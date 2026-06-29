【7~8月 JAL機内販売商品】「おうちで機内販売」に、夏旅を彩るJALオリジナル商品が登場！

日本航空株式会社

ご搭乗いただいたお客さま限定でご利用いただけるJAL機内販売では、2026年7月1日（水）から夏の新商品の販売を開始します。

ここでしか買えないJALオリジナルアイテムをはじめ、バリエーション豊かな商品が揃う 「おうちで機内販売」には、乗務員の制服姿のクマちゃんとフライトタグがセットになった「ファミリア JALオリジナル フライトタグ付きチャーム」や、前回の「フェイラー JAL モチーフ ハンカチセット」が発売後11日で完売するなど大人気の「フェイラー」とのコラボ商品から、夏気分を盛り上げるカラフルなデザインのハンカチセット「フェイラー JAL カクテル＆フルーツ」が登場します。そのほか、海やプールなどのレジャーで活躍する「『トイ・ストーリー』JALオリジナル バスポンチョ」、機内販売に初めて登場する日本発のファッションジュエリーブランド「LOHME」のネックレスなど、夏のお出かけを彩る新アイテムをご用意しました。

JALはこれからも、旅の思い出に彩を添え、移動そのものを楽しんでいただける機内販売商品を展開してまいります。

※本資料に掲載の商品はすべて2026年7月1日（水）～8月31日（月）販売の商品です。（なくなり次第終了）

【国内線・国際線】おうちで機内販売 7~8月商品情報

■乗務員の制服姿のクマちゃんとフライトタグがセットになったJALオリジナルチャーム

JALの制服を着たパイロット・客室乗務員のクマちゃんと、飛行機と羽田空港の3レターコードがデザインされたフライトタグの3つのチャームセット。それぞれ取り外せるので、荷物の目印としても使えます。familiarのロゴ入りのキーリングは、大きめサイズで荷物に付けやすいのもポイントです。

＜NEW＞＜JAL限定＞

【商品名】 ファミリア JALオリジナル フライトタグ付きチャーム

【価格】 税込22,000円（JALカード価格 19,800円）

【商品概要】

◎サイズ：全長約17cm

◎素材：合成皮革、亜鉛合金 中国製

大きめサイズなので、お気に入りのバッグにつけても存在感たっぷり細かいパーツの縫い合わせで生まれる立体感と丁寧な作りフライトタグ表面には羽田空港の3レター「HND」、裏面にはJALロゴを配置■夏気分を盛り上げるフェイラーのハンカチセット

優れた吸水性、美しい色合いで大人気のフェイラーのハンカチ。落ち着いたネイビーカラーに夏らしいカクテルとフルーツの絵柄が映えるJALオリジナルデザインの2枚セットです。夏旅の記念にも、プレゼントにもぴったりのアイテムです。

＜NEW＞＜JAL限定＞

【商品名】 フェイラー JAL カクテル＆フルーツ

【価格】 税込5,500円（JALカード価格 4,950円）

【商品概要】

◎2枚セット

◎サイズ：約25cm×25cm ※個体差があります

◎素材：綿100% ドイツ製

■お風呂上がりやプールで大活躍のフード付き！『トイ・ストーリー』デザインのバスポンチョ

『トイ・ストーリー』のキャラクターたちがちりばめられた、楽しいデザインのフード付きバスポンチョ。背中部分にウッディとバズ・ライトイヤーを大胆に配置し、存在感のあるデザインに仕上げました。

お子さまをすっぽり包み、自宅でお風呂上がりに、またプールや海などでも便利な一枚です。

＜NEW＞＜JAL限定＞

【商品名】 『トイ・ストーリー』 JALオリジナル バスポンチョ

【価格】 税込3,900円（JALカード価格 3,510円）

【商品概要】

◎サイズ：タオル部分 縦約60cm×横約150cm

フード部分 縦約30cm×横約50cm

◎仕様：スナップボタン×3

◎素材：綿100% 中国製

身体をぐるりと包む大判サイズ飛行機とメッセージの刺しゅうが入ったフードスナップボタン部分には保安官バッジのアップリケ付き■日本発のファッションジュエリーブランドが機内販売に初登場！JALオリジナルのチェーンネックレス

一点一点こだわったチェーンの造形に、シルバーカラーとゴールドカラーをミックス。ランダムに組み込まれたカラーリングで360度どこから見ても凛とした印象で、日常の装いを華やかに演出します。金属アレルギーが起こりにくいニッケルフリー※のアイテムです。

※全ての方に金属アレルギー反応が出ないこと（アレルギーフリー）を保証するものではございません。

＜NEW＞＜JAL限定＞

【商品名】 LOHME クワイエットマニッシュチェーンネックレス

【価格】 税込15,950円（JALカード価格 14,355円）

【商品概要】

◎サイズ：チェーン 約35.5cm＋アジャスター 約5cm

◎素材：真鍮（ゴールドコーティング／ロジウムコーティング） 中国製

ほかにも、「おうちで機内販売」では、新商品やJALオリジナルアイテムを多数揃えています。

【「おうちで機内販売」デジタルカタログ】

https://www.jal.co.jp/dom/service/jalshop/book/260708/

＼国際線の機内販売には、コスメのデュオ（2個セット・免税品限定）が登場／

商品例

コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアクリーム デュオSHISEIDO アルティミューン パワライジング セラム デュオNARS ライトリフレクティング ファンデーション デュオ02166 MONT BLANC

【国際線機内販売デジタルカタログ】

https://www.jal.co.jp/inter/service/jalshop/book/260708/

＜参考＞

おうちで機内販売について

「おうちで機内販売」とは、JAL国際線・国内線をご搭乗のお客さま限定でご購入いただけるオンラインの機内販売サービスです。ご搭乗の際に機内Wi-Fiを利用して事前登録いただくと、ご登録後3日間※ご購入いただけます。

JALグループは、2026年3月1日（日）から国内線の機内販売を従来の対面販売からデジタルによる「おうちで機内販売」へ一本化するとともに、国際線にご搭乗されたお客さまにおいても「おうちで機内販売」の商品をご購入いただけるようサービスを拡充して展開しています。

※ご登録日当日＋3日間購入可能です。（例：1月1日に登録された場合、1月1日～1月4日まで有効）

▼「おうちで機内販売」とは？

https://ec.jal.co.jp/shop/pages/0001infligtshopping.aspx?msockid=38bdcd06172f69cf2031da7b166a680a

▼商品ラインナップ

https://ec.jal.co.jp/shop/c/cjalshop