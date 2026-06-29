バクリとDr. AISEO、OpenAIの新広告「ChatGPT広告」の日本展開を先行予測。広告主・代理店向けの実践マニュアルを共同公開

バクリ株式会社

AIO対策／LLMOコンサルティングを専門とするバクリ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荒川大史）と、AI検索最適化プラットフォーム「Dr. AISEO」を提供するDr.AISEO株式会社（代表取締役：小谷脩造）は、OpenAIが提供を開始した対話型広告「ChatGPT広告（ChatGPT Ads）」について、海外の公開情報をもとに日本展開を先行予測した広告主・代理店向けマニュアルを共同で公開します。

本マニュアルは下記からご覧いただけます。

ChatGPT広告マニュアル(https://www.bakuri.co.jp/gpt/gptads_manual.html)

2026年に米国で立ち上がった対話型広告、日本でも提供拡大の兆し

検索やSNSに続く新たな広告面として、生成AI上の広告が立ち上がりつつあります。

海外の公開情報によれば、ChatGPT広告は2026年初頭に米国でテスト運用が始まり、大手ブランドの参入が相次いでいるとされます。日本を含む複数国での提供拡大も報じられており、国内でも代理店各社が対応を表明し始めています。

一方で日本での正式な提供時期は未確定ですが、管理画面ベータ版が2026年6月29日にオープンになっています。



※2026年6月29日時点で、配信目的は「リーチ」か「クリック」かしか選べず、日予算2500円・CPC450円が最低ラインとなっています。

両社は、競合がまだ少なく配信単価も低いとされる「早期参入の窓」が開いている今こそ、仕組みの理解と計測体制の準備に着手すべき局面と捉え、海外の知見を日本市場向けに再構成した本マニュアルを共同で公開しました。

マニュアルの主な内容

本マニュアルは、広告運用の初心者から中級者を対象に、以下を体系的に解説しています。

・ChatGPT広告の仕組みと「回答の中立性」という設計思想の違い

・広告マネージャーの審査通過とダッシュボードの読み方

・最大の落とし穴とされるコンバージョン計測の正しい設定

・命名規則・予算設計に沿ったキャンペーン構築の手順

・会話マッチングを効かせる「コンテキストヒント」の作り方

・初期に起こりがちな5つの失敗とその回避策

・日本市場の展開予測と、業界別に見た「効きやすい商材」

金額はすべて円換算（1ドル≒150円の目安）を併記し、ターゲット例・命名例・検索キーワード例も日本のビジネス向けに置き換えています。

両社共同の狙い：広告とAISEOの統合

ChatGPT広告で接触したユーザーは、その後あらためてAIに質問し、回答を見て購入を判断します。

このとき自社が引用・推奨されなければ、広告費をかけて生んだ検討を競合に奪われかねません。

つまり、ChatGPT広告（ペイド）とAISEO（AIに引用されるためのオーガニック対策）は、本来セットで設計すべきものなのです。

ところが多くの企業では、この両者が別々に語られ、別々に運用されています。

バクリとDr.AISEOは、この分断を埋めるために手を組みました。

バクリは、社内R&D部門による海外研究の解析と、AIO／LLMOコンサルティングの知見を担い、Dr.AISEOは、ChatGPT・Gemini・Perplexityなど主要AI検索エンジンでの自社の露出状況をスコア化・可視化するプラットフォーム「Dr. AISEO」を提供します。

本マニュアルを共通の出発点として、「広告で来た人を、AIの回答で取りこぼさない」という一貫した設計と計測を、両社で支援いたします。

なお本マニュアルに記載した市場規模・収益・参入企業数などの数値は、海外の公開情報に基づく予測・参考値であり、実際の提供条件は変更される可能性があります。

運用前にはOpenAIの最新情報（ads.openai.com(https://ads.openai.com/)）をご確認ください。

こんな方におすすめ・活用シーン

本マニュアルは、ChatGPT広告の日本提供に先んじて準備を進めたい広告主・代理店を主な対象としています。具体的には、以下のような場面での活用を想定しています。

・新しい広告チャネルの情報を早く押さえ、社内で検討材料を用意したい事業会社のマーケティング担当者

・クライアントから「ChatGPT広告はどうなのか」と問われ、説明や提案の土台がほしい広告代理店

・ペイド広告とAI検索対策（AISEO）をどう連動させるか、全体設計から考えたい担当者

・正式提供前に仕組みと計測の考え方を理解し、提供開始と同時に小さくテストを始めたい企業

提供時期が未確定の今だからこそ、操作手順の暗記ではなく「なぜそう設計するのか」という考え方を先に押さえておくことが、提供開始後の立ち上がりの速さにつながります。

本マニュアルはその予習教材としてご活用ください。

会社概要

社名：バクリ株式会社（BAKURI Inc.）

代表者：代表取締役 荒川大史

所在地：東京都渋谷区

事業内容：インハウス・内製化支援、AIO対策／LLMOコンサルティング、Web担当支援、Webコンサルティング

URL：https://www.bakuri.co.jp/(https://www.bakuri.co.jp/)

社名：Dr.AISEO株式会社

代表者：代表取締役 小谷脩造

設立：2026年4月

事業内容：Webサービス開発・コンサルティング（AI検索最適化プラットフォーム「Dr. AISEO」の提供）

URL：https://www.dr-aiseo.co.jp/(https://www.dr-aiseo.co.jp/)

＜出典・注意事項＞

本マニュアルは海外の公開情報およびtryfocal.comの記事を日本の広告主向けに再構成したものです。

円換算は1ドル≒150円で算出した概算の目安です。

ChatGPT広告の日本での提供時期・エリア・料金・機能は変更される可能性があります。