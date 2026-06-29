菜彩麻辣湯 ラゾーナ川崎プラザ』× かき氷専門店『 しろいくも』季節限定コラボかき氷が7 月1 日（水）より新登場！

株式会社LIFEstyle丸ごともも\2,800マンゴーづくし\2,800あまおうづくし\2,400

株式会社LIFE style（本社大阪市北区）は麻辣湯専門店『菜彩麻辣湯 ラゾーナ川崎プラザ』は

2026年7月1日（水）よりかき氷専門店『しろいくも』とのコラボレーションによる季節限定かき氷の販売を開始いたします。

麻辣湯専門店と人気かき氷専門店がコラボレーションし、この夏だけの特別なスイーツをご用意しました。

『しろいくも』こだわりの、透き通った溶けにくい『純氷』を丁寧に削り上げた、ふわふわ食感のかき氷に、旬のフルーツや『果実蜜』を贅沢に使用。食後のデザートとしても楽しめる、見た目も華やかなラインアップをお届けします。

毎年一番人気の 『丸ごともも』は白桃を丸ごと1 玉贅沢にトッピング。桃のヨーグルトソースと『あら川の桃』を使用した『果実蜜』をたっぷりとかけ、桃本来の甘みと爽やかな酸味を存分に味わえる一杯です。いちごの王様『あまおう』で作った贅沢な『果実蜜』を溢れんばかりに使用した『あまおうづくし』たっぷりのマンゴー果肉で覆い、さらにふわふわの生クリームとマンゴーをトッピングしたマンゴー好きの為の『マンゴーづくし』中にもマンゴー果実蜜と濃厚な練乳ソースを忍ばせ、最初から最後までマンゴーの豊かな味わいを楽しめます！『生ももミルク』はかき氷一面を桃果実蜜と練乳ソースで彩り、白桃とふわふわの生クリームをトッピング。桃の豊かな香りとミルクのまろやかな甘さが絶妙に調和します。ふんわりとした氷の食感に、濃厚な大福クリームのコクがマッチ！新鮮ないちごをを添え、『果実蜜』の甘酸っぱい香りが楽しめる『やわもちいちご大福』ふわふわの氷に濃厚抹茶ソースをたっぷりとかけ、やわもちと抹茶生クリームをトッピングした「和」の『濃厚抹茶ミルク』かき氷に紅茶ソースと桃ソースをかけ、さわやかなかき氷がさらに美味しさアップ！紅茶ソースの深い香りと桃ソースの甘みが絶妙な組み合わせの『桃と紅茶』などなど... 今の季節にしか味わえない季節限定かき氷を是非一度ご賞味ください♪

- かき氷メニュー生ももミルク\2,300やわもちいちご大福 \2,200濃厚抹茶ミルク\ 1,800桃と紅茶 \2,000かき氷専門店【しろいくも】とは

透き通った溶けにくい純氷を丁寧に削ったかき氷に旬のフルーツやフレッシュな果実蜜をふんだんに使用した、かき氷専門店。旬のフルーツの美味しさを最大限に生かしたこの季節しか味わえない自慢のかき氷です。

■店舗概要

店舗名：菜彩麻辣湯 ラゾーナ川崎プラザ

(サイサイマーラータンラゾーナカワサキプラザ)

業態 ：麻辣湯専門店

住所 ：神奈川県川崎市幸区堀川町 72-1 ラゾーナ川崎プラザ 2 階

TEL ： 044-589-3666

営業時間： 10:00 ～ 21:00

定休日：施設に準ずる

席数 ：66席