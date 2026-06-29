オーナー様ご招待イベント ～宝塚歌劇団 宙組公演「黒蜥蜴」～

株式会社三福ホールディングス

当日は朝からバスでご一緒し、現地ではオーナー様と昼食を囲みながら交流を深め、その後、公演を鑑賞しました。普段なかなかお会いする機会の少ない県外のオーナー様にも直接ご挨拶ができ、大変有意義な時間となりました。

私たちは、物件管理だけでなく、オーナー様との信頼関係を大切にし、こうした交流の機会を通じて感謝の気持ちをお伝えすることも重要な取り組みだと考えています。今後も、おもてなしの心を大切にし、オーナー様に喜んでいただける企画を続けてまいります。

[～黒蜥蜴～]

今回鑑賞した「黒蜥蜴」は、江戸川乱歩の名作を原作とした作品で、美貌の女盗賊・黒蜥蜴と名探偵・明智小五郎が繰り広げる、美と愛、そしてスリルに満ちた心理戦を描いたミステリー作品です。宝塚ならではの華やかな演出と迫力ある舞台に、多くのオーナー様からもご好評をいただきました。

会社概要

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売