GRILL”をテーマに、グリルとスパイスが主役のカリフォルニアイタリアン。
香ばしく焼き上げた肉や魚介、スモーキーな香りと力強い味わいで、真夏の夜をダイナミックに演出します。




◆【飲み放題付き】カジュアルコース　料金 5,500円(税込)/1名



＜ 料理内容 ＞


【DELIプレート】


　生ハムと葡萄／アンチョビオリーブマリネ／スパイシーカシューナッツ／


　ひよこ豆のフムス　カレー風味／フラットブレッド／紫キャベツのクミンラペ


【フリット】


　ポテトフリット　チーズ＆チリライム


【メイン】


　夏野菜とペリペリチキングリルのタコスプレート




◆【飲み放題付き】スタンダードコース　料金 6,500円(税込)/1名



＜ 料理内容 ＞


【DELIプレート】


　生ハムと葡萄／アンチョビオリーブマリネ／スパイシーカシューナッツ／


　ひよこ豆のフムス　カレー風味／フラットブレッド／紫キャベツのクミンラペ


【フリット】


ポテトフリット　チーズ＆チリライム


【メイン】


　夏野菜とペリペリチキングリルのタコスプレート


【パスタ】


　シュリンプバジリコソースパスタ　


【デザート】


桃のコンポートとヴァニラアイス




◆【飲み放題付き】プレミアムコース　料金 7,500円(税込)/1名



【DELIプレート】


　生ハムと葡萄／アンチョビオリーブマリネ／スパイシーカシューナッツ／


　ひよこ豆のフムス　カレー風味／フラットブレッド／紫キャベツのクミンラペ


【フリット】


ポテトフリット　チーズ＆チリライム


【メイン】


　夏野菜と国産牛グリルステーキのタコスプレート


【パスタ】


　シュリンプバジリコソースパスタ　


【デザート】


桃のコンポートとヴァニラアイス


9～10月 シーズンテーマ｜


Harvest Table



季節の恵みと余韻を味わう、大人のカリフォルニアイタリアン。
実りの食材をシンプルに活かし、心地よい夜にゆっくりと向き合う秋のテーブル。






テラスを彩る、多彩なドリンク！


ドリンクブースでは、生ビールやスパークリングワイン、カクテルなど


多彩なフリードリンクをご用意。
さらに、バーテンダーがカウンターで仕上げるオリジナルカクテルもご提供いたします。
テラスで過ごす時間を、より特別な一杯とともにお楽しみください。






・生ビール（サッポロ黒ラベルなど）
・スパークリングワイン
・ワイン（白、赤）
・スパークリングカクテル各種
・ハイボール
・フルーツリキュール各種
・スピリッツ各種
・シロップ各種
・ソフトドリンク各種




■アラカルト


※季節によって提供内容が異なる場合がございます。








店舗概要




GARDEN WHITE


【予約受付フォーム】https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001308/5830
【住所】〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-6-1 アトレ恵比寿西館 8F
【ビアガーデン営業期間】


2026年4月24日～10月31日（予定）
【営業時間】


11:00～23:00（ラストオーダー22:00）


※ビアガーデン営業は下記営業時間となります
平日：17：00～23：00（最終予約21：00迄）
土日祝：16：00～23：00（最終予約21：00迄）
【定休日】不定休（アトレ恵比寿に準ずる）
【席数】店内：142席／テラス：約136席　※テラス席はお席の上部に屋根がございません
【電話番号】03-6452-3351


【Instagram】https://www.instagram.com/gardenwhite.ebisu/