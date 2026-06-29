都市部向けハイグレード木造マンション「BELIACELUN(ベリアセルン)」を7月1日に販売開始

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、都市部市場に向けたハイグレード仕様の3階建て木造マンション「BELIA CELUN(ベリア セルン)」を、2026年7月1日から販売開始します。

近年、都市部では資材価格の高騰により建築コストの上昇が続き、賃貸事業では初期投資に見合う収益性の確保が大きな課題となっています。また、脱炭素社会の実現に向け、建築物の木造化・木質化による環境貢献への注目も年々高まっています。こうした背景から開発された本商品は、木造2×4工法を採用することで建築コストを抑えつつ、鉄骨・RC造（鉄筋コンクリート造）同等の高級感と建築性能を両立しています。環境配慮と高い事業性を同時に実現する、次世代の都市型賃貸住宅です。

本商品は、設計住宅性能評価書における「劣化対策等級3」「耐火等級4」を取得により、入居者募集時にもアパートではなく「マンション※」として訴求できる高い品質を備えています。オートロックエントランスやエレベーターなどの設備に加え、木造ならではの温かみと快適な居住性により、上質な住環境を提供します。さらに、ZEH水準の断熱性能や太陽光発電による省エネ・光熱費削減に加え、木材の炭素固定効果で建設時のCO2排出量削減にも貢献します。これにより、東京23区や政令指定都市などの高ニーズエリアで、RC造や鉄骨造に比べ初期投資を抑えた長期安定経営と、入居者様の快適な暮らしを両立します。

大東建託は今後も、都市部を中心とした賃貸需要に応え、美しい街並みの形成と環境にやさしいまちづくりに貢献し、都市部賃貸市場の新たな価値創出を目指していきます。

以上

※不動産ポータルサイトの登録規約において、一定の条件・性能を満たすことで、軽量鉄骨造・木造の共同住宅を「マンション」表記とすることが可能です。

外観イメージ（1棟15戸）

エントランス イメージ

■商品概要

商品名：BELIA CELUN(べリア セルン)

構造：木造2×4工法

販売開始日：2026年7月1日

販売地域：一般地域（北海道、多雪地域、沖縄県除く）

住戸間取り：1LDK、2LDK

省エネ性能：ZEH水準(オプションで太陽光設置が可能)

販売目標：20棟(初年度)