【新商品／予約販売】弾道計測器の上位モデル「SC4 PRO」が登場！

VC Japan株式会社

-プロレベルの弾道分析を、誰でも、どこでも。本格弾道計測器「SC4 PRO」

-新専用アプリ「VOICE CADDIE S」に対応し、臨場感あふれる3Dドライビングレンジを搭載

-サイドスピン・スピン軸など、計測できるデータが大幅に進化

-アプリのサブスクリプション料金は永年無料

-前作「SC4」と同じ 88,000円（税込） の価格を実現

-6月29日（月）より予約開始

多くのアマチュアゴルファーは、練習中の「良いショット」を視覚的には判断できても、実際に「どれぐらい飛距離が出たのか？」「ボールは芯を捉えているのか？」「どれぐらいのスピードで振れているのか？」といった数値は、感覚的に良し悪しを判断していることがほとんどです。

しかし、感覚だけでは効率の良い練習はできません。弾道計測器を使うことでショットを数値化し、良いショットと悪いショットを正確に比較できるようになります。

近年はプロツアーでも、大会の朝の練習に弾道計測器を取り入れる選手が増えています。ですが、本当に弾道計測器を必要としているのは、感覚に頼りがちなアマチュアゴルファーなのではないでしょうか。

その本格的な弾道計測を、さらに進化させたのが新モデル「SC4 PRO」です。

SC4 PROが「PRO」である理由 ― 前作「SC4」からの進化ポイント

1. 新専用アプリ「VOICE CADDIE S」に対応

従来の「My Swingcaddie」アプリに代わり、新たに「VOICE CADDIE S」に対応しました。

- 3Dドライビングレンジ- ショット分析／統計- ショット履歴- 3つのモード（プラクティスモード／ターゲットモード／スイングスピードモード）

より実践的で、レベルアップに直結する機能を搭載しています。

2. ドライビングレンジが「2D」から「3D」へ進化

SC4では2Dだったドライビングレンジが、SC4 PROでは 3D に進化。リアルタイムのショットデータをもとに、屋内外を問わず臨場感あふれる練習が可能になりました。

3. 計測できるデータが進化（サイドスピン・スピン軸を追加）

本体だけで8つのデータ（飛距離／スイングスピード／ボールスピード／ミート率／最高到達点／打ち出し角／打ち出し方向／スピン量）を表示。インターネット接続も不要で、SC4 PROが1台あればどこでもショットデータを確認できます。

さらにアプリ連携により、SC4にはなかった以下のデータも計測可能になりました。

4. 3つのモードで目的に合わせた練習が可能

- サイドスピン（Side Spin）：ボールが左右に曲がる回転量を示し、スライス・フックの改善に役立ちます。- スピン軸（Spin Axis）：ショットの方向（ドロー／フェード）を決定する重要な要素。0に近いほどボールは真っ直ぐ飛びます。- バックスピン（Back Spin）：飛距離やグリーン上での止まりやすさに影響する、ショットの精度を高めるデータです。

プラクティスモード／ターゲットモード／スイングスピードモードの3モードを搭載。狙った距離の精度向上から、スイング速度そのものの強化まで、目的に合わせて段階的にレベルアップできます。

5. 300万円クラスに迫る計測精度

ツアープロおよび大学ゴルフ部所属選手による他社製品比較テストでは、高価格帯の弾道計測器に迫る精度を実証しました。

- ドライバー飛距離：93%以上が誤差±6%以内- ドライバー打ち出し角：90%以上が誤差±2°以内- ボールスピード・スイングスピード：95%以上の一致率- アイアン飛距離の誤差：わずか2.8%

（基準：平均飛距離228ヤードの男性ゴルファー／テスト実施者：ツアープロおよび大学ゴルフ部所属選手）

6. アプリのサブスクリプションは「永年無料」

「VOICE CADDIE S」アプリは追加費用なしで利用可能です。他社製品の多くが年額の利用料を求めるなか、SC4 PROはデバイス代金のみ。長く使うほど、コストパフォーマンスの差は大きくなります。

7. これだけ進化して、価格は前作「SC4」と同じ

新アプリ対応、3D化、計測データの拡張、永年無料のサブスクリプション ― これだけ進化しながら、価格は前作「SC4」と同じ 88,000円（税込） を実現しました。

「本格的な弾道計測器は高価なイメージが…」とためらっていた方にこそ、手に取っていただきたい一台です。

■価格・発売日・予約情報

- 価格：88,000円（税込）- 予約開始：6月29日（月）- 発売日：7月9日（木）【商品URL】

■ 公式HP：https://www.voicecaddie.jp/product/detail/12491408507198

※予約特典：アライメントスタンド+ボールタオル（数量限定）