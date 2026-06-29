2026 年夏、トーマスランドで“ひんやり冒険デビュー”！

富士急行株式会社

入園無料の富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）にある日本で唯一のきかんしゃトーマスの屋外テーマパーク「トーマスランド」では、2026 年7月18 日（土）～8月31日（月）の期間、『トーマスランド SUMMER アドベンチャー』を開催いたします。

今年のテーマは、夏のアドベンチャー。トーマスランドが、小さなお子さまのはじめての冒険にぴったりの舞台へと変わります。園内はクリスタルや冒険をモチーフにした装飾で彩られ、エリア全体ではミスト演出も実施。強い日差しの中でも涼しく過ごせる環境を整え、夏休みの家族のおでかけを快適にサポートします。

本イベントの目玉は、親子で楽しめる「クリスタル探しラリー」。冒険マップとオリジナルネックストラップ付きのバッグを手に、園内に隠されたクリスタルを探し出します。すべて見つけた方には「大大大冒険クラブ」のステッカーをプレゼント。小さなお子さまでも達成感を味わえる内容で、親子の夏の思い出づくりにもぴったりです。

さらに週末には、人気ショー「トーマスランド PLAY ON!～大大大冒険 Ver.～」を開催します。トーマスたちと一緒に元気いっぱいに体を動かした後のフィナーレには、ひんやりミストが一斉に噴き上がり、夏ならではの爽快な演出をお楽しみいただけます。

また、暑い夏でも安心してお楽しみいただけるよう、毎日2回「クールダウンタイム」を実施。無料でお水を配布するほか、「オリジナルクールネックタオル」をお持ちの方には専用保冷剤をプレゼントし、小さなお子さま連れでも安心してお楽しみいただける環境を整えています。

今年の夏は、トーマスたちと一緒に、“涼しく、楽しく、はじめての冒険体験”を。家族みん

なで過ごす特別な夏の思い出づくりに、ぜひトーマスランドへお越しください。

イベント概要

■開催期間

2026年7月18日(土)～８月31日(月) 45日間

■内容

(１)トーマスランド PLAY ON!～大大大冒険Ver.～

土日祝に開催している大人気のライブパフォーマンスショー「PLAY ON!」が、夏限定の大冒険バージョンで登場します。「大大大冒険クラブ」の仲間たちと一緒に元気いっぱい体を動かして楽しんだ後は、冷たいミストが降り注ぐ大興奮の演出が待ち受けています。

【開催日時】

2026年7月18日（土）～20日（月・祝）

8月8日（土）～16日（日）

8月22日（土）、8月23日（日）

各日11：00～、14：00～

【開催場所】トーマスモニュメント前

(２)クリスタル探しラリー

トーマスランドのあちこちに隠されたクリスタルを探し出す、夏限定の冒険ラリーイベントを開催いたします。専用のトーマスランドオリジナルネックストラップ付きの「冒険バッグ」と「探検マップ」を手にパーク内を巡り、見事すべてのクリスタルを見つけ出すと、達成の証としてステーションショップにて「大大大冒険クラブ」のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

【開催期間】

2026年7月18日（土）～8月31日（日）

【販売場所】ステーションショップ

【料 金】1,500円

※なくなり次第販売終了になります。

オリジナルネックストラップステッカー

（３）親子でチケット購入者限定特典

イベント期間中、幼児と大人（またはシニア）のチケットをセットでご購入いただいたお客様へ、期間内前後半でノベルティをプレゼントいたします。夏のトーマスランドを快適にお楽しみください。

【ノベルティ内容】

前半：オリジナルうちわ

後半：オリジナルクールネックタオル

【開催期間】

前半：2026年7月18日（土）～

後半：2026年8月8日（土）～

※配布数に達し次第配布終了になります。

(４)クールダウンタイム

暑い夏でもご家族で安心して1日をお過ごしいただけるよう、トーマスランド内全体で熱中症対策を徹底いたします。期間中はスタッフもお客様も全員で一斉に水分補給を行う「クールダウンタイム」を毎日実施し、無料でお水を配布します。

さらに、チケット購入でプレゼントする「オリジナルクールネックタオル」をお持ちのお客様には、ひんやり冷たい専用保冷剤をプレゼント。ひんやりリフレッシュできる特別な時間をお届けします。

【開催期間】

2026年7月18日（土）～8月31日（日）

【開催場所】

トーマスレストラン及び周辺

【開催時間】

１.10時30分～ ２.15時00分～ 各回10分程度

※保冷剤の配布開始は2026年8月8日（土）以降になります。

※保冷材のお渡しはいずれかの時間1回のみ

【利用料金】無料

（５）アイスクリームスプーンプレゼントキャンペーン

ステーションショップにて、1会計4,000円以上購入で冷たいスイーツタイムにぴったりなオリジナルアイススプーン1個プレゼント。

【開催期間】2026年7月18日（土）～8月31日（日）

※配布数に達し次第配布終了になります。

（６）期間限定メニューの販売

「トーマスレストラン」「ハット卿夫人のおやつ屋さん」にて、『トーマスランドSUMMERアドベンチャー』にちなんだ期間限定メニューを販売いたします。

【トーマスレストラン】

・クリスタルゼリー 650円

・冷製クリスタル つなうどん 880円

・マウンテン タコライス 1,450円

【ハット卿夫人のおやつ屋さん】

・かき氷 クリスタルブルー・メロン 各600円

・チョコレートマウンテンサンデー 750円

富士急ハイランド営業データ

■営業時間

日により営業時間が異なります。

詳しくは公式サイトにてご確認ください。

■料 金

トーマスランドパス（トーマスランドアトラクションが乗り放題の一日券）

：大人・中高生3,000円～3,500円

小学生2,500円～2,800円、幼児・シニア2,000円～2,300円

ワンデイパス：大人6,000円～7,900円、中高生5,500円～7,400円

小学生4,400円～5,100円、幼児・シニア2,100円～2,600円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

※富士急ハイランドは入園無料です。

■アクセス

車 ／新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接

東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス ／新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車 ／JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、富士急ハイランド駅下車

大月駅から約50分

会社概要

社名：株式会社富士急ハイランド

代表者：上原 厚

設立：1964年6月1日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

事業内容：遊園地事業

公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/