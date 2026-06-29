平日夜の過ごし方を提案するナイトプログラム「Greater Shinagawa At 7 PM」広域品川圏で始動！

東日本旅客鉄道株式会社

○ JR東日本グループは、浜松町駅から大井町駅に広がる広域品川圏において、エリア価値向上を目指したまちづくりを推進しています。本取り組みでは、働く・暮らす・遊ぶ人々の日常に新たな彩りを加えるべく、エリアの多様なロケーションと個性的なコンテンツ、ホストを掛け合わせた、エリア共創型ナイトプログラム「Greater Shinagawa At 7 PM（企画・制作：合同会社NEWSKOOL）」を企画・編集し、コミュニティ活動として展開します。

○ 本プログラムは、「場所」や「内容」ではなく、“時間”を起点に設計されています。広域品川圏内の各所で、19時に合わせて多様な体験が立ち上がり、それぞれの夜がゆるやかにつながっていきます。時間を起点に街をつなぐ、新しいナイトタイムのあり方を提案します。

○ JR東日本グループが保有する駅・広場・商業施設・水辺などの多様なアセットを横断的に活用し、ヨガ、読書、ワイン、街歩きなど、個人の「好き」や関心を起点とした約90分の体験を、その領域に精通したホストが提供します。各プログラムでは、趣味や嗜好を通じて、自然に人とつながれる場を育みます。これにより、日常の延長にある新たな夜の過ごし方を、都市に広げていきます。

1．広域品川圏発ナイトタイムプログラム「At 7 PM」について

「Greater Shinagawa At 7 PM（企画・制作：合同会社NEWSKOOL）」 は、広域品川圏の駅・広場・商業施設・水辺といった多様なJR東日本グループのアセットを横断的に活用し、平日夜にエリア内での滞在・回遊のきっかけを生み出すナイトタイムプログラムです。仕事帰りに気軽に立ち寄ることができる約90分の体験を中心に、曜日ごとに複数のプログラムを展開することで、エリア内での過ごし方の幅を広げます。さらに、地域のプレイヤーが主体的に企画・実施できる仕組みを導入することで、街の多様な魅力を引き出し、個別施設にとどまらず、エリア全体の利用と回遊を促進します。本トライアルでは、参加状況や来訪・回遊傾向などのデータを検証しながら、広域品川圏における平日夜の新たな価値を生み出すとともに、持続的なサービス化の基盤づくりを目指します。

２．実施概要

⑴ 実施名称

Greater Shinagawa At 7 PM

※企画制作：合同会社NEWSKOOL 協力：EVEKI合同会社

⑵ トライアル実施期間

2026年7月7日（火）～2026年7月27日（月）

※実施日は、各プログラムによって異なります。

※主に平日（火～木）の19時頃から実施を予定しています。

※天候、運営上の理由等により、内容が変更または中止となる場合があります。

⑶ 対象エリア(主な想定実施場所)

広域品川圏：浜松町駅(竹芝)、田町駅、高輪ゲートウェイ駅、品川駅、大井町駅周辺

※実施場所は、各プログラムにより異なります。

※施設・店舗との調整により、実施場所は変更となる場合があります。

⑷ 参加方法

参加は専用サイトからの事前申込制です。希望するプログラムを選択のうえ、お申し込みください。

申し込みサイト

https://at7pm-tokyo.com/ （WEBサイト）

※定員に達し次第、受付を終了します。

※参加条件、持ち物、雨天時の対応等は、各プログラムページでご確認ください。

※詳細の集合場所は、申し込み完了後にメールでお伝えいたします。

⑸ 参加費

単発参加券：2,500円/回

ミニパス：4,000円/月2回 ※月に2回お好きなコンテンツを選びご参加いただけます。

※飲食代、施設利用料、入場料、レンタル費等は、コンテンツにより別途発生する場合があります。各プログラムページでご確認ください。

※価格および内容は変更となる場合があります。

３．実施予定コンテンツ

本企画では、平日夜に参加しやすい90分前後のコンテンツを複数展開します。

⑴ WELLNESS

1.Tokyo City Night Run-夜の東京を楽しむランニング

高輪を出発し、夜の東京を楽しむランニング企画。仕事終わりに、会話を楽しみながら東京タワーをめがけて一緒に走ります。ランニングの後には、コーヒーを片手に会話を楽しみ、リラックスできる時間をお届けします。

2.Recovery Yoga-駅前で、心と体をほどく夜。働くあなたのためのリカバリー・ヨガ

仕事終わりのひとときを、単なるエクササイズではなく、明日への活力を養う上質な回復時間へ。開放的な芝生広場に響く心地よい音色に包まれながら、都市生活に寄り添う新たなウェルビーイング体験をお届けします。

