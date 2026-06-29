株式会社AlbaLink、福井県あわら市と「空家等対策の推進に関する連携協定」を締結

株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和8年6月29日（月）、福井県あわら市と「空家等対策の推進に関する連携協定」（以下「本協定」）を正式に締結いたしました。

協定の背景と目的

福井県あわら市は、「関西の奥座敷」と呼ばれるあわら温泉や、メロンや梨をはじめとするフルーツ栽培などの豊かな観光・農業資源に恵まれていますが、近年は人口減少や高齢化に伴う空き家の老朽化が深刻な課題となっています。市内では空き家バンクの活用が進む一方で、老朽化が著しい物件や再建築不可などの「訳あり物件」は登録・流通が難しく、行政だけでは具体的な解決策を提示できない現状があります。今後は現所有者への早期の意識啓発を推進するとともに、市場での取引が困難な流動性の低い物件に対しても幅広い選択肢を提供し、積極的な流通・活用を促進していく必要があります。

こうした状況を踏まえ、アルバリンクが持つ難易度の高い不動産の買取・再生に関する専門的ノウハウ、そして全国規模の投資家ネットワークを活かし、あわら市と協力して空き家問題の解消と生活環境の保全を推進します。これまで解消が困難であった物件の流通を後押しすることで、市民が安心して暮らせる安全なまちづくりの推進に寄与することを目的として本協定を締結する運びとなりました。

協定の主な内容

行政概要

- 空家等の流通に関すること- 空家等の活用に関すること- 空家等所有者との相談に関すること- 訳あり不動産と利用者とのマッチングに関すること- 空家等の対策に必要な情報の共有及び発信に関すること- その他、前条の目的を達成するために必要と認められること

本協定に関する担当：あわら市役所 創造戦略部 市民協働課 移住空き家対策グループ

あわら市公式HP：https://www.city.awara.lg.jp/

会社概要

会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者： 河田憲二

代表番号： 03-6458-8617

公式サイト： https://albalink.co.jp/

公式note： https://note.com/albalink_company

訳あり・トラブル物件のお悩み解決サービス「訳あり物件買取プロ」 ： https://wakearipro.com/

空き家に特化したお悩み解決サービス「空き家買取隊」 ：https://akiya-kaitoritai.com/

不動産投資情報メディア「不動産投資の森」 ： https://2do-3.com/for-beginners/