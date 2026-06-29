【流通・小売企業向け】物流現状分析を自社で進めるための課題整理マニュアルを公開いたしました｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 直行）は、物流コストの見える化を実践するための解説資料として「自社で進める物流現状分析と課題整理の実装マニュアル」を公開いたしました。
■ 資料を公開した背景
運賃高騰や労働時間規制が深刻化する中、荷主企業には「適正運賃」を裏付ける原価データや、自社物流の効率化が求められています。
本資料は、「現場がブラックボックス化していて実態が掴めない」「どこから手をつければいいか分からない」とお悩みの企業様に向けて、自社で実践できる「物流現状分析」の手法と課題整理の手順を体系的にまとめた実践マニュアルです。根拠に基づく実効性の高い改善への第一歩として、ぜひご活用ください。
■ 本資料の要点
・現場任せでブラックボックス化した「物流コスト」を4つの切り口で分解・可視化する方法
・自社物流の真のボトルネックを特定するために設定すべき「主要KPI」と定性分析の要諦
・抽出した膨大な課題から、即効性のある施策（Quick Wins）を導き出す優先順位づけの手順
■ 資料ダウンロード方法
以下のURLより無料でダウンロードいただけます。
「コストの可視化から施策の優先順位づけまで！自社で進める物流現状分析と課題整理の実装マニュアル」
https://logiiiii.sc.funaisoken.co.jp/documents/know-how/logistics-analysis-manual/
会社概要
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/