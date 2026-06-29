第1回 三福管理センター オーナー様ゴルフコンペを開催しました

株式会社三福ホールディングス

当日はオーナー様約30名と社員が参加し、道後ゴルフ倶楽部にてプレーを楽しみました。あいにくの天候ではありましたが、終始和やかな雰囲気の中で交流を深めることができ、大変有意義な一日となりました。

表彰式では、優勝者へのトロフィーをはじめ、お米、和牛ステーキ、お酒、商品券、ゴルフボール、お食事券など、多数の豪華賞品をご用意し、大いに盛り上がりました。

コンペ終了後は、すし丸にて懇親会を開催し、ゴルフだけではなく、オーナー様同士や社員との交流を深める貴重な時間となりました。日頃なかなかお話しする機会の少ないオーナー様とも意見交換ができ、信頼関係をさらに深めることができました。

ご参加いただきましたオーナー様に心より感謝申し上げます。

三福管理センターは、賃貸管理を通じてオーナー様の大切な資産価値の維持・向上に努めるとともに、このような交流の機会を大切にし、オーナー様に寄り添ったサポートを続けてまいります。これからも、オーナー様の資産の最大収益化を実現できるよう、社員一同全力で取り組んでまいります。

会社概要

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329(#)/ Fax 089-917-7270(#)

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売