【8月5日（水）オープン】もっと自然に触れる楽しさを。広島駅に”とまり木” となる新店舗が誕生

株式会社 生活の木生活の木 ミナモア広島店（イメージ）

株式会社 生活の木（本社：東京都渋谷区 代表取締役：重永忠 以下 生活の木）は、2026年8月5日（水）、広島駅直結のミナモア広島に「生活の木 ミナモア広島店」をオープンいたします。



生活の木が大切にしてきた「自然に触れる楽しさ」と、ミナモア広島が目指す「居心地の良さ」や「広島らしさ」が出会い、新たな店舗が誕生します。

通学の途中に、仕事の合間に、家路につく前に。

シンボルツリーを目印に、ふと足を止めて立ち寄りたくなる。

そんな街の ”とまり木” のような場所でありたいと考えています。

ハーブの残渣で染めた什器

店内には、訪れる人をやさしく迎えるシンボルツリーと、ゆったりとくつろげるソファー席を備えたワークショップスペースを設置。内装には、生活の木 瑞浪ファクトリーの製造工程で製品基準に満たなかったハーブを再活用し、店内の棚やディスプレイは有機ルイボスレッドで、ソファークッションはマロウブルーやエキナセアで染色しました。

植物が持つ豊かな色彩や表情を取り入れ、自然の温もりや手触りを感じられる空間に仕上げています。



買い物をするだけでなく、香りやハーブに触れ、学び、語らい、人と人、人と地域がゆるやかにつながる。

広島駅を行き交う人々の日常に寄り添いながら、新たな出会いや発見が生まれる場をお届けしてまいります。

＜店舗概要＞

生活の木 ミナモア広島店

オープン日：8月5日（水）

営業時間：10:00～20:00

場所：〒732-0822 広島県広島市南区松原町2-37

ミナモア広島 3F 西

＜限定商品＞

生活の木 ミナモア広島店では、“ご当地アロマシリーズ”の新作として、ブレンドエッセンシャルオイル「瀬戸の風」を販売いたします。

「瀬戸の風」は、穏やかな気候と豊かな陽光に育まれた柑橘、島々が織りなす美しい風景など、

中国・四国地方ならではの情景を香りで表現した地域限定ブレンドです。

瀬戸内産レモン、徳島県産すだち、高知県産ゆずを使用。

すっきりとした柑橘の香りを中心に、瀬戸内海を渡る潮風のような爽やかさを重ねました。

陽光を浴びた晴れやかな柑橘畑と、穏やかな海に浮かぶ島々。瀬戸内の明るく清々しい風景を感じていただける香りです。

”ご当地アロマシリーズ”は、「日本各地の風景を、現地の素材を用いた香りで描く」をコンセプトに、

その土地ならではの自然、風土、歴史、情緒を香りで表現するシリーズです。

旅の思い出を持ち帰る、その土地ならではのお土産としてはもちろん、地域に暮らす方やゆかりのある方にも、土地への誇りや愛着を感じていただけるアイテムとして提案しています。

中国・四国地方限定

ブレンドエッセンシャルオイル「瀬戸の風」

価格：2,420円（税込）

＜オープン記念キャンペーン＞

1）ミニラベンダー束 プレゼント

お買い上げのお客様に先着50束をプレゼント（おひとり様につき1束、無くなり次第、終了）

2）生活の木 創業70周年記念 限定ハンドタオル プレゼント

\8,800（税込）以上ご購入の方に先着でプレゼント（無くなり次第、終了）



3）オープン記念ハッピーバッグ

・エッセンシャルオイルとポータブルアロマディフューザーのアロマセット／\15,000（税込）

・話題の「ザクロ＆高麗人参のコラーゲンゼリー」が入ったビューティーグルメセット／\3,500（税込）

＜会社概要＞

株式会社 生活の木

1976年より「自然」「健康」「楽しさ」のある生活を日本に提案・普及し続けてきた、原宿・表参道の地で生まれたライフスタイルカンパニー。心身ともに健康で美しくあるためのWellness（ウェルネス）＆Well-being（ウェルビーイング）なライフスタイルを提案している。



所在地：東京都渋谷区神宮前 6丁目3番8号

代表取締役：重永 忠

会社HP： https://www.treeoflife.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 生活の木 マーケティング本部

メール：press@treeoflife.co.jp