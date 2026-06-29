キリンのオス「スズマル」を新たに受け入れました

群馬サファリ・ワールド株式会社入場ゲート

群馬サファリ・ワールド株式会社（本社：群馬県富岡市、代表取締役：菊池祥一）が運営する本格的なサファリ体験施設「群馬サファリパーク」（群馬県富岡市）では、埼玉県こども動物自然公園（埼玉県東松山市）よりキリンのオス「スズマル」を受け入れましたのでお知らせいたします。

■ 受け入れ動物の概要

種名：キリン（Giraffa）

名前：スズマル（オス）

生年月日：2025年5月16日（1歳）

搬入日：2026年6月29日（月）

搬入元：埼玉県こども動物自然公園（埼玉県東松山市）

■ 受け入れについて

スズマルの搬入により、当園のキリンは先住個体のオス「ナツゴロウ」（12歳）と合わせて2頭となりました。

キリンは陸上動物のなかでもっとも背が高く、オスの体高は5mにも達します。当園のサファリゾーンに入ると真っ先にお客様をお出迎えする存在として、マイカーやバスの車窓すれすれに顔を近づけてくる姿は、群馬サファリパークならではの感動体験のひとつとして長年お客様に親しまれてきました。

スズマルの加入により、2頭のキリンとの出会いをお楽しみいただけるようになります。

■ 公開時期について

スズマルは現在、獣舎内にて健康状態の確認および飼育環境への適合状況を観察中です。

一般公開の開始時期は、スズマルの状態を慎重に見極めたうえで判断してまいります。公開開始日程が決まり次第、公式ホームページおよびSNSにてあらためてお知らせいたします。

■ 群馬サファリパークについて

群馬サファリパークは、1979年の開園以来、群馬県富岡市の世界文化遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」に隣接する自然豊かな環境のなかで、約100種・1,000頭羽の野生動物を放し飼い形式で飼育・展示しています。

マイカーや園内周遊バスに乗ったまま動物たちの間を走り抜けるサファリ体験は、国内でも屈指のスケールを誇ります。

ウォーキングサファリ、ふれあいパーク、ふしぎの動物の森など、幅広い楽しみ方ができる施設としてご家族でのお越しに最適です。近年は、デジタル技術を活用した観光体験や地域連携事業にも積極的に取り組んでいます。

公式ウェブサイト：https://safari.co.jp/

搬入後の様子搬入の様子