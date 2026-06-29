【阪急うめだ本店】伝統的なハワイアンキルトのモチーフがゆかたに！和装ブランド「EMON」×飯田奈緒美によるハワイアンゆかたが登場

株式会社阪急阪神百貨店

～キモノで世界を旅する～「EMON」× 飯田奈緒美 ハワイアンゆかた(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12699034_2067.html)

期間：2026年7月1日(水)～7日(火)

場所：阪急うめだ本店 11階 きもの売場 コトコトステージ113

ハワイの最新情報とローカルなライフスタイルの魅力をお届けする阪急の名物海外催事「ハワイフェア2026」。これに合わせて、和を楽しむ、伝統にあそぶ”をテーマに、きもの・ゆかたや和装小物を提案をする和装ブランド「EMON（エモン）」がハワイアンキルト教室Naomi Quilt主宰、ハワイアンキルトアーティストの飯田奈緒美とコラボしたハワイアンゆかたをご紹介します。

ハワイの自然や植物、海の生き物などをモチーフにした伝統的なキルトであるハワイアンキルトをあしらった浴衣に注目です。

「EMON」×飯田奈緒美ハワイアンゆかた着尺 “Plumeria”(原反 綿100％) 52,800円 ※帯、下駄、かごバッグは参考商品

Plumeria（プルメリア） はハワイ語ではPuamelia（プアメリア）といわれ、大切な人の幸せを願うという意味があります。ハワイを代表する花で、南国の暖かい地で咲くことから、 “日だまり”と“情熱”という花言葉がつけられました。

とても甘く良い香りのプルメリアを綺麗なグラデーションで表現した、品の良いデザインです。

「EMON」×飯田奈緒美 ハワイアンゆかた着尺“Honu ホヌ” (原反 綿100％) 52,800円※帯、下駄、かごバッグは参考商品

ウミガメの事をハワイ語でホヌといいます。ハワイでは“海の守り神”として大切にされています。そんなホヌをトライバル柄にのせたデザインです。

“Plumeria（プルメリア）”・“Honu （ホヌ）” どちらも綿のコーマ地に、京都・岡重にて柄を染めています。

【飯田 奈緒美】

ハワイアンキルト教室「NAOMI QUILT」主宰。ハワイアンキルトアーティスト。

2011年よりハワイアンキルト教室を主宰し多数の生徒の指導にあたっている。

アメリカ西海岸最大のキルトショーに毎年作品を発表、国内外のキルトコンテストで受賞を重ねている。

阪急うめだ本店11階きもの売場では、

”阪急のゆかたスタイル2026 YUKATA JOURNEY” (https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/cat/kimono/h/yukata/index.html)を開催。