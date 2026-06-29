【過去最大規模】８月５日（水）、「キングスカイフロント　夏の科学イベント２０２６」を開催します。サイエンスを身近に感じる体験イベントがいっぱい！

川崎市

川崎市は、８月５日（水）に、世界最先端の研究開発拠点「キングスカイフロント」にて、「キングスカイフロント 夏の科学イベント２０２６」を開催します。また、本イベントの参加申込を、７月１５日（水）まで受け付けます。

本イベントは、キングスカイフロントにある機関を中心とする２８機関が、それぞれの特色を出しながら、科学技術を身近なものとして広く市民に紹介する、小学生対象の体験型イベントです。夏休みの学習に役立つ科学実験や、医師がトレーニングで使う医療機器など、ツアー形式になってから最大規模の１４のツアーを実施いたします。

開催概要

イベント詳細WEBページ :https://www.city.kawasaki.jp/590/page/0000187566.html顕微鏡を使ってミクロの世界を観察

約８０機関の機関を中心に、科学技術を身近なものとして体験していただけるよう小学生を対象に平成２５年度（２０１３年度）から「キングスカイフロント夏の科学イベント」を開催しており、今回は第１２回の開催となります。立地機関の御協力により、第１１回に比べて、出展機関数は２８、ツアー数は２、ツアー定員は８１名の増となり、ツアー形式になってから最大規模の開催となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124454/table/352_1_d487cfdbbc8f6e2bb7e6024d5fecf03f.jpg?v=202606290651 ]

※第８回から完全予約制のツアー形式で開催

【開催日】

令和８年８月５日（水）１３:００～１６:００（雨天決行、荒天の場合は中止）

【会場】

キングスカイフロント（川崎市川崎区殿町３丁目２５）

【内容】

小学生を対象とした科学実験、医療機器体験、研究所見学など、複数のイベントを組み合わせた１４のツアーの中から１つに参加いただけます。全ツアー事前申込が必要です。

お申込み

【申込方法】

専用の申込フォームから希望するツアーに御応募ください。

※応募者多数の場合は抽選となります。

※ツアー定員は４３８名です。

【申込期間】

６月２6日（金）～７月１５日（水）

申込フォーム :https://logoform.jp/form/FUQz/1446059

▼チラシのダウンロードはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d124454-352-b0ab66a34e69ee934c0e00aacc7edaf2.pdf

【主催】

キングスカイフロントネットワーク協議会・川崎市

（参加団体）

アンジェス（株），インビボサイエンス（株）,（株）ＡＮＡケータリングサービス,ＡＮＡシステムズ（株）,大阪サニタリー（株）,神奈川県,（地独）神奈川県立産業技術総合研究所,神奈川県立保健福祉大学,川崎市（環境総合研究所,健康安全研究所,臨海部国際戦略本部),（公財）川崎市産業振興財団（iCONM in collaboration with Biolabs,殿町キングスカイフロントクラスター事業部,ナノ医療イノベーションセンター）,慶應義塾大学,国立医薬品食品衛生研究所,（株）サイフューズ,The HOTEL Well-Hub Haneda,三愛オブリ（株）,（公財）実中研,（株）島津製作所,ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）,全日本空輸（株）,大成建設（株）,大和ハウス工業（株）,大和ライフネクスト（株）,（株）天然素材探索研究所,東亞合成（株）,（株）ナノエッグ,（公社）日本アイソトープ協会,日本メドトロニック（株）,バイオ・サイト・キャピタル（株）,(株)バイオテック・ラボ,羽田空港広報連絡会,ＰＤＲファーマ（株）,メタジェンセラピューティクス（株）,（株）リコー,（一社）LINK-J(五十音順)

※本イベントは羽田空港周辺振興協議会の助成金を活用しています。

キングスカイフロントについて

キングスカイフロント（KING SKYFRONT）は、川崎市川崎区殿町地区（羽田空港の南西、多摩川の対岸）に位置する、世界最高水準の研究開発から新産業を創出するオープンイノベーション拠点です。約８０機関の機関が立地しています。

名称の「キング(KING)」は、「Kawasaki INnovation Gateway」の頭文字と「殿町」の地名に由来しています。「スカイフロント(SKYFRONT)」は、羽田空港の目の前という立地や、このエリアが世界につながっていることを表しています。

問合せ先

キングスカイフロント位置図

＜取材を御希望の場合は、７月２９日（水）１７時までに下記へお知らせください。＞

川崎市臨海部国際戦略本部成長戦略推進部

キングスカイフロントマネジメントセンター 篠原

電話 ０４４-２７６-９２０６