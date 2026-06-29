ITI（国際味覚審査機構）2026年審査会にて優秀味覚賞を受賞！『iSDG ブロッコリー茎スティック 七味醤油マヨ味』が一ツ星を獲得！

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品などの製造・販売を手掛ける株式会社医食同源ドットコム（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、世界トップクラスのシェフやソムリエで構成されるITI（International Taste Institute／国際味覚審査機構）が実施する2026年審査会において、『iSDG ブロッコリー茎スティック 七味醤油マヨ味』を出品し、一ツ星を受賞しました。

弊社は「医食同源で健康を日常的に。」をモットーに、これからも皆様に喜んでいただける商品づくりに努めて参ります。

※パッケージはイメージです。

弊社は2011年創業、健康食品の開発・販売からスタートした会社です。お客様に安心と安全をお届けするため、様々な商品に応じた品質管理を徹底し、お客様の健康に寄り添った商品開発を重ねて参りました。社名にある「医食同源」の名の通り、手軽に食べることができる、からだにうれしいお菓子があればと思い、2024年9月に『iSDGブロッコリー茎スティック 七味醤油マヨ味』をリリースいたしました。

■優秀味覚賞 獲得の商品

iSDG ブロッコリー茎スティック 七味醤油マヨ味・・・一ツ星 ☆

１.辛味、旨味、クリーミーさが絶妙に調和した味

本商品は、七味のピリッとした辛さが醤油の旨味と合わさり、さらにマヨネーズのクリーミーさが加わることで、バランスの取れた味わいとなっております。

２.食物繊維とビタミンCが摂取できる健康志向のお菓子

本商品は1袋（45ｇ）当たりで食物繊維が7.7g、ビタミンCが24.8mg含まれております。食物繊維とビタミンCを手軽に摂れるので、健康志向の方にもおすすめのお菓子です。

３.食品ロス問題に貢献

2026年にブロッコリーが15番目の指定野菜（※1）に追加されました。ブロッコリーの茎は全体の約35％（※2）を占めています。つぼみだけを食べて茎を捨ててしまうと、ブロッコリー全体のおよそ3分の1を無駄にすることになります。この茎の部分を無駄にせず、スナックにすることで食品ロスの削減に貢献することができます。

※1 「指定野菜」とは消費量が多く、国民生活に欠かせない重要な野菜として国が定めているもの。

※2 文部科学省 日本食品標準成分表（八訂）増補 2023年から引用

※写真はイメージです。

■ITI（International Taste Institute：国際味覚審査機構）と審査会

ITI （International Taste Institute：国際味覚審査機構）は、ベルギー（ブリュッセル）に拠点を置き、世界中の食品や飲料品の味を審査、認証する世界有数の独立機関です。審査メンバーは、世界で権威のある調理師協会および国際ソムリエ協会に属する一流シェフとソムリエで構成されます。その数200人・20ヶ国以上の多国籍集団となります。

審査は、エントリーされた商品ひとつひとつを審査するもので、優劣を競うものではありません。徹底した目隠し方式に基づき、パッケージおよび製品を特定するものを取り除いた形で実施されます。審査員による官能分析の評価が70％以上の製品のみが「優秀味覚賞」を受賞することができます。