宮前の“好き”を、SNSで発信する「みやまえPRサポーター」を募集します！
川崎市
宮前区HP :
https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/page/0000186924.html
応募フォーム :
https://logoform.jp/form/FUQz/1288238
宮前区役所は、宮前区の魅力をSNSで発信する「みやまえPRサポーター」を７月１日（水）から８月３１日（月）まで募集します。
日常の中で見つけた宮前区の風景や人、イベントなどを自身のSNSで幅広く発信していただくことで、地域への愛着や誇りの醸成を目指します。地域をよく知る人の視点で、宮前の新たな魅力を発見・発信いただける方の応募をお待ちしております。
１ 活動内容
みやまえPRサポーターは、日常の中で見つけた宮前区の魅力を自身のSNSで月1回以上（推奨）発信します。また、情報共有の場として、PRサポーター同士の交流会も実施予定です。
２ 募集概要
募集期間：２０２６年７月１日（水）～８月３１日（月）
活動期間：２０２６年１０月１日（木）～２０２９年９月３０日（日）（３年間）
募集対象：宮前区の魅力を発信したい人、地域活動に積極的な人、写真が好きな人 など
募集人数：１０人程度 ※応募者多数の場合は選考
応募方法：区HPの応募フォームから。
宮前区HP :
https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/page/0000186924.html
応募フォーム :
https://logoform.jp/form/FUQz/1288238
３ 特典
みやまえPRサポーターには、専用の名刺と宮前区のPRキャラクターであるメロー・コスミンの限定グッズをプレゼントします。
ここでしか手に入らない限定グッズ！
・メロコスぬいぐるみ
・アクリルスタンド
・マスキングテープ
・巾着
※名刺・グッズはイメージです
問合せ先
川崎市宮前区役所まちづくり推進部企画課 玉井
電話 ０４４-８５６-３２２４