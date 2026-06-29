eスポーツチーム「REJECT」Marvel Rivals部門、『Marvel Rivals Ignite 2026 Stage 1 - Pacific』で準優勝、世界大会出場権を獲得
株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、Marvel Rivals部門が2026年6月25日（木）～6月28日（日）に開催された『Marvel Rivals Ignite 2026 Stage 1 - Pacific』（以下「MRI Stage 1 Pacific」）において準優勝を果たし、世界大会『Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals』（以下「Mid Season Finals」）への出場権を獲得したことをお知らせいたします。
■ 「MRI Stage 1 Pacific」について
MRI Stage 1 PacificはMarvel Rivalsの公式大会「Marvel Rivals Ignite」のStage 1 Pacificにあたる地域大会です。本大会を通じて上位チームが世界大会『Mid Season Finals』への出場権を争います。
REJECT Marvel Rivals部門は、2026年5月29日（金）～6月7日（日）に開催されたアジア予選『Ignite 2026 Stage 1: Pacific Asia』にて1マップも落とすことなく全勝で通過。続くPlayoffs（Pacific）では、オセアニア地域1位のGen.G Esportsとの決勝戦で惜しくも敗れたものの、準優勝を果たし世界大会への出場権を獲得しました。
『Mid Season Finals』はオフラインにて開催されます。世界の強豪チームと激突する舞台で、REJECT Marvel Rivals部門が頂点を目指して挑みます。
【REJECT Marvel Rivals部門 ロスター】
■ Piggy（@Piggy__mr(https://x.com/piggy__mr)）｜Vanguard
■ GARGOYLE（@gargoyle98(https://x.com/gargoyle98)）｜Vanguard
■ Brownie（@Brownie_o0(https://x.com/Brownie_o0)）｜Duelist
■ Yaki（@OW_Yaki(https://x.com/OW_Yaki)）｜Duelist
■ finale（@Finale_Ow(https://x.com/Finale_Ow)）｜Duelist
■ Lastro（@Lastro_OW(https://x.com/Lastro_OW)）｜Strategist
■ SeungHoon（@SeungHoon_MR(https://x.com/SeungHoon_MR)）｜Strategist
■ Jmac（@JeungMac_ow(https://x.com/JeungMac_ow)）｜コーチ
世界大会の舞台で頂点を目指すREJECT Marvel Rivals部門への、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。
【大会概要】
■ 大会名：Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals
■ 形式：オフライン開催
■ 公式配信（YouTube）：https://www.youtube.com/@MarvelRivals
■ 公式配信（Twitch）：https://www.twitch.tv/marvelrivals
■ 『Marvel Rivals』REJECTパートナーチームについて
REJECTは『Marvel Rivals』のオフィシャルパートナーチームに選定されており、ゲーム内ではREJECTオリジナルスキンを含む「REJECT Team Bundle」が実装されています。詳細は過去のプレスリリースをご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000493.000050979.html
■ eスポーツチーム REJECTについて
REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数・世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金は国内1位。賞金総額100億円超規模の国際大会『Esports World Cup』では、世界40チームのみが選出されるClub Partner Programに2年連続で選出されています。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを代表する選手を擁し、世界の頂点を目指して挑戦を続けています。
Web：https://reject.jp/ オンラインストア：https://brand.reject.jp/
X：https://x.com/RC_REJECT Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/
YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports
採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs
■ REJECT Supporterについて
REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。REJECTロゴの活用、所属選手やパートナー企業との交流など、さまざまな特典をご用意しています。企業ブランディングや採用広報、ネットワーク構築など、多目的にご活用いただけます。
特設サイト：https://reject.jp/supporter/