3.First Belly Dance-ガチガチの体がスルッとゆるむ はじめてのベリーダンス体験

日中の仕事や生活で無意識に溜まった「身体の緊張」を、ゆっくりとほどいていく時間。ヨガ・ピラティスの要素を取り入れながら呼吸と身体を整え、最後にベリーダンスを無理なく楽しみます。

4.Tokyo Bay Hula Night-東京湾の夜景とともに、ハワイの風を感じる夜

大井町で人気のKe'alapua Hula Studio による出張フラダンス教室。ハワイアンミュージックに包まれながら、ゆっくり身体をほぐし、呼吸を整え、フラの基本的な動きを気軽に体験します。

⑵ SOCIAL

1.Yokocho Hop!-大井町の楽しい夜に出会う、“もか(グルメインスタグラマー)“と巡るはしご酒ツアー

仕事終わりに大井町周辺で楽しむ飲み歩きイベント。普段はOLとして働く、グルメインスタグラマーのもかさんをホストに、昔ながらのお店、その他ガイドブックでは見つからないようなお店をはしご酒しながら楽しみます。

2.Admin Night-クリエイティブな残務を、コーヒーの香りと共に「片付ける」

請求書の発行、メールの整理、ポートフォリオの更新……。一人では重い腰が上がらないこれらのタスクを、「仲間の気配」をスパイスに一緒に片付けます。ホストが休憩の合間に入れてくれる「最高の一杯」もお楽しみに。

⑶ CULTURE

1.After-hours City Walk-まち歩きしながら、撮る、撮られるでつながるナイトフォトセッション

フォトグラファーのホストがセレクトした高輪の夜のスポットを巡りながら、参加者同士でプロフィール写真を撮影し合う、広域品川圏の夜のまちと人との空気感を楽しむフォトコミュニケーション企画。一眼レフでも、フィルムでも、iPhoneなどのスマートフォンでの参加も大歓迎です。

2.Soleic Wine Night-物語と出会うワイン交流会

ヨーロッパの小さなワイナリーである「Soleic Wine」から直接届く、“その土地で本当に愛されているワイン”を味わいながら、会話を楽しむお食事会。実際に輸入しているインポーターから「なぜこのワインを選んだのか」「どんな土地で生まれたのか」「どんな人が作っているのか」「現地ではどう飲まれているのか」などの“ボトルの裏側のストーリー”を聞きながら、ここでしか味わえないワインを実際に試飲し、交流もお楽しみいただけます。

3.Downtempo Reading Night-夜の公園で読書×音楽に没入体験

夜風が抜ける公園広場でミニマルテクノ / downtempoのサウンドを聴きながら、移動式本屋 BOOK TRUCK※ セレクトの本に没入する読書イベント。ブックガチャを引いて、セレクトされた本との偶然の出会いもお楽しみください。

※移動式本屋 BOOK TRUCK：公園や駅前、野外イベントなどの行く先々に合わせて、その都度品揃えや形態が変わるフレキシブルな移動式本屋として、新刊書、古書、洋書、リトルプレス、雑貨などを販売しております。

※上記コンテンツは予定です。内容、実施場所等は変更となる場合があります。

【参 考】「広域品川圏」の概要について

広域品川圏は、羽田空港の国際化やリニア中央新幹線、羽田アクセス線・東山手ルートの開通等により新たな交通基盤整備が進むことで、国際都市東京の「グローバルビジネスゲートウェイ」として大きな発展が期待されるエリアです。

JR東日本グループはこの地域で、関係者と共創しながら駅とまちを一体的に開発する「えきまち一体開発」を連鎖的に推進し、東京の未来を切り開く新たな魅力と価値を創出する都市エリア戦略を展開しています。

また、「Suica」を生活デバイスとして進化させ、移動データを活用したレコメンドやチケッティングなどの機能拡充を通じ、「Suica ID番号」ひとつでシームレスな移動と暮らしを実現するLX（ライフスタイル・トランスフォーメーション）に取り組みます。

広域品川圏を単なる駅（点）の開発の集合ではなく、ビジネス・居住・文化・観光が高度に集積する「都市生活のイノベーションが生まれる先進エリア」と捉え、Suicaを都市のデジタル基盤として位置づけることで、モビリティの未来を拓く立体MaaS構想など、都市生活の新たな価値創出に取り組んでいます。

これまでのプレスリリース

■（2024年10月8日発表）「大井町駅周辺広町地区開発（仮称）のまちづくり」

https://www.jreast.co.jp/press/2024/20241008_ho03.pdf

■（2025年10月7日発表）「国際都市TOKYOの未来を拓く、広域品川圏の共創まちづくりが本格始動！」

https://www.jreast.co.jp/press/2025/20251007_ho03.pdf

■（2026年2月19日発表）「広域品川圏の共創まちづくり 2026年3月28日始動！」

https://www.jreast.co.jp/press/2025/20260219_ho03.pdf