【箱根小涌園ユネッサン】ユネッサンに沖縄の風薫る！「ボザッピィのクールダウンミッション！」遊んで・食べて・学んで、夏休みを満喫しよう♪

藤田観光株式会社

2026年元日に開業25周年を迎えた箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：藤石 圭助 以下：ユネッサン）では、箱根小涌園全体で開催されるスペシャルイベント「箱根小涌園 沖縄ハイサイ！祭り」と連動し、「沖縄」をテーマに散水プログラムや限定スイーツなど様々なコンテンツをご用意いたします。

※画像はイメージです。

今年も実施！「ボザッピィのクールダウンミッション！」

今年は最高気温が40℃以上の日の名称が「酷暑日」と定められました。気象庁により発表された2026年の夏に関する予想では、全国で延べ7～14地点で40℃以上の「酷暑日」が観測される見込みです。そこで、この夏のユネッサンでは、ユネッサンの公式キャラクター「ハコネコ ボザッピィ」（以下：ボザッピィ）による散水プログラム「ボザッピィのクールダウンミッション！」を今年も実施いたします。誰もが思わず踊りたくなるような沖縄風ミュージックとともに、会場一体ではマンゴー香る水が撒かれ、シャボン玉の演出も加わって、箱根の夏をクールに盛り上げます。

「小涌園 ハコネコ亭」に夏限定メニューが登場！

今年3月にユネッサン3階「365日お祭り広場」内にオープンした「小涌園 ハコネコ亭」では、期間限定で沖縄を感じるメニューを多数ご用意しております。定番の沖縄そばやサーターアンダギーに加え、沖縄で愛されるブルーシールアイスを使用したオリジナルパフェをお召し上がりいただけます。ユネッサンで遊んだ後や、ユネッサンオフィシャルホテルのチェックイン前・チェックアウト後にぜひお立ち寄りください。

沖縄文化を体験できるコンテンツが盛りだくさん！

ユネッサン3階「365日お祭り広場」では、沖縄文化を感じることができるクラフトアクティビティや「沖縄に住む魚たち」をテーマにした写真展をお楽しみいただけます。また、サンゴを取り巻く環境について学べるパネル展示もあり、お子さまの夏の自由研究にもおすすめです。さらに毎日開催しているステージイベントでは、エイサーチームによる本格的なパフォーマンスや、沖縄の文化を取り入れたスタッフパフォーマンスをお届けいたします。

ボザッピィのクールダウンミッション！ 概要

〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」屋内エリア「神々のエーゲ海」周域

〈開催期間〉2026年7月18日（土）～2026年9月6日（日）

〈開催時間〉未定（1日1～2回程度を予定）

〈香り〉マンゴーの香り

※ユネッサン(水着エリア)の入場料金が必要です。大人(中学生以上)2,500円～(税込)、こども(3歳～)1,400円～(税込)

※8月8日（土）～16日（日）は、入場チケットとは別に「日時指定整理券」が必要となる場合がございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

※散水プログラムは、気温や状況等により実施期間や内容が変更になる場合や、中止となる場合があります。

※スマートフォンなどの電子機器は防水ケースにしまうなど、濡れないよう十分にご注意ください。

「小涌園 ハコネコ亭」夏限定メニュー 概要

〈開催場所〉ユネッサン3階「小涌園 ハコネコ亭」（入場エリア外）

〈開催期間〉2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

〈営業時間〉12：00～19：00（ラストオーダー18：30）

〈メニュー〉オリジナルパフェ、沖縄そば、タコライス、サーターアンダギー、紅芋ごま団子、ブルーシールアイスなど

※メニューや営業体制は予告なく変更となる場合がございます。

沖縄文化が体験できるコンテンツ 概要

※画像はイメージです。

◆沖縄クラフトアクティビティ

〈開催場所〉ユネッサン3階 365日お祭り広場（入場無料エリア）

〈開催期間〉2026年7月1日（水）～8月31日（月）

〈内容〉シーサー色塗り、クラフト締め太鼓体験など

〈参加費〉1,000円～(税込)

※体験内容は予告なく変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

◆「サンゴを守ろう！パネル展示」＆「沖縄に住む魚たち展」

〈開催場所〉ユネッサン3階 365日お祭り広場（入場無料エリア）

〈開催期間〉2026年7月1日（水）～8月31日（月）

〈参加費〉無料

※画像はイメージです。

◆365日お祭り広場ステージイベント

〈開催場所〉ユネッサン3階 365日お祭り広場（入場無料エリア）

〈参加費〉無料

〈スケジュール〉ユネッサン公式ホームページにて順次公開いたします。以下よりご確認ください。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/tamatebako/detail/?CN=428090

ハコネコ ボザッピィのプロフィール

箱根の森に住むネコ。温泉好きで、箱のような姿からハコネコ ボザッピィと名付けられた。

【名前】ハコネコ ボザッピィ

【品種】ハコティッシュフォールド(ハコ科)で、ボディは黄色。

【特技】サンバを踊ること

【性格】人なつこく、愛情こまやか。いつも陽気だが、ちょっと抜けている所があるため、時々失敗してションボリする時もある。

〈ボザッピィ プロフィール詳細〉https://www.yunessun.com/boxappy/

〈LINE公式スタンプ販売中♪〉https://store.line.me/stickershop/product/1100294/ja

箱根小涌園ユネッサンについて

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や広大な敷地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie