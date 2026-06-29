BAPE KIDS(R) ORGANIC COTTON by IKEUCHI ORGANIC

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)は、新たな取り組みとして「BAPE(R) ORGANIC COTTON（ベイプ(R) オーガニック コットン）」を始動します。



BAPE KIDS(R) から“ALL BABY MILO(R)柄”を用いたベビーアイテムが登場します。パイル素材のバスローブ、ビブ、ミトンをはじめ、ベビーシューズ、ぬいぐるみ、フェイスタオル、バスタオル、ブランケットまで幅広くラインアップ。愛媛・今治を拠点とするIKEUCHI ORGANICとの協業により、最もデリケートな肌に向けたプロダクトを提案します。

オーガニックコットンとは、遺伝子組み換え種子を使用せず、3年以上農薬や化学肥料を使わずに育てられた綿花のことです。ただし、その本質は単なる素材規格にとどまりません。農業、労働環境、流通に至るまで、フェアトレードを含めた一連のプロセス全体において、倫理性と透明性が担保されている点にあります。



IKEUCHI ORGANICは、世界基準である「GOTS」や「OCS」に準拠しながら、独自にさらに高い安全基準を設定しています。その象徴が「赤ちゃんが口に含んでも安全なタオルをつくる」という思想。実際に国際認証エコデックス(R)スタンダード100の最も厳しいクラス1をクリアしています。



BAPE KIDS(R)は、“環境”や“安全性”をプロダクトで体現していくフェーズにあると捉えています。IKEUCHI ORGANICの思想に共鳴した今回の取り組みは、単なる素材選定にとどまらない、新たな価値提案につながっています。

工場では、1枚のタオルが生まれるまでの工程を間近に見ることができます。織機にかけられる糸は約3000～5000本。それらを一本一本整え、手作業で結び合わせる工程から生産は始まります。

旧式の織機から最新の高速織機までが並ぶ現場では、熟練の職人と若手の育成が同時に行われています。精密機械であっても、最終的な品質を左右するのは人の手です。糸の番手や撚りの違いによって触感は大きく変わり、例えば40番手の糸を双糸にすることで、なめらかさとボリュームを両立します。こうした細部の設計が、最終的な肌触りを決定づけます。さらに、製織後に糊を抜くことで繊維は空気を含み、本来の柔らかさを引き出すのです。



タオル製造において最もエネルギーを消費するのが染色工程です。IKEUCHI ORGANICでは「ローインパクト・ダイ」という考えに基づき、環境負荷を極限まで抑えた染色を行っています。



重金属を含まない染料を使用し、塩素漂白を排除。さらに、吸水性を損なう化学処理を避けるため、あえて効率に依存しない工程を選択しています。実際、染色では一度で色が定着するのは約60％にとどまり、残りは洗浄と染色を繰り返すことで仕上げていきます。

また、染色には素材重量の約12倍もの水が使用されますが、その排水は瀬戸内海の厳しい基準（15ppm以下）をクリアするレベルまで浄化されます。2000トン規模の処理施設では、バクテリアを用いて水を分解し、透明に近い状態で自然へと還元しています。



効率ではなく、結果としての品質と環境を優先する。その姿勢がプロダクトの信頼性を支えています。



織り上がった生地は、仕上げ工程へと進みます。ここでは1枚ずつ目視検品が行われ、パイルの向きをブラシで整えます。柔軟剤を使えば手触りは向上しますが、吸水性が損なわれるため使用しません。その結果、生地は滑りにくくなり裁断も難しくなりますが、熟練の職人が対応しています。



パイルを踏まないよう細心の注意を払いながら仕上げられ、製品へと完成します。原料から最終工程までを一貫して管理できる工場は、日本国内でも極めて限られています。



さらに、各製品にはトレーサビリティを担保するQRコードを付与し、生産背景の透明化を図っています。



世界に誇る今治のクラフトマンシップと、オーガニックコットンによる安心・安全、そしてBAPE KIDS(R)のアイデンティティが融合した本コレクションは、2026年7月3日（金）12:00よりBAPE.COM WEB STOREにて先行発売、2026年7月4日（土）より

BAPE KIDS(R) 原宿、横浜高島屋、伊勢丹新宿、阪急梅田、京都高島屋、大丸神戸、大阪高島屋、銀座三越、

BAPE STORE(R) 渋谷、名古屋、大阪、福岡、広島、銀座、西武池袋にて順次発売開始します。

ALL BABY MILO(R) PILE BABY BATHROBECOLOR: BROWN\22,000 (税込)ALL BABY MILO(R) PILE BABY BLANKETCOLOR: BROWN\19,800 (税込)ALL BABY MILO(R) PILE BIBCOLOR: BROWN\6,050 (税込)ALL BABY MILO(R) PILE BEARCOLOR: BROWN\4,400 (税込)ALL BABY MILO(R) PILE BABY MITTENSCOLOR: BRWON\7,700 (税込)ALL BABY MILO(R) PILE BABY SHOESCOLOR: BROWN\8,800 (税込)ALL BABY MILO(R) PILE FACE TOWELCOLOR: BROWN\7,150 (税込)ALL BABY MILO(R) PILE BATH TOWELCOLOR: BROWN\18,700 (税込)