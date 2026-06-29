堀江貴文氏プロデュースの大人気フェスと初コラボ！「『BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス）』出演オーディション」開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、大分県別府市で開催する日本最大級のぶっかけフェス「BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス）」への出演者を選出するオーディションイベント「『BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス）』出演オーディション」を、2026年6月29日（月）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

「BOB（別府温泉ぶっかけフェス）」は、実業家の堀江貴文氏プロデュースのもと、別府スパビーチにて別府温泉から湧き出る約1,000トンの温泉水を準備し盛大に放水するという、今までにない音楽フェスとして2023年から開催しています。3回目となる今年の「BOB2026」は、幅広い世代に人気のアーティストやさまざまな場所で活躍するパフォーマーが出演する豪華な顔ぶれとなっています。

今回、「BOB（別府温泉ぶっかけフェス）」と初のコラボレーションを通じて、音楽業界や芸能界での活躍を目指す方々の夢を実現するキッカケづくりにしてほしいという思いから、参加条件を満たしたイチナナライバーに、豪華アーティストと同じメインステージへオープニングアクトでの出演や、サブステージへの出演チャンスを提供するオーディションイベントとして開催することが決定いたしました。

「『BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス）』出演オーディション」は、「17LIVE」で活躍中のイチナナライバーであれば、誰でも参加が可能です。本日より開催するアプリ内イベントと、その後のオーディションを経て選出された合計6名のライバーがメインステージやサブステージへ出演することができます。オーディションで選出されなかった場合でもアプリ内イベントで上位10名のライバーは、都内主要駅で掲出予定の屋外広告へ出演することができます。

温泉という日本が世界に誇る文化を世界に発信し続けている新たなフェスに出演するイチナナライバーを決定する本オーディションイベントに、ぜひご注目ください。

「『BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス）』出演オーディション」の概要は、以下の通りです。

■開催日時

2026年6月29日（月）～7月13日（月）

■オーディション参加条件

・男女問わず17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

・グループでの参加は不可となります。

・顔出し配信をされている方

※Vライバーの方やキャラクターの方、着ぐるみなど顔を出していない方は対象外となります

※「17LIVE」アプリ内オーディションにおいて、指定の条件を満たしていただく必要があります

■プライズ（賞品）

・「BOB2026」のメインステージオープニングアクト出演権

・「BOB2026」サブステージ出演権

・主要駅広告掲載権

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス）」について

開催日程：

2026年8月29日（土）

10:00開場 / 10:20開演 / 21:00終演予定

開催場所：

的ヶ浜公園・別府スパビーチ

（〒874-0928 大分県別府市北的ケ浜町５）

公式HP： https://bobfes.jp/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

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