【阪急うめだ本店】 瀬戸内の伝統工芸を紡いだきものと帯。「KIMONO Terrasse」の岡山産シルクデニム和装アイテムが登場

株式会社阪急阪神百貨店

～瀬戸内の伝統工芸を紡いだきものと帯～ 「児島帯」(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12702335_2067.html)

期間：2026年7月1日(水)～7日(火)

場所：阪急うめだ本店 11階 きもの売場 プロモーションスペース112

阪急うめだ本店 11階 きもの売場 プロモーションスペース112では、7月1日(水)から7日(火)の期間、光沢感と滑らかな風合いを兼ね備えた岡山産の“シルクデニム”を使用した和装アイテムをご紹介します。シルクを使っていながらご自宅で手洗いできる扱いやすさが魅力の「KIMONO Terrasse(キモノテラッセ)」のきものやつくり帯などを展開します。

あなただけの1枚をオーダー。優雅な手触りのシルクデニムきもの

「KIMONO Terrasse」 シルクデニムきもの （綿65％ ・絹35％） 231,000円 カラー：蒼色/墨色×燻色

岡山産のシルクデニムは、今までのデニムの域を超える優雅な手触り。

オーダーで仕上げた無地のきものに、オリジナル文様を好きな場所にプラスすることで、あなただけの１枚を丁寧におつくりします。

※ご注文後、お仕立てに入らせていただきます。仕上がりは10月半ばとなります。

まるで手結びのような自然な仕上がり。誰でも簡単に身につけられるつくり帯

「KIMONO Terrasse」 つくり帯【和の羽】 99,000円 カラー：燻色 サイズ：胴回り70cm～85cm対応

結ぶ手間を省いた飾り帯で、どなたでも簡単に帯を身につけることができます。従来のつくり帯との大きな違いは、見た目の自然な手結び感。マジックテープと紐で体にきちんとフィットし、快適なきもの時間が楽しめます。

ジャストサイズでのオーダーや角帯もございます。

阪急うめだ本店きもの売場情報はこちらから＞＞＞(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/kimono/)