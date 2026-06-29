Amazon Key導入のご提案 ～安心・便利な新しい置き配サービス～

Amazon Keyとは

株式会社三福ホールディングス

Amazon Keyは、Amazonから認証を受けた配送ドライバーのみが、配送時にオートロックを一時的に解錠し、マンションの玄関前まで荷物をお届けできるサービスです。

配送完了後は自動的に入館権限が失効するため、配送以外の目的で建物へ立ち入ることはできません。

オートロック付きマンションでも、安心して置き配をご利用いただけます。

Amazon Keyのメリット

■ 初期費用・月額利用料無料

マンションオーナー様の初期費用や月額利用料は不要です。（※別途通信費が発生します。）

■ 再配達を大幅に削減

Amazon Keyを導入することで、再配達が80％以上減少した実績があります。

再配達の削減は、入居者様の利便性向上だけでなく、配送業界の負担軽減や環境負荷の低減にもつながります。

■ 高いセキュリティ

Amazonが認証した配送パートナーのみが利用可能です。

ドライバーは配送する荷物を持っている場合に限り、一時的な解錠権限が付与され、配送完了後は自動で権限が失効します。

建物の暗証番号が配送員へ共有されることはなく、安全性にも配慮されています。

■ 万が一にも安心の補償

置き配時の万が一のトラブルについては、Amazonによる補償制度が用意されています

■ 建物の美観を損なわない

既存のオートロック設備へ後付けで設置可能なため、大規模な工事を必要とせず、建物の外観を損なうことなく導入できます。

配送の流れ

Amazon Keyでは、配送時に以下の流れで荷物をお届けします。

配送員がマンションへ到着

専用アプリから解錠申請

Amazonシステムが配送員・配送先・配送時間を認証

オートロックを一時的に解錠

玄関前へ置き配または対面でお届け

配送完了後、自動で入館権限が失効

配送時以外に建物へ立ち入ることはできません。

導入対象

Amazon Keyは、

・オートロック付きマンション

・1棟10戸以上

・Amazon配送エリア内

の物件が対象となります。

オーナー様・入居者様双方の満足度向上へ

宅配ボックスだけでは対応しきれない大型荷物や飲料・お米などの重い荷物も、玄関前まで安全に配送できるため、入居者様の満足度向上につながります。

また、利便性の高い設備を導入することは、物件の競争力向上や空室対策にも効果が期待できます。

三福管理センターでは、今後もオーナー様の資産価値向上と最大収益化を目指し、時代のニーズに合わせた設備・サービスをご提案してまいります。

会社概要

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売