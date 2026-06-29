経済産業省が主催する「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」にて、ピープル株式会社が選定されました。

ピープル株式会社

乳幼児玩具メーカー・ピープル株式会社（本社：東京都中央区｜取締役兼代表執行役：桐渕真人｜東証スタンダード 7865）は、経済産業省が玩具産業の振興を目的として取り組む「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」に選定されました。

「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」について

「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」は、経済産業省が掲げる日本の玩具産業振興の新たな指針「玩具Compass」の取り組みの一環です。

優れた技術や企画開発力に加え、１.グローバル展開、２.多様なファン層の獲得、３.消費者とのタッチポイント強化 の3つの観点で、取り組みを評価された企業が選出されます。

当社においては、商品開発における姿勢や視点を消費者と共有する「赤ちゃんをあじわうワークショップ」が「消費者とのタッチポイント強化」にあたる取り組みとして評価され、選定されました。

選定証授与式にて、左から、経産省・伊吹英明局長、当社代表・桐渕、審査委委員長・明和政子京大大学院教授

【参考情報】

経済産業省Webサイト 「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」紹介ページ：

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/nichiyo/gangu20sen/index.html

ピープルの強みと、選定における評価ポイント

この度選定いただくにあたり、当社の商品開発における取り組み、ならびに、当社独自の消費者との接点づくりとなる活動を評価いただきました。

子どもの好奇心をおもちゃに落とし込む技術

当社では、1982年の玩具創業から40年以上にわたり、「子どもの好奇心」を起点とした玩具の企画開発に取り組んでまいりました。

子どもたちは、生まれたての赤ちゃんでさえも、たくさんの好奇心を抱えながら日々を過ごしています。そんな、まだうまく言葉にならない子どもたちの「やりたい！」という気持ちを、観察によって発見し、その行動・反応を引き出す玩具を生み出すことが、わたしたちの強みです。

企画開発者自身が目の前の赤ちゃん・子どもたちにじっくり向き合うことは一見非効率のようにも思われますが、わたしたちは、一人ひとりの個性あふれる行動や反応、その変化などは、そうすることでしか捉えられないと考えています。

あえて時間・人材・コストをかけながら、徹底した観察と試行錯誤を繰り返す…

こうして生まれた当社の商品は、時に文化や言語、国境を越えて、自然と子どもたちに受け入れられています。

赤ちゃんの視界を考慮した製品の色を検討する様子当社のロングセラー商品「なめられ太郎 六代目」

ピープルの“観察のまなざし”を共有する「赤ちゃんをあじわうワークショップ」

当社は、玩具を通じた価値提供を「購入体験」にとどめず、乳幼児の好奇心を研究・観察する視点そのものを消費者と共有する接点づくりに取り組んでいます。

その代表的な取り組みが、当社社員が運営する「赤ちゃんをあじわうワークショップ」です。

本ワークショップでは、赤ちゃんの行動や反応を、参加者自身が観察・体験する場を提供し、わたしたちが日々行っている研究や玩具開発の視点を体感的に理解していただける設計となっています。

SNSなどが普及し情報過多な社会において、子育ての正解を外部情報に求めがちな状況に対し、ワークショップでは、目の前の子どもの好奇心を同社社員と共に観察する時間をもっとも大切にしています。

それまで気になっていた赤ちゃんの行動への理解が深まったり、肯定しおもしろがったりすることで「子育てが楽になった」などの口コミも広がっており、これまで延べ555組（※）の親子にご参加いただきました。

ワークショップを通じて、子どもたちの好奇心そのものや、それを発見したり分析したりすることのおもしろさを伝えていくことで、消費者は単なるおもちゃのユーザーではなく「好奇心研究」を共有する共感者・理解者となり、継続的で深い関係性の構築に繋がっています。

ワークショップの様子光の反射に好奇心を示す赤ちゃんの様子

今後も玩具を通じて子どもたちの好奇心を引き出し育むことで、子どもたち一人ひとりの個性の価値や、効率性だけでは測れない価値創出のあり方を提示し、子どもを取り巻く社会全体の持続的な発展に寄与していきたいと考えています。

ピープル株式会社 会社概要

「子どもの好奇心がはじける瞬間をつくりたい！」をパーパスに掲げ、玩具をはじめとした商品やサービスの企画開発・販売を行っております。

【会社情報】

社名：ピープル株式会社

代表：取締役兼代表執行役 桐渕真人

設立：1982年2月 玩具事業創業

資本金：2億3880万円

従業員数：40名

本社所在地：東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋

会社HP：https://www.people-kk.co.jp/

東証スタンダード：証券コード 7865