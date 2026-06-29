6人組ライブモンスター・Finally（ファイナリー）が、2026年夏にテイチクエンタテインメント／Imperial Recordsよりメジャーデビューすることを控え、8月5日（水）にリリースされるメジャー1st EP「door」の全貌を解禁した。 本作は、リード曲「わすれらんねぇよ」を軸に、失恋の余韻、衝動的な恋、反骨心から生まれる前向きなエネルギー、そして夏のきらめきまで、多彩な感情をロックサウンドで描き出す全5曲を収録。 鋭く刺さる言葉と中毒性のあるフレーズが、等身大でむき出しの感情をリアルに浮かび上がらせる。タカ（ex.ミオヤマザキ）、横山直弘（感覚ピエロ）、小野武正（KEYTALK）らの参加により、サウンド面でもさらなる強度を獲得した一作となっている。 リード曲「わすれらんねぇよ」は、6月29日に開幕した10日間耐久シリーズ「Finally presents 10days Live Show “GACHINKO 2026”」の初日に披露された。 同曲の見どころは、“元カレ、元カノに届けたい呪いのダンス”。メンバー自らが振り付けを手掛け、グロテスクではなく、思わず真似したくなるキャッチーさと、どこか憎めない毒っ気をまとったダンスに仕上がっている。失恋の感情をポップに昇華したこの振り付けは、ライブでの盛り上がりはもちろん、SNSでも広がりを見せそうだ。 さらに、6月29日からは「わすれらんねぇよ」のショートサイズ音源がTikTokでも使用可能に。“呪いのダンス”がライブ会場を飛び出し、TikTok上でも新たな広がりを生み出していく。 また、現在は10日間耐久シリーズ「Finally presents 10days Live Show “GACHINKO 2026”」を開催中。東京・unravel tokyoを舞台に、対バン形式で連日行われる本公演は、メジャーデビュー前夜のFinallyが”今、本気でぶつかりたい相手”と真正面から向き合うライブシリーズとなっている。 2026年7月29日（水）には、グループ結成5周年とメジャーデビューイヤーの節目を飾るワンマンライブを、Zepp Shinjukuにて開催。グループ史上最大規模となる本公演では、「わすれらんねぇよ」をはじめとするEP収録曲をひっさげて、どのようなFinallyらしいステージを見せてくれるのか期待が高まる。 豪華作家陣によって生み出された強い楽曲たちが、ライブモンスター・Finallyのステージをさらに押し上げる。この夏、“呪いのダンス”とともに、Finallyのメジャーストーリーがいよいよ幕を開ける。

・楽曲情報

2026年8月5日(水)リリース 「door」 価格：\2,500(税込) ＜収録曲＞ M1：わすれらんねぇよ 作詞：シミズサチ 作曲：タカ 編曲：タカ・哲也 M2：1か8か 作詞・作曲：ufobey369 編曲：大月 文太 M3：キスして欲しい？ 作詞・作曲・編曲：横山 直弘 M4：メタモルフォーゼ 作詞・作曲・編曲：小野 武正 M5：CHIRIGIKU 作詞：Meg・Rinka 作曲：タカ 編曲：タカ

わすれらんねぇよ(1サビver.)

https://www.tiktok.com/music/-7652345443646326801

・ライブ情報

Finally presents 10days Live Show “GACHINKO 2026” 日程：2026年6月29日(月)～2026年7月9日(木) 場所：unravel tokyo

Finally 5th Anniversary & Major Debut One-Man Live 『door』 日程：2026年7月29日(水) 時間：OPEN 18:00 / START 19:00 場所：Zepp Shinjuku

・プロフィール

ロックバンドに負けず劣らずラウドなサウンドに乗せるハードでキャッチーなボーカルワークでファンを虜にする6人組ライブモンスター"Finally(ファイナリー)" 2021年に活動を開始し、常に"限界ギリギリ" 、"熱量MAX"な活動を続けてきた彼女たちは、2025年5月渋谷CLUB QUATTRO、11月恵比寿LIQUIDROOMで超満員の中ワンマンライブを成功させる。 そのパッション溢れる、まさにロックな活動はバンド界隈でも注目を集め楽曲提供には「KEYTALK」「感覚ピエロ」「ミオヤマザキ」「Rhythmic Toy World」「FABLED NUMBER」など熾烈なライバル争いを勝ち残りシーンを切り開いてきた錚々たるロックバンドが名を連ねている。 数多のステージ経験を重ねた6人の放つ圧倒的なライブパフォーマンスで「このアイドルは只者じゃない」と気づいてしまった熱狂的なファンが急増し、いま知名度急拡大中の注目グループ!

＜Finally公式サイト＞

https://www.finally-official.com/ https://www.teichiku.co.jp/artist/finally/ https://x.com/finally_rock https://www.instagram.com/finally__official https://www.tiktok.com/@finally_rock TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@finally_rock