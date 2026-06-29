【7/4(土)開催】異業種の老舗が滋賀の暮らしをリデザイン。高島発の夏夜マルシェ「GARDEN MARKET」で、世界的製本機メーカー・ホリゾンのアウトドアブランドと、地元の若手クリエイター達が共創

株式会社澤村

滋賀・京都・福井エリアを中心に総合建設業を展開する株式会社澤村（本社：滋賀県高島市、代表取締役：澤村幸一郎、以下SAWAMURA）は、2026年7月4日（土）、本社に併設するグリーンショップ「HAARU」のお庭にて、夏の夜を楽しむ地域共創型マルシェ「GARDEN MARKET 」を開催いたします。

本イベントは、地域の皆さまに「ゆたかな時間をすごせる場」を提供することを目的に、地元の飲食店やクリエイターなど12店舗が一堂に会する一夜限りのマーケットです。

今回は、高島市に深く根を下ろす老舗2社（創業75年のSAWAMURAと、創業80年の世界的製本機器メーカー・株式会社ホリゾン）がタッグを組み、自社の技術を地域へ還元する「ものづくりワークショップ」を同時開催。ローカルクリエイターの挑戦を支え、地域住民の暮らしをゆたかにする、新しい地方都市のコミュニティ創発のきっかけをつくります。

■ 背景：かつて栄えた城下町「大溝」の活気を取り戻すためのコミュニティ形成

かつて城下町として栄えた「大溝（滋賀県高島市勝野）」エリア。しかし、陸上輸送の発展に伴い賑わいは失われ、現在は空き家の増加や労働人口の流出が地域課題となっています。地域の歴史や文化の衰退に危機感を持ち、これまでも「SAWAMURAマルシェ」等のイベントを通じて関係人口の創出に努めてきました。今回の「GARDEN MARKET」も、「地域のプレイヤーたちが繋がり、自らの技で地元をゆたかにする」ための実証の場です。出店者それぞれの想いが交差する空間を通じ、地域に愛着を持つきっかけを創出します。

■ みどころ１.：【地域共創】老舗2社（建設×製造）が仕掛ける、暮らしをゆたかにするものづくり体験

地域のプレイヤーたちが主役となるこのマルシェを、高島市に拠点を置くものづくりの老舗企業2社が、培ってきた「技術」と「知見」でバックアップします。

【株式会社ホリゾン（GREBE WORKS）】

製本機の開発・製造で世界トップクラスのシェアを誇る同社が、その精密金属加工技術を注ぎ込んで自社工場で一貫製造するアウトドアブランド「GREBE WORKS」。今回は、アパレル業界から高島市へ移住した専任担当者のリブランディングでも注目を集める同ブランドが、真鍮を自らの手で曲げて作る「オリジナルランタンスタンドづくり（体験料:1,000円）」を実施。普段はオンラインでしか見られないギアの特別展示も行います。

【株式会社澤村（HAARU Green Planning）】

SAWAMURAの旧社屋をリノベーションした観葉植物と庭づくりの店舗「HAARU」では、総合建設会社ならではの取り組みとして、建築現場から出た廃材を活用した「風鈴づくり」のワークショップを開催。木片をアクセサリーとして再生させ、夏の夜に涼しげな音色を響かせます。

■ みどころ２.：地域の魅力を五感で楽しむ、個性豊かな12店舗が集結

会場を彩るのは、滋賀のローカルカルチャーを牽引するクリエイターや人気飲食店など計12店舗です。こだわりのハンバーガーや自家焙煎コーヒー、夏の夜に嬉しいかき氷などのフード・ドリンクから、手刺繍のテキスタイル、マクラメ雑貨、ドライフラワーなど、「温もりあふれる手仕事」に出会えるショップが揃います。出店者とお客さまが直接言葉を交わし、地域の魅力を再発見できる、温かくほっこりとした空間をお届けします。

【短冊に想いを乗せる、七夕のまちづくりアンケート】

また、開催時期にちなんだ来場者参加型の「七夕企画」を実施します。会場内に用意された笹飾りに、個人の願い事を綴るだけでなく、「これからの高島に欲しいもの、あったらいいなと思うもの」をまちづくりアンケートとして短冊に飾り付けます。来場者から集まったリアルな声は、SAWAMURAが今後展開していく地域活性化や空間づくりの大切なヒントとして活用する予定です。

■ 「GARDEN MARKET」開催概要

◆日時： 2026年7月4日（土） 17:00～20:30

※雨天中止の場合はInstagramにて発信いたします

◆会場： グリーンショップ HAARUのお庭（滋賀県高島市勝野1108-3 株式会社澤村 本社敷地内）

◆出店予定：

AACmarket（ハンバーガー）、Drink Cafe Andy（かき氷）、Lueur（アルコールインク雑貨）、THEE COFFEE（コーヒー）、N'sBOWL（焼き菓子・ごはん）、T-coun+（手刺繍・テキスタイル）、Bouvardia Leather Works（革小物づくり）、a_hau_oli（マクラメ雑貨）、fleuri（ドライフラワーリース等）、ELLY'S CAFE（カフェご飯等）、HAARU（風鈴ワークショップ）、GREBE WORKS（ワークショップ・ギア展示）

◆お問い合わせ： 0740-36-8118（定休日：火・水・土日不定休）

◆アクセス：JR湖西線「近江高島駅」より徒歩5分※駐車場のご用意もございます。

■SAWAMURAのまちづくり

当社では、建設の枠を超えたコミュニティ創出により地域の関係人口を最大化し、持続可能な地方都市の構築を目指しています。その実現のために、およそ2000名が来場する「SAWAMURAマルシェ」の主催や、地域住民が運営する「大溝まちづくりマルシェ」の立ち上げを支援。行政や企業、大学との産学官連携を通じ、歴史資産を活かした体験型プロジェクトを推進しています。今後はこのスキームをエリアへ展開し、地域全体のブランド価値向上を牽引してまいります。

■地域理解促進のためのフィールドワーク型社員研修■地域のファンを増やす「まちづくりインターンシップ」の開催■空き家を改修した共創拠点の運営■自社の敷地を活用したマルシェの企画・運営■会社概要：株式会社澤村

滋賀・京都・福井エリアを中心に、注文住宅・リフォームからオフィス・工場・店舗・公共施設の建築、土木にいたるまで、ワンストップで課題を解決する総合建設会社。年間約60万人が訪れる観光名所「びわ湖テラス」の施工も手がけた。地域マルシェの開催など地方活性化のきっかけづくりにも取り組む。本社所在地が人口4万6千人足らず、労働人口の流出が課題となる高島市で、ブランディングを機に6年で社員数・売上を約2倍、27卒採用エントリー数708名(2026年6月時点)へと成長させた。「ゆたかな働き方・暮らし方ができる社会をつくる」ことをパーパスに掲げている。

会社名：株式会社澤村

代表者：澤村 幸一郎

本社 ：滋賀県高島市勝野1108番地3

業種 ：総合建設業

創業 ：1950年

資本金（グループ全体）：50,000,000円

従業員（グループ全体）：200名 ※2026年6月時点

HP ： https://www.sawamura-shiga.co.jp/

主要なサービス：住環境事業（注文住宅、リフォーム・リノベーション、外構、不動産）、ソリューション事業（オフィス・工場・店舗・倉庫・介護施設・医院などの新築・改修、資産活用、土木）