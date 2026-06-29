「10歳若返り」を目指す世界的コンペティションXPRIZE HEALTHSPAN挑戦中のAutoPhagyGO抗加齢医学会でヒト臨床試験結果を発表

株式会社AutoPhagyGO

株式会社AutoPhagyGO（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：石堂 美和子、以下AutoPhagyGO）は、2026年6月27日に開催された第26回日本抗加齢医学会総会において、XPRIZE HEALTHSPAN準決勝試験の結果を発表しました。

本研究では、オートファジー活性化を目的とした栄養・運動・睡眠を組み合わせた8週間の多面的介入を 健常中高年者に実施しました。その結果、複数の健康寿命関連指標で良好な変化が認められたほか、世界的にも確立されていないヒトオートファジー活性評価について、有用性を示唆する知見が得られました。

AutoPhagyGOは現在、世界的コンペティション「XPRIZE HEALTHSPAN」において世界中の応募から厳選された「トップ40」チームの一員として研究開発を進めています。

【発表のポイント】

■ 健常中高年者を対象に健康寿命を総合的に評価する 8週間の介入試験を実施

50～80歳の健常中高年者を対象に、オートファジー活性化サプリメント、食事管理、運動、睡眠管理を組み合わせたプログラムを8週間実施し、運動機能・認知機能・免疫機能などを評価しました。

■ 健康寿命関連指標で良好な変化を確認

8週間のオートファジープログラムは高い遵守率のもと安全に実施され、下肢筋機能、筋質、認知機能、疲労感、睡眠など複数の健康寿命関連指標で良好な変化が認められました。また、安全性にも大きな問題は認められませんでした。

■ ヒトオートファジー活性評価の実用化に向けた知見を蓄積

血小板LC3-IIフラックスの増加や血清・尿中Rubiconの低下など、オートファジー活性化を示唆する結果が得られました。ヒトにおけるオートファジーの定量評価は世界的にも確立されておらず、本研究はその実用化に向けた基礎的知見の蓄積につながるものです。一方で、本試験は探索的な小規模試験であり、今後さらなる検証が必要です。

※本発表に関する詳しい資料をご希望の場合は広報担当者までお問い合わせください

【公式コメント】

健康寿命の延伸は、世界共通の社会課題です。

AutoPhagyGOは、老化研究の重要なメカニズムとして注目されるオートファジーに着目し、その社会実装を目指して研究開発を進めています。

今回の発表は、XPRIZE HEALTHSPAN準決勝試験の一環として実施した探索的研究の成果です。筋機能や認知機能に関する前向きな結果が得られた一方で、オートファジー評価の実用化にはまだ多くの課題が残されています。

私たちは引き続き、大阪大学をはじめとする研究機関や医療関係者との連携を通じて、科学的エビデンスの蓄積と健康寿命延伸への貢献を目指してまいります。

株式会社AutoPhagyGO 代表取締役CEO 石堂 美和子

「AutoPhagyGO」について

AutoPhagyGOは、オートファジー研究の第一人者である大阪大学の吉森保名誉教授の研究成果を基に、オートファジーの社会実装を推進する大阪大学発のベンチャー企業です。

オートファジーは、毎日少しずつ細胞内部の部品を分解して新品に交換し、細胞の健康を保つ仕組みであり、健康寿命の延伸や老化関連疾患の予防に重要な役割を果たすことが近年明らかになり、注目されている研究分野です。

現在、世界的コンペティション「XPRIZE HEALTHSPAN」において準決勝チーム（世界TOP40）として選出されています。

今後の展望

AutoPhagyGOは、今後もオートファジー研究の成果を活用し、健康寿命の延伸に貢献する製品の開発を進めてまいります。また、企業や研究機関との共同研究を通じて、オートファジーの社会実装を加速させることを目指しています。

会社概要

株式会社AutoPhagyGO

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番1号大阪大学産学共創A棟 A406

公式サイト ： https://autophagygo.com/

お問い合わせ先

株式会社AutoPhagyGO

製品担当：水谷（みずたに）

Email：cs@autophagygo.com

広報担当：越智（おち）

Email：info@autophagygo.com

※本プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在のものです。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。