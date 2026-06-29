新番組『偏屈炒飯』本日配信開始

株式会社FUBI

株式会社FUBI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西山直也、以下「FUBI」）は、新ポッドキャスト番組『偏屈炒飯（へんくつチャーハン）』を、2026年6月29日（本日）よりYouTube、Apple Podcast、Spotifyにて配信を開始しました。

▼番組について

『偏屈炒飯』は、エンタメ経営者の2人が、話題のあれこれを“偏屈”に炒める町中華的ポッドキャストです。エンタメの最前線で膨大な一次情報に触れてきた2人が、漫画、映画、VTuber、音楽など、ポップカルチャーをめぐる旬な話題を、建前抜きの本音で語り尽くします。本音とユーモアが入り混じる対話を、ぜひお楽しみください。

▼番組概要

番組名：偏屈炒飯（へんくつチャーハン）(https://www.youtube.com/watch?v=GuJD5QuN-YE)

配信開始日：2026年6月29日

出演：赤川 隼一（株式会社ミラティブ CEO）／米村 智水（KAI-YOU CEO）

企画・制作：株式会社FUBI

更新頻度：不定期

配信先：YouTube(https://www.youtube.com/@henkutsuchahan)／Apple Podcast(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E5%81%8F%E5%B1%88%E7%82%92%E9%A3%AF/id6785322476)／Spotify(https://open.spotify.com/show/033G7ok0rgdceo3mXhJMq9)

公式SNS・切り抜きアカウント：TikTok(https://www.tiktok.com/@henchafm)・X(https://x.com/henchafm)・Instagram(https://www.instagram.com/henchafm/)（@henchafm）

▼出演者

赤川 隼一（@jakaguwa）

株式会社ミラティブ CEO 2006年DeNAに新卒入社。最年少執行役員として海外事業、ブラウザゲーム事業等を管轄した他、戦略投資や複数の新規事業立ち上げを担当。2015年、同社の事業として「Mirrativ」を開始。2018年2月にMirrativ事業をDeNAからMBOし、株式会社ミラティブを創業。2025年12月に東証グロース市場に上場。「わかりあう願いをつなごう」をミッションに、日本発の新たなコミュニティ・居場所の形を世に展開している。

米村 智水（@TYonemura）

株式会社カイユウ代表取締役。1986年生まれ。法政大学文学部日本文学科卒業。出版社での編集業務やピクシブ株式会社でのWeb／コミュニティディレクターを経て、2011年に株式会社カイユウを創業。2013年にポップポータルメディア「KAI-YOU」を立ち上げる。以降、インターネット発のカルチャーを専門領域として、VTuber、ストリーマー、ヒップホップ、ゲーム、アニメ、同人文化など幅広いジャンルを取材・研究。クリエイターや企業へのインタビュー、コミュニティ分析、カルチャー史の記録を継続して行っている。企業や自治体との共同プロジェクト、マーケティング支援、コンテンツプロデュースなども手がける。

▼株式会社FUBIについて

FUBIは、音声コンテンツの企画・制作・運営を行うクリエイティブスタジオです。企業公式番組、ブランデッドポッドキャスト、社内ラジオなど累計180番組以上を手掛け、2024年には動画収録に対応した「FUBI STUDIO」を渋谷に開設するなど、音声×映像の両面からブランドのコミュニケーションをサポートしています。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社FUBI

URL：https://fubi.co.jp/

メール：hello@fubi.co（番組に関するお問い合わせ：hencha@fubi.co）

本社住所：東京都渋谷区東1丁目3-1 常盤松ロイヤルハイツ407