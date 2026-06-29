【夏休みの過ごし方】8/26出発 めざせ海賊王！宝探し冒険キャンプ【3泊4日】

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年８月26日 (水)から８月29日 (土)に、「8/26出発 めざせ海賊王！宝探し冒険キャンプ【3泊4日】(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1981)」を開催いたします。

■おすすめポイント

１.仲間と力を合わせていかだをビルド！全員で完成を目指すなかで自然と身につく協調性

様々な資材を組み合わせて、チームごとにいかだを作ります。しっかりと固定できる紐の結び方などを学び、チーム全員が乗れるいかだの完成を目指します。協力して資材を運び、大きなものを組み立てる経験はお子様の協調性を楽しみながら養う機会にできます。完成したいかだは実際に湖に浮かべて、湖の探険に出発します。ライフジャケット着用、引率スタッフも帯同し、安全面についても万全の状況で安心してお楽しみいただける環境になっております。

２.宝探しに花火大会、ミッション満載！3日間まるごと非日常を味わい尽くす海賊ツアー

川や山での宝探しゲームや花火大会など、楽しいイベントが盛りだくさんです。 海賊や宝をテーマにしたミッションにチャレンジしていく、ストーリーのあるツアーになっているため、４日間非日常を味わいながら楽しむことができます。

※川遊びは、普段魚のつかみ取りイベントなども催されている、安全なエリアで行います。水位はお

子様の足首～ひざ下くらいの高さまでです。

３.食べて、遊んで、冒険だ！こだわりのBBQ＆海賊ディナー（過去の様子はSNSで公開中！）

宿では海賊をテーマにした夜ご飯が出たり、お昼にバーベキューをしたりします。

体験だけでなく、食事内容にもこだわったツアーです。

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過去開催した同ツアーのInstagram投稿はコチラ！

いかだ作りの様子(https://www.instagram.com/p/C9tuYYmSTLE/?utm_source=ig_web_copy_link)

川の宝探しの様子(https://www.instagram.com/p/C9xIPe2SNIw/?utm_source=ig_web_copy_link)

高山植物園での宝探しの様子(https://www.instagram.com/p/DMenGCURecE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D)

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【別日程（ご参考）】

＜ 満員御礼！＞

７/21出発 めざせ海賊王！宝探し冒険キャンプ【２泊３日】(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1980)

■8/26出発 めざせ海賊王！宝探し冒険キャンプ【3泊4日】 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/8/26 (水) ～ 2026/8/29 (土) 3泊4日

（申込締切日：2026/8/16(日)）

・対象：小１～小６（男女） ※ツアー出発日の学年です。

・開催地：長野県北安曇郡白馬村

・宿泊：「リバーサイドやまや」

和室

・食事：朝3回、昼4回、夕3回

・交通手段：特急列車利用（新宿発）

・旅行代金：【小学生】95,700円

※旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 42名（最少催行人員：10名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行します。

・詳細URL(8/26出発)：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1981

■スケジュール

【１日目】

7：30～8：30 新宿発（特急列車）白馬

●宝探しのヒントになる海賊の地図を探そう！

●秘密のアイテムカードも見つかるかも・・・？

●海賊の地図を完成させよう！

●宿で海賊ごはんを食べよう

【２日目】

●森で宝探しをしよう

●みんなでバーベキューをしよう

●川で宝探しゲーム大会

●きれいな川で遊ぼう！

●宿で海賊ごはんを食べよう

●花火大会

【３日目】

●見つけた金貨・銀貨を使ってお祭り遊びをしよう！

●いかだの作り方を教えてもらおう

●いかだ作りに挑戦！

●いかだに乗って湖の探険に出発！

●宿で海賊ごはんを食べよう

●お楽しみ会

【４日目】

●ゴンドラに乗ろう

●白馬五竜高山植物園で宝探しゲーム最終決戦

●高山植物園の自然を観察しよう

白馬（特急列車）新宿着 17：30～18：30

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きるうえで本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーのお申し込みを受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問い合わせ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 辺見・有竹

Email ：riso-pr@tomas.jp