エキュート品川、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念したタイアップキャンペーンを開催！
株式会社JR東日本クロスステーション（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤 敦子、以下「JR-Cross」）が運営するエキナカ商業施設「エキュート品川」は、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念したタイアップキャンペーンを開催いたします。映画『トイ・ストーリー５』のキャラクターたちをデザインした装飾が館内を彩るほか、対象ショップでのノベルティプレゼントやSNSでの抽選プレゼント、また、JR品川駅構内でPOP UP STOREを実施します。
(C)2026 Disney/Pixar
◆キャンペーン概要について
キャンペーン名：ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』タイアップキャンペーン
ここは、お気に入りに出会えるおもちゃ箱。とっておきの、私の場所。
開催期間 ：2026年7月1日（水）から2026年7月20日（月・祝）まで
開催場所 ：エキュート品川（JR品川駅 中央改札内）
特設サイト：https://www.ecute.jp/shinagawa/campaign/4235 （7月1日開設予定）
１. オリジナルステッカープレゼント（先着50,000名さま）
キャンペーン期間中、エキュート品川の対象ショップにて1回のお会計で税込1,500円以上お買い上げいただいたお客さまに、映画『トイ・ストーリー５』のキャンペーンオリジナルステッカーを
プレゼントいたします。
※実施期間：2026年7月1日（水）から
2026年7月20日（月・祝）まで
※なくなり次第終了となります。
※医薬品、アルコール、たばこ取り扱いショップなど、対象外の
ショップがあります。
キャンペーン詳細は特設サイト(https://www.ecute.jp/shinagawa/campaign/4235)をご確認ください。
２. エキュート品川でお買物＆T・ジョイPRINCE品川にて
映画鑑賞でプレゼント（先着300名さま）
7月3日（金）の映画公開以降、エキュート品川で配布した「オリジナルステッカー」と、T・ジョイPRINCE品川での映画『トイ・ストーリー５』のチケット券面または予約確認メール、ウェブ予約確認画面のいずれかを劇場3階チケットカウンターにてご提示いただいた先着300名さまに、限定「オリジナルうちわ」をプレゼントいたします。
※実施期間:2026年7月3日（金）から7月20日（月・祝）まで
※期間中であればご鑑賞日は問いません。
※なくなり次第終了となります。
※T・ジョイPRINCE品川でのご鑑賞に限ります。
３. 抽選で35名さまに当たる！X（旧Twitter）キャンペーン
映画『トイ・ストーリー5』のオリジナルグッズが当たるSNSキャンペーンを実施します。応募方法はエキュート品川公式Xアカウント（@ecute_shinagawa(https://x.com/ecute_shinagawa)）をフォローし、7月1日のキャンペーン投稿を引用ポストしてください。引用ポスト内には、映画への期待や感想と指定のハッシュタグ（#PR #エキュートタイアップ #エキュート品川がおもちゃ箱）をすべて記載してください。
POP UP STORE 概要
『トイ・ストーリー 5 POP UP STORE by mc＠品川駅』
会 場：JR品川駅 中央改札内
出店期間：2026年7月1日（水）から7月16日（木）まで
営業時間：10:00～21:00 ※初日は13:00開店 ※最終日は18:00閉店
税込2,000円以上のお買い上げの方に特典として「ぷっくりシール」をランダムで１点プレゼントいたします。
<注意事項>
１. なくなり次第終了となります。
２. ランダムでの配布となります。種類はお選びいただけません。
３. お一人さま１会計につき、１点のお渡しとなります。
４. 開催期間と営業時間等が変更になる可能性がございます。
映画作品紹介 ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』
想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。
しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。
「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、
このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく...
その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。
再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか?
時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは?
7月3日(金) 劇場公開
https://www.disney.co.jp/movie/toy5
(C)2026 Disney/Pixar
株式会社JR東日本クロスステーションについて
商 号：株式会社JR東日本クロスステーション
本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階
設 立：2021年（令和3年）4月1日
代表取締役社長：伊藤 敦子
資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）
「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらくそば」「ベックスコーヒーショップ」や「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。