【セミナー開催】女性活躍推進・基本の″き″｜制度を整えた「だけ」で終わらせない。組織の利益の最大化させる体制づくり

株式会社アスマーク組織の利益と活躍を実現する女性活躍の基本のき～制度を作って終わりの「形だけ」から脱却

従業員総活躍サービス「Humap」を提供する株式会社アスマーク（東京都渋谷区東、代表取締役：町田正一）は、2026年7月9日（木）13:00から、「企業と働き手の本音と信頼をつなぐ」をミッションにダイバーシティ推進や働き方改革をテーマとした研修に多数登壇している株式会社ライフ・ポートフォリオの代表取締役社長である前原氏が登壇する無料オンラインセミナーを開催します。

無料お申し込みはこちら :https://humap.asmarq.co.jp/seminar/20260709/?c=prtimes

このような方へおすすめ

- 女性活躍推進を担当する人事・組織開発部門の責任者・担当者の方- 女性のキャリア支援や、現場の意識改革をどう進めるべきか悩んでいる方- 女性活躍に必要な従業員・組織の意識作りに取り組みたい方- 従業員数1000～3000人規模の企業の方

セミナー概要・背景

「育休や時短の制度は整えてバッチリ。」それ、本当に”うまく”いくでしょうか？

2026年4月に法改正もあり、女性活躍の取り組みを加速させる企業が増えています。

しかし、その実態は制度だけが独り歩きする「形だけの女性活躍」になっていないでしょうか。



本来の女性活躍推進とは、個人の「両立」を支援する福利厚生に留まるものではありません。

制度を整えることだけではなく、多様な視点を経営に活かし、組織の利益を最大化させる「体制づくり」が求められます。



本セミナーでは、多くの企業の女性活躍推進をサポートしてきた、ライフ・ポートフォリオの代表が登壇し、女性活躍推進を阻む「ボトルネック」と、自社の課題にあった改善の取り組み方を徹底解説。

組織の利益につながる、女性活躍に向けた組織の取り組みを基本に立ち返りながら、具体的にお伝えします。

開催概要

タイトル：組織の利益と活躍を実現する女性活躍の基本のき

～制度を作って終わりの「形だけ」から脱却～

開催日時：2026年7月9日(木) 13:00-14:00

定員 ：500 名

参加費用：無料

登壇者 ：株式会社ライフ・ポートフォリオ

代表取締役社長│前原 はづき氏

参加特典：セミナー資料の無料配布

プログラム

- 女性活躍推進法の改正点- 「両立支援」と”活躍”の空洞化- 「キャリア開発支援」の重要性- 女性活躍推進データベースの活用～ボトルネックの可視化- 上司を巻き込む啓発・支援施策- 第三段階「時短でのキャリア開発」- 質疑応答

無料お申し込みはこちら :https://humap.asmarq.co.jp/seminar/20260709/?c=prtimes

株式会社アスマーク Humap（ヒューマップ）

■Humapの従業員総活躍サービスについて

Humap（ヒューマップ）は、マーケティングリサーチ事業を基幹ビジネスに持つアスマークならではの「リサーチ技術・分析力」を活かし、組織課題の可視化と解決をサポートするHRテックサービスの総称です。

「あなたの組織の従業員総活躍をサポートしたい」を理念に、課題に合わせたサービスで企業の働きやすい環境づくりに貢献いたします。

https://humap.asmarq.co.jp/



▼Humapの主なHRテックサービス

・在席管理・フリーアドレス管理ツール「せきなび」

・従業員満足度調査（ES調査）「ASQ」

・ハラスメント＆コンプラ対策「CHeck」

・オンラインサンクスカード「Smileボーナス」



＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社アスマーク Humap事業部

mail：humap_inquiry@asmarq.co.jp

お問い合わせフォーム：https://humap.asmarq.co.jp/contact/



【会社概要】

業界最大規模のモニター基盤を活かしたマーケティングリサーチ事業を基幹ビジネスとして展開しています。 企業のマーケティング活動を支援する傍ら、そこで培った20年以上にわたるリサーチ技術と分析ノウハウを応用し、HR Tech事業「Humap」では組織課題の解決を支援。「従業員満足度調査（ASQ）」「ハラスメント実態調査（CHeckリサーチ）」等の調査サービスに加え、現代の働き方に即した「座席管理ツール（せきなび）」や「オンラインサンクスカード（Smileボーナス）」などのSaaS型サービスを提供し、クライアントのビジネス成功と組織の成長に貢献します。



会社名：株式会社アスマーク（東証スタンダード 証券コード：4197）

代表者：代表取締役 町田 正一

設立：2001年12月

本社：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

事業内容：

（１）マーケティング・リサーチ事業（ネットリサーチ、グループインタビュー等）

（２）HR Techサービス（Humap）

（３）労働者派遣事業（許可番号：派13-311841）

会社ホームページ：https://www.asmarq.co.jp/

お役立ち資料：https://humap.asmarq.co.jp/whitepaper/