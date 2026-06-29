宮前の“好き”を、SNSで発信する「みやまえPRサポーター」を募集します！

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川崎市

　宮前区役所は、宮前区の魅力をSNSで発信する「みやまえPRサポーター」を７月１日（水）から８月３１日（月）まで募集します。


　日常の中で見つけた宮前区の風景や人、イベントなどを自身のSNSで幅広く発信していただくことで、地域への愛着や誇りの醸成を目指します。地域をよく知る人の視点で、宮前の新たな魅力を発見・発信いただける方の応募をお待ちしております。





１　活動内容

　みやまえPRサポーターは、日常の中で見つけた宮前区の魅力を自身のSNSで月1回以上（推奨）発信します。また、情報共有の場として、PRサポーター同士の交流会も実施予定です。




２　募集概要

募集期間：２０２６年７月１日（水）～８月３１日（月）


活動期間：２０２６年１０月１日（木）～２０２９年９月３０日（日）（３年間）


募集対象：宮前区の魅力を発信したい人、地域活動に積極的な人、写真が好きな人 など


募集人数：１０人程度　※応募者多数の場合は選考


応募方法：区HPの応募フォームから。


宮前区HP :
https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/page/0000186924.html
応募フォーム :
https://logoform.jp/form/FUQz/1288238

３　特典

　みやまえPRサポーターには、専用の名刺と宮前区のPRキャラクターであるメロー・コスミンの限定グッズをプレゼントします。



　ここでしか手に入らない限定グッズ！


　・メロコスぬいぐるみ


　・アクリルスタンド


　・マスキングテープ


　・巾着





※名刺・グッズはイメージです


問合せ先

川崎市宮前区役所まちづくり推進部企画課　玉井


電話　０４４-８５６-３２２４