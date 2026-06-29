エキュート品川、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念したタイアップキャンペーンを開催！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤 敦子、以下「JR-Cross」）が運営するエキナカ商業施設「エキュート品川」は、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念したタイアップキャンペーンを開催いたします。映画『トイ・ストーリー５』のキャラクターたちをデザインした装飾が館内を彩るほか、対象ショップでのノベルティプレゼントやSNSでの抽選プレゼント、また、JR品川駅構内でPOP UP STOREを実施します。

◆キャンペーン概要について

(C)2026 Disney/Pixar

キャンペーン名：ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』タイアップキャンペーン

ここは、お気に入りに出会えるおもちゃ箱。とっておきの、私の場所。

開催期間 ：2026年7月1日（水）から2026年7月20日（月・祝）まで

開催場所 ：エキュート品川（JR品川駅 中央改札内）

特設サイト：https://www.ecute.jp/shinagawa/campaign/4235 （7月1日開設予定）

１. オリジナルステッカープレゼント（先着50,000名さま）

キャンペーン期間中、エキュート品川の対象ショップにて1回のお会計で税込1,500円以上お買い上げいただいたお客さまに、映画『トイ・ストーリー５』のキャンペーンオリジナルステッカーを

プレゼントいたします。

※実施期間：2026年7月1日（水）から

2026年7月20日（月・祝）まで

※なくなり次第終了となります。

※医薬品、アルコール、たばこ取り扱いショップなど、対象外の

ショップがあります。

キャンペーン詳細は特設サイト(https://www.ecute.jp/shinagawa/campaign/4235)をご確認ください。

２. エキュート品川でお買物＆T・ジョイPRINCE品川にて

映画鑑賞でプレゼント（先着300名さま）

7月3日（金）の映画公開以降、エキュート品川で配布した「オリジナルステッカー」と、T・ジョイPRINCE品川での映画『トイ・ストーリー５』のチケット券面または予約確認メール、ウェブ予約確認画面のいずれかを劇場3階チケットカウンターにてご提示いただいた先着300名さまに、限定「オリジナルうちわ」をプレゼントいたします。

※実施期間:2026年7月3日（金）から7月20日（月・祝）まで

※期間中であればご鑑賞日は問いません。

※なくなり次第終了となります。

※T・ジョイPRINCE品川でのご鑑賞に限ります。

３. 抽選で35名さまに当たる！X（旧Twitter）キャンペーン

映画『トイ・ストーリー5』のオリジナルグッズが当たるSNSキャンペーンを実施します。応募方法はエキュート品川公式Xアカウント（@ecute_shinagawa(https://x.com/ecute_shinagawa)）をフォローし、7月1日のキャンペーン投稿を引用ポストしてください。引用ポスト内には、映画への期待や感想と指定のハッシュタグ（#PR #エキュートタイアップ #エキュート品川がおもちゃ箱）をすべて記載してください。

POP UP STORE 概要

『トイ・ストーリー 5 POP UP STORE by mc＠品川駅』

会 場：JR品川駅 中央改札内

出店期間：2026年7月1日（水）から7月16日（木）まで

営業時間：10:00～21:00 ※初日は13:00開店 ※最終日は18:00閉店

税込2,000円以上のお買い上げの方に特典として「ぷっくりシール」をランダムで１点プレゼントいたします。

<注意事項>

１. なくなり次第終了となります。

２. ランダムでの配布となります。種類はお選びいただけません。

３. お一人さま１会計につき、１点のお渡しとなります。

４. 開催期間と営業時間等が変更になる可能性がございます。

映画作品紹介 ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』

想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。

しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。

「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、

このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく...

その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。

再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか?

時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは?

7月3日(金) 劇場公開

https://www.disney.co.jp/movie/toy5

(C)2026 Disney/Pixar

株式会社JR東日本クロスステーションについて

商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：伊藤 敦子

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらくそば」「ベックスコーヒーショップ」や「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。