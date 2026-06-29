【2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング】Web運用カテゴリ総合No.1受賞！--「ウェブ担さん」が中小企業から選ばれるサービスへ

株式会社アイデアランプ

株式会社アイデアランプ(https://idealump.com/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮原秀文）が運営する中小企業・個人事業主向けWeb運用代行サービス「ウェブ担さん(https://web-tantou.com/)」は、スマートキャンプ株式会社(https://smartcamp.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音）が運営するSaaS比較サイト「BOXIL(https://boxil.jp/)」において、「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」にてWeb運用カテゴリ総合No.1を受賞しました。

受賞について

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS比較サイト「BOXIL」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。

ウェブ担さんが受賞したWeb運用カテゴリの総合1位は、同カテゴリにおいて、2026年1月1日～5月31日までの間にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選定されたものです。

選ばれる理由：「担当者不在」の中小企業からの支持

ウェブ担さんは2024年のサービス開始以来、「社内にWeb担当者がいない」「更新作業に追われて本業の時間が削られている」という課題を抱える中小企業・個人事業主を中心に支援を拡大してきました。現在の契約継続率は99.2%（2025年度実績）を誇り、一度ご利用いただいたお客様にご継続いただけるサービスとして評価を積み上げています。

月額定額でWebサイトの更新・SNS運用・広告運用・SEO対策・アクセス解析をまるごと代行し、経験3年以上のアイデアランプ正社員チームがクライアント企業の「社内Web担当者」として機能するというモデルが、担当者不在の中小企業から広く支持を集めた結果が今回の受賞につながったと考えています。

株式会社アイデアランプ 代表取締役 宮原秀文 コメント

ウェブ担さんとして30社以上の中小企業を支援してきた経験から、Webに力を入れたいと思いながらも担当者不在・リソース不足によって前に進めない企業が非常に多いことを実感しています。今回の受賞は、そうした企業の皆様からウェブ担さんを選んでいただいた結果であり、大変光栄に感じています。

引き続き、中小企業が本業に集中しながらWebで成果を出せる環境を整えていくため、サービスの品質向上と支援範囲の拡充に取り組んでまいります。

「ウェブ担さん」サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71732/table/13_1_8887c880f91c68e28c1d554548b1be81.jpg?v=202606290751 ]

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71732/table/13_2_88fe7f7fc08fdf059311d7517b6e8579.jpg?v=202606290751 ]

本件に関するお問い合わせ

株式会社アイデアランプ ウェブ担さん運営事務局

TEL：03-6434-5357

E-mail：sup001@web-tantou.com

URL：https://web-tantou.com/