Amazon Key導入のご提案 ～安心・便利な新しい置き配サービス～
Amazon Keyとは
Amazon Keyは、Amazonから認証を受けた配送ドライバーのみが、配送時にオートロックを一時的に解錠し、マンションの玄関前まで荷物をお届けできるサービスです。
配送完了後は自動的に入館権限が失効するため、配送以外の目的で建物へ立ち入ることはできません。
オートロック付きマンションでも、安心して置き配をご利用いただけます。
Amazon Keyのメリット
■ 初期費用・月額利用料無料
マンションオーナー様の初期費用や月額利用料は不要です。（※別途通信費が発生します。）
■ 再配達を大幅に削減
Amazon Keyを導入することで、再配達が80％以上減少した実績があります。
再配達の削減は、入居者様の利便性向上だけでなく、配送業界の負担軽減や環境負荷の低減にもつながります。
■ 高いセキュリティ
Amazonが認証した配送パートナーのみが利用可能です。
ドライバーは配送する荷物を持っている場合に限り、一時的な解錠権限が付与され、配送完了後は自動で権限が失効します。
建物の暗証番号が配送員へ共有されることはなく、安全性にも配慮されています。
■ 万が一にも安心の補償
置き配時の万が一のトラブルについては、Amazonによる補償制度が用意されています
■ 建物の美観を損なわない
既存のオートロック設備へ後付けで設置可能なため、大規模な工事を必要とせず、建物の外観を損なうことなく導入できます。
配送の流れ
Amazon Keyでは、配送時に以下の流れで荷物をお届けします。
配送員がマンションへ到着
専用アプリから解錠申請
Amazonシステムが配送員・配送先・配送時間を認証
オートロックを一時的に解錠
玄関前へ置き配または対面でお届け
配送完了後、自動で入館権限が失効
配送時以外に建物へ立ち入ることはできません。
導入対象
Amazon Keyは、
・オートロック付きマンション
・1棟10戸以上
・Amazon配送エリア内
の物件が対象となります。
オーナー様・入居者様双方の満足度向上へ
宅配ボックスだけでは対応しきれない大型荷物や飲料・お米などの重い荷物も、玄関前まで安全に配送できるため、入居者様の満足度向上につながります。
また、利便性の高い設備を導入することは、物件の競争力向上や空室対策にも効果が期待できます。
三福管理センターでは、今後もオーナー様の資産価値向上と最大収益化を目指し、時代のニーズに合わせた設備・サービスをご提案してまいります。
会社概要
株式会社三福管理センター
〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F
https://www.3pukukanri.com/
Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270
代表取締役社長：星川 俊一
事業内容：
■コンサルティング
賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル
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