電子レンジで、ごちそうごはん。創業70年の桶職人が奈良・吉野杉でつくる美しい「レンジ対応木製おひつ」がMakuakeに登場

合同会社 Cradle emeri奈良・吉野杉を、香川の伝統工芸「讃岐桶樽」の技で仕立てた電子レンジ対応木製おひつ「木の香｜KINOKA」

「40代から、より豊かな暮らしを目指す世代へ」をコンセプトに商品を開発・お届けするブランド「Akta（エクタ）」を手がける合同会社Cradle emeriは、電子レンジで使える木製おひつ「木の香｜KINOKA」を、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて2026年6月29日（月）より先行販売を開始しました。

創業70年の桶職人が、奈良県・吉野杉を使って一つひとつ手づくり。炊いたごはんを入れて保存し、翌日に本体ごとレンジで温めれば、炊きたてのようにふっくら、お米の甘みまで感じられるようになります。

さらに本体を水にさらして食材を入れれば、”せいろ”より手軽に、電子レンジで短時間のうちに蒸し料理が完成。ひとつで「保存・温め・蒸し料理」が叶い、お弁当にもなるサイズ。

桶職人の技術が、現代のカタチへと進化を遂げた新しい木の道具です。

販売開始からわずか2時間で応援購入額100万円を突破し、24時間限定の最安リターン（限定70個）も即日完売するなど、好調なスタートを切りました。

販売開始2時間で100万円突破。好調なスタート

「木の香｜KINOKA」は、2026年6月29日（月）の販売開始から約2時間で応援購入額100万円を突破しました。【24時間限定】の最安リターン（限定70個）も即日完売。木製でありながら電子レンジで使えるという新しい体験に、多くの反響をいただいています。

早くも届く、温かい応援の声

販売開始初日から、温かい応援コメントが多数寄せられています。その一部をご紹介します。

「ごはんを木のおひつのままレンジで温められる、不可能だと思っていたことが可能になった技術力に驚きです。レンジでの温めには常に不満があったので、それを解消してくれそうで、手元に届くのを心待ちにしています」

「曲げわっぱのお弁当箱をおひつ代わりに使っており、『このままレンジできたらいいのに』と家族といつも思っていました。美しい柾目なうえにこのお値段も嬉しいです。2つ購入しました」

「数年前に炊飯用の鉄鍋を買ってから、ずっと木製のおひつを探し続けていました。おひつだけでなく様々な使い方ができること、安心・安全な素材、サイズ、お値段など、思っていた以上の望みが叶いそうです」

「家族4人分購入させていただきました。これなら1人ずつ桶を使えるし、見栄えも良くなり、うなぎ丼もひつまぶし風にできますね。食卓が華やかになります」

「子どもにおいしいご飯を食べてもらいたくて応援購入しました。木のぬくもりや丁寧なものづくりに大変魅力を感じました。とても素敵な商品なので、もうひとつ購入して、母にプレゼントしたいと思っています」

主役は、木ではありません。主役は、毎日の食事です。

「木の香｜KINOKA」は、木の存在感を主張するための道具ではありません。ごはんや野菜、食材そのものの美味しさを引き立てるために生まれました。電子レンジ対応という新しい使い勝手で、忙しい毎日の食卓に“ひと手間かけたおいしさ”を、手間なくお届けします。

使い方は2通り。「ごはん」と「蒸し料理」

＜１. ごはんを、炊きたての美味しさで＞

炊いたごはんを「木の香｜KINOKA」に入れて保存するだけ。翌日、本体ごと電子レンジで温めれば、冷やごはんが炊きたてのようにふっくらとよみがえり、お米本来の甘みまで感じられます。水にさらす手間はいりません。

＜２. 火を使わず、手軽に蒸し料理＞

本体を水にさらし、吉野杉にたっぷりと水を含ませた状態で食材を入れ、本体ごと電子レンジへ。木が蓄えた水分が蒸気となり、容器の中がやさしい蒸し風呂状態に。せいろを使うより手軽に、2～5分の短時間で蒸し野菜やひと品料理が完成します。洗い物も減り、忙しい日のもう一品や、疲れた日の晩酌のおつまみにも頼りになる器です。お弁当箱としても使えるサイズです。

奈良の杉と、香川の伝統工芸。二つの産地が出会った木の道具

素材に使うのは、奈良県吉野地方の吉野杉。脂分やヤニが少なく、白く美しい「白太（しらた）」の部分を厳選しました。さらに、呼吸するように水を含み湿度を整える力が高い「柾目（まさめ）」を採用。香りが強すぎず、料理の邪魔をしません。

そしてこの杉を、香川県の伝統工芸「讃岐桶樽（さぬきおけだる）」の技を受け継ぐ、創業70年の桶職人が一つひとつ手づくりします。長年培われた桶づくりの技術があるからこそ、電子レンジに対応する精度と、毎日使える堅牢さが生まれました。奈良の杉と、香川の職人技。二つの土地の恵みが出会って生まれた、Made in Japanの木の道具です。

毎日口にするものだから、安心して使える木の道具

食品衛生法に適合した素材・製法で仕上げています。木製でありながら電子レンジに対応し、毎日の食卓で気兼ねなくお使いいただけます。

Makuake先行販売の状況

・販売開始：2026年6月29日（月）

・販売開始から約2時間で、応援購入額100万円を突破

・【24時間限定】3,000円OFFの最安リターン（限定70個）は即日完売

・一般販売予定価格：17,600円（税込）

・先行販売価格：現在 15,100円（税込）～ の早割リターンをご用意

・お届け予定：2026年9月～順次発送

・プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/kinoka_ohitsu/

※先行販売価格・数量には限りがあります。なくなり次第終了です。

会社概要

・会社名：合同会社 Cradle emeri

・事業内容：ブランド「Akta（エクタ）」の企画・製造・販売

Akta（エクタ）公式リンク

・公式ストア（エクタストア）：https://aktalife.com

・Instagram：https://www.instagram.com/akta_life

・公式LINE：https://lin.ee/z0W1aSt

＜本件に関するお問い合わせ＞

合同会社 Cradle emeri 広報担当

メール：aktaakta.me@gmail.com