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大好評サイズアップ無料キャンペーン再び！「＋100円」のマックフライポテト(R)＆ドリンクM▶Lサイズアップがひるまック限定で5日間無料！7月6日（月）〜7月10日（金）
妻夫木聡さん郄石あかりさん再共演！アクション映画さながらの緊迫感溢れる新CMは7月6日（月）より全国放映開始！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、平日お昼限定の600円台のおトクなランチセットとしてご好評いただいている「ひるまック」を、さらにおトクにお楽しみいただけるよう、セットの「マックフライポテト®」Mサイズと「ドリンク」MサイズがそれぞれLサイズに無料（通常＋100円）でサイズアップできるキャンペーンを、7月6日（月）から7月10日（金）の5日間限定で実施いたします。
「ひるまック」は、「ビッグマック®」や「てりやきマックバーガー」、「ダブルチーズバーガー」など、人気の定番バーガー5種のセットが平日ランチタイム（10：30〜14：00）限定で最大80円おトクな600円台でお楽しみいただけるランチセットです。販売開始から2億セット※を突破しご好評いただいております。通常はプラス100円で「マックフライポテト」と「ドリンク」をMサイズからLサイズに増量可能で、毎日頑張るビジネスパーソンの方々のお腹も心も満たせるランチタイムの定番となっております。
※2022年3月22日〜2025年12月31日までの期間の平日且つ10:30-14:00のご注文数から算出
昨年5月、「ひるまック」史上初おトクなキャンペーンとして実施して以降、多くのお客様からご好評の声をいただいている、ひるまック限定でセットのマックフライポテトとドリンクのMサイズがLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを、7 月6 日（月）から7 月10日（金）の5日間限定で実施いたします。5日間限定の人気のキャンペーンを通じて、さらにおトクにボリューム感のある「ひるまック」を、この機会にぜひお楽しみいただければと存じます。
7月6日（月）から放映予定の「ひるまック」シリーズ新CMでは、妻夫木聡さんと郄石あかりさんが再共演し、映画のような迫力と緊迫感溢れるストーリーで、今だけ平日お昼限定でひるまックをさらにおトクに楽しめることをお伝えいたします。さらに、Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
今年55周年を迎えるマクドナルドは、これからも気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、平日お昼限定の600円台のおトクなランチセットとしてご好評いただいている「ひるまック」を、さらにおトクにお楽しみいただけるよう、セットの「マックフライポテト®」Mサイズと「ドリンク」MサイズがそれぞれLサイズに無料（通常＋100円）でサイズアップできるキャンペーンを、7月6日（月）から7月10日（金）の5日間限定で実施いたします。
※2022年3月22日〜2025年12月31日までの期間の平日且つ10:30-14:00のご注文数から算出
昨年5月、「ひるまック」史上初おトクなキャンペーンとして実施して以降、多くのお客様からご好評の声をいただいている、ひるまック限定でセットのマックフライポテトとドリンクのMサイズがLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを、7 月6 日（月）から7 月10日（金）の5日間限定で実施いたします。5日間限定の人気のキャンペーンを通じて、さらにおトクにボリューム感のある「ひるまック」を、この機会にぜひお楽しみいただければと存じます。
7月6日（月）から放映予定の「ひるまック」シリーズ新CMでは、妻夫木聡さんと郄石あかりさんが再共演し、映画のような迫力と緊迫感溢れるストーリーで、今だけ平日お昼限定でひるまックをさらにおトクに楽しめることをお伝えいたします。さらに、Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
今年55周年を迎えるマクドナルドは、これからも気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。