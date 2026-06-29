ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』公開記念 天神エリアを舞台にタイアップキャンペーンを開催！＜第一弾リリース＞

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員：林田浩一、以下、「西日本鉄道」）は、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』が7月3日（金）より公開されることを記念したタイアップキャンペーン「PLAY！ in TENJIN with TOY」 (以下、本キャンペーン)」を、7月3日（金）から8月31日（月）まで開催いたします。

本キャンペーンは、2026年7月3日（金）よりTOHOシネマズ天神・ソラリア館ほかにて公開される映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念した西鉄グループの特別企画です。

期間中は、ソラリアプラザLINEミニアプリで、本キャンペーンのオリジナルステッカー（非売品）がもらえるデジタルスタンプラリーを開催するほか、キャンペーンに先駆けて、7月1日（水）からソラリアプラザ1Fに巨大おもちゃパッケージが登場します。また、車内・車体が映画『トイ・ストーリー5』で装飾された西鉄電車3000形が運行します。

本キャンペーンの展開を通じて、天神エリアのさらなる賑わい創出や回遊性の向上に繋がればと考えております。今年の夏はぜひ、映画『トイ・ストーリー5』に染まる天神へお越しください。

■ 本キャンペーン内容詳細

@2026 Disney/Pixar先行スタート！ 巨大おもちゃパッケージ展示

本キャンペーン開催に先駆け、九州エリアでは初展示となる「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」の巨大おもちゃパッケージが天神に登場します。

【実施期間】７月1日(水)～７月31日(金)

【実施場所】ソラリアプラザ１F エスカレーター横

展示イメージソラリアプラザ LINEミニアプリ デジタルスタンプラリー

無料スマートフォンアプリ「ソラリアプラザLINEミニアプリ」で、ソラリアプラザ、ソラリアステージの2施設に設置された5種類のスタンプを集めて、本キャンペーンオリジナルデザインのステッカー（非売品）がもらえるデジタルスタンプラリーを開催します。

【実施期間】7月3日(金)～8月31日(月)

【引換場所】ソラリアプラザ１F インフォメーション

【引換期間】7月13日（月）～8月31日(月) ※なくなり次第終了

【受付時間】平日 11：00～19：50／休日 10：00～19：50

【参加方法】

１.無料スマートフォンアプリ「ソラリアプラザLINEミニアプリ」を起動

２.スタンプポイント5か所（ソラリアプラザ4か所、ソラリアステージ1か所）を回り、

ポイントに設置されたQRコードを読み取りすべてのスタンプを獲得

３.ソラリアプラザ1FインフォメーションでLINEミニアプリ内の特典画面を提示すると、

オリジナルデザインのステッカー（非売品）をプレゼントします。

【設置個所】

・ソラリアプラザ

B2F スターバックス（ティー ＆ カフェ）前

1F エスカレーター横

6F エスカレーター横

7F TOHOシネマズ天神・ソラリア館

・ソラリアステージ

4F 雑貨館インキューブ

※8月25日(火)はソラリアプラザの店休日です。

スタンプの獲得・ノベルティのお渡しができませんのでご了承ください。

雑貨館インキューブ 天神店POP UP SHOP

雑貨館インキューブ 天神店4Fにて「トイ・ストーリー」グッズを集めたPOP UP SHOPを開催します。

【期間】7月9日（木）～8月16日（日）

【場所】ソラリアステージ4F 雑貨館インキューブ 天神店

西鉄電車・にしてつバスで映画館へGO！映画『トイ・ストーリー5』公開記念スタンプラリー

西日本鉄道の関連施設などに設置されたスタンプを集めて、映画『トイ・ストーリー5』のミニクリアファイル（非売品）がもらえるスタンプラリーを開催します。

【期間】 7月3日（金）～8月31日（月）

【内容】

西鉄電車の駅や沿線の商業施設、バスターミナルなどに設置されたスタンプを集めると、映画『トイ・ストーリー5』のミニクリアファイル（非売品）を先着3,000名様にプレゼント。

さらに、映画『トイ・ストーリー5』のグッズ（非売品）や、10,000円分のディズニーストアギフトカードなどが抽選で40名様に当たるお楽しみダブルチャンスも。

※スタンプラリー台紙は各スタンプ設置台に備え付けられています

※キャラクター別のスタンプを5つ獲得するとクリアとなります

【スタンプ設置場所】

＊リリーパッド：西鉄インフォメーションセンター（ソラリアステージ1F）

＊テック・トリオ：天神高速バスターミナル（乗車側案内所）・ディズニーストア福岡パルコ店

＊ウッディ：太宰府駅（改札内）・百道浜自動車営業所

＊バズ・ライトイヤー：春日原駅（2F 改札外）・福岡市科学館（4F）

＊ジェシー＆ブルズアイ：・大橋駅バス待合所（レイリア大橋1F）・レイリア久留米（2F）

【ゴール箇所】

ソラリアプラザ7F TOHOシネマズ天神・ソラリア館 を含む福岡県内10箇所の映画館

映画『トイ・ストーリー5』ラッピング電車が運行！

7月3日（金）より、西鉄電車3000形の5両1編成がまるごと映画『トイ・ストーリー5』でジャックされます。

【期間】7月3日（金）～8月31日（月）予定

※車両点検等で運行しない日もございます

【内容】 西鉄電車3000形の5両1編成の車内・車体がトイ・ストーリーで装飾されます。

…and more！

その他、たくさんのイベントを開催予定です。今後の情報をお待ちください！

第二弾リリースは7月10日（金）を予定しております。

特設サイトはこちら :https://www.nishitetsu.jp/playintenjin_withtoy/

（参考） ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』について

【ストーリー】

想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。

しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。

「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、

このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…

その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。

再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか？

時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは？

(C)2026 Disney/Pixar

【公開日】2026年7月3日（金)

【配給】 ウォルト・ディズニー・ジャパン

【公式サイト】https://www.disney.co.jp/movie/toy5

（参考） 各施設の営業時間

【ソラリアプラザ】

住所：福岡市中央区天神2丁目2-43

営業時間：B2F～5F （物販店舗） 平日11：00～20：00 、 土日祝 10：00～20：00

B2F（ディーン＆デルーカ物販） 全日10：00～22：00

B2F・6F・7F（飲食店舗） 全日11：00～22：00

【ソラリアステージ】

住所：福岡市中央区天神2丁目11-3

営業時間：B2F 11：00～22：00 、 B1F～5F 10：00～20：30