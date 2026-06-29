桃太郎たちの次の目的地は6つのボートレース場！？「桃鉄ボートレース　水しぶきのお祭り騒ぎ」

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一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区）は、国民的人気ゲーム「桃太郎電鉄」とコラボレーションしたWEBプロモーション『桃鉄ボートレース　水しぶきのお祭り騒ぎ』を年間計6回にわたり開催いたします。


第１弾は、「第17回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」の開催にあわせ、Amazonギフトカード2000円分やオリジナルコラボグッズ、シリーズ最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』のゲームソフトなどが当たるWEBキャンペーンを2026年6月30日（火）より実施。「桃太郎電鉄」のキャラクターたちがボートレーサー仕様になったビジュアルは要チェック！




【年間タイアップ概要】


＊タイトル：桃鉄ボートレース　水しぶきのお祭り騒ぎ


＊キャンペーンサイト：https://lets-boatrace.jp/br-momotetsu/


※キャンペーンサイトは6月30日（火）0：00にオープン予定


＊ボートレース公式X：https://x.com/Lets_BOATRACE


＊CP実施期間：2026年6月～2027年2月にかけて計６回開催予定


・第１弾：ボートレースレディースVSルーキーズバトル＠ボートレース蒲郡


　　　　　2026年6月30日（火）～7月6日（月）


・第2弾：全国ボートレース甲子園＠ボートレース戸田


　　　　 2026年7月7日（火）～7月12日（日）


・第３弾：ファン感謝３Daysボートレースバトルトーナメント＠ボートレース津


　　　　　2026年10月5日（月）～12日（月）


・第４弾：BBCトーナメント＠ボートレース三国


　　　　　2027年1月23日（土）～31日（日）


・第５弾：ボートレースレディースVSルーキーズバトル＠ボートレース戸田


　　　　　2027年2月1日（月）～6日（土）


・第６弾：スピードクイーンメモリアル＠ボートレース多摩川


　　　　　2027年2月18日（木）～28日（日）


【第1弾キャンペーン概要】


■X フォロー＆リポストキャンペーン


・応募期間：2026年6月30日（火）0:00～7月12日（日）23:59


・賞品（6/30～7/6）：Amazonギフトカード2,000円分×210名様


　賞品（7/7～7/12）：Amazonギフトカード5,000円分×120名様


・応募方法


（１）ボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー


（２）キャンペーン期間に同アカウントに投稿をリポスト


（３）その場で抽選結果が分かる


※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。



■X 貯めて応募！MBポイントキャンペーン


・第1弾応募期間：2026年6月30日（火）0:00～10月4日（日）23:59


※ポイントはタイアップを実施している2026年6月30日～2月28日まで獲得可能です。


・賞品：


A賞：ゲームソフト『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編＋西日本編』×5名


B賞：オリジナルアクリルスタンドセット×30名


C賞：オリジナルデザインAmazonギフトカード1,000円分（500円×2枚セット）×100名


※上記のA賞～C賞については、上記第1弾応募期間のみ応募可能な賞品です。


・応募方法


（１）Xのボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー。


（２）Xアカウントでキャンペーンにエントリー


（３）キャンペーン期間中に指定されたアクション（いいね、リポスト、引用リポスト、リプライ）


を行う、または指定ハッシュタグをつけて投稿


（４）アクションに応じたポイントを獲得。獲得したポイントはマイページにて確認。


（５）マイページ上で、ポイントを使用してＡ賞～Ｃ賞を選択して応募。


※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。



■キャンペーンに関するお問い合わせ


メールアドレス：cp-info@boatracecp.jp


開設期間：2026年6月30日（火）～2027年3月31日（水）


受付時間：9：00～18：00　※土日祝日は除く


【桃太郎電鉄とは】


「桃太郎電鉄」は、1988年の第１作発売以来、37年以上にわたって楽しまれているすごろくゲームです。プレーヤーは会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指します。2020年に発売された『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～』は累計販売本数400万本、2023年11月に発売された『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』は累計販売本数150万本を超えています。「東日本編」「西日本編」のWマップが楽しめる、シリーズ史上最大ボリュームの最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』は2025年11月13日に発売され、累計出荷本数100万本を突破しています。