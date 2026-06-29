宮前の“好き”を、SNSで発信する「みやまえPRサポーター」を募集します！

川崎市

宮前区役所は、宮前区の魅力をSNSで発信する「みやまえPRサポーター」を７月１日（水）から８月３１日（月）まで募集します。

日常の中で見つけた宮前区の風景や人、イベントなどを自身のSNSで幅広く発信していただくことで、地域への愛着や誇りの醸成を目指します。地域をよく知る人の視点で、宮前の新たな魅力を発見・発信いただける方の応募をお待ちしております。

１ 活動内容

みやまえPRサポーターは、日常の中で見つけた宮前区の魅力を自身のSNSで月1回以上（推奨）発信します。また、情報共有の場として、PRサポーター同士の交流会も実施予定です。

２ 募集概要

募集期間：２０２６年７月１日（水）～８月３１日（月）

活動期間：２０２６年１０月１日（木）～２０２９年９月３０日（日）（３年間）

募集対象：宮前区の魅力を発信したい人、地域活動に積極的な人、写真が好きな人 など

募集人数：１０人程度 ※応募者多数の場合は選考

応募方法：区HPの応募フォームから。

３ 特典

宮前区HP :https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/page/0000186924.html応募フォーム :https://logoform.jp/form/FUQz/1288238

みやまえPRサポーターには、専用の名刺と宮前区のPRキャラクターであるメロー・コスミンの限定グッズをプレゼントします。

ここでしか手に入らない限定グッズ！

・メロコスぬいぐるみ

・アクリルスタンド

・マスキングテープ

・巾着

※名刺・グッズはイメージです

問合せ先

川崎市宮前区役所まちづくり推進部企画課 玉井

電話 ０４４-８５６-３２２４