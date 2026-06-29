桃太郎たちの次の目的地は6つのボートレース場！？「桃鉄ボートレース 水しぶきのお祭り騒ぎ」
一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区）は、国民的人気ゲーム「桃太郎電鉄」とコラボレーションしたWEBプロモーション『桃鉄ボートレース 水しぶきのお祭り騒ぎ』を年間計6回にわたり開催いたします。
第１弾は、「第17回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」の開催にあわせ、Amazonギフトカード2000円分やオリジナルコラボグッズ、シリーズ最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』のゲームソフトなどが当たるWEBキャンペーンを2026年6月30日（火）より実施。「桃太郎電鉄」のキャラクターたちがボートレーサー仕様になったビジュアルは要チェック！
【年間タイアップ概要】
＊タイトル：桃鉄ボートレース 水しぶきのお祭り騒ぎ
＊キャンペーンサイト：https://lets-boatrace.jp/br-momotetsu/
※キャンペーンサイトは6月30日（火）0：00にオープン予定
＊ボートレース公式X：https://x.com/Lets_BOATRACE
＊CP実施期間：2026年6月～2027年2月にかけて計６回開催予定
・第１弾：ボートレースレディースVSルーキーズバトル＠ボートレース蒲郡
2026年6月30日（火）～7月6日（月）
・第2弾：全国ボートレース甲子園＠ボートレース戸田
2026年7月7日（火）～7月12日（日）
・第３弾：ファン感謝３Daysボートレースバトルトーナメント＠ボートレース津
2026年10月5日（月）～12日（月）
・第４弾：BBCトーナメント＠ボートレース三国
2027年1月23日（土）～31日（日）
・第５弾：ボートレースレディースVSルーキーズバトル＠ボートレース戸田
2027年2月1日（月）～6日（土）
・第６弾：スピードクイーンメモリアル＠ボートレース多摩川
2027年2月18日（木）～28日（日）
【第1弾キャンペーン概要】
■X フォロー＆リポストキャンペーン
・応募期間：2026年6月30日（火）0:00～7月12日（日）23:59
・賞品（6/30～7/6）：Amazonギフトカード2,000円分×210名様
賞品（7/7～7/12）：Amazonギフトカード5,000円分×120名様
・応募方法
（１）ボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー
（２）キャンペーン期間に同アカウントに投稿をリポスト
（３）その場で抽選結果が分かる
※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。
■X 貯めて応募！MBポイントキャンペーン
・第1弾応募期間：2026年6月30日（火）0:00～10月4日（日）23:59
※ポイントはタイアップを実施している2026年6月30日～2月28日まで獲得可能です。
・賞品：
A賞：ゲームソフト『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編＋西日本編』×5名
B賞：オリジナルアクリルスタンドセット×30名
C賞：オリジナルデザインAmazonギフトカード1,000円分（500円×2枚セット）×100名
※上記のA賞～C賞については、上記第1弾応募期間のみ応募可能な賞品です。
・応募方法
（１）Xのボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー。
（２）Xアカウントでキャンペーンにエントリー
（３）キャンペーン期間中に指定されたアクション（いいね、リポスト、引用リポスト、リプライ）
を行う、または指定ハッシュタグをつけて投稿
（４）アクションに応じたポイントを獲得。獲得したポイントはマイページにて確認。
（５）マイページ上で、ポイントを使用してＡ賞～Ｃ賞を選択して応募。
※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。
■キャンペーンに関するお問い合わせ
メールアドレス：cp-info@boatracecp.jp
開設期間：2026年6月30日（火）～2027年3月31日（水）
受付時間：9：00～18：00 ※土日祝日は除く
【桃太郎電鉄とは】
「桃太郎電鉄」は、1988年の第１作発売以来、37年以上にわたって楽しまれているすごろくゲームです。プレーヤーは会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指します。2020年に発売された『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～』は累計販売本数400万本、2023年11月に発売された『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』は累計販売本数150万本を超えています。「東日本編」「西日本編」のWマップが楽しめる、シリーズ史上最大ボリュームの最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』は2025年11月13日に発売され、累計出荷本数100万本を突破しています。