センス・トラスト、不動産クラウドファンディングサービス「SENSE OWNERS」ローンチ記者発表会を開催～元プロ野球選手・糸井嘉男氏が登壇、新CMを初公開～

センス・トラスト株式会社

総合不動産企業のセンス・トラスト株式会社社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：今中康仁、以下 センス・トラスト）は、2026年6月29日（月）、東京ミッドタウン八重洲（東京都中央区）にて、不動産クラウドファンディングサービス「SENSE OWNERS（センス・オーナーズ）」のローンチ記者発表会を開催いたしました。

当日は、創業7期で上場したセンス・トラストが新たに取り組む不動産クラウドファンディング事業「SENSE OWNERS」のサービス概要や今後の展望について発表したほか、当社のアンバサダーを務める元プロ野球選手の糸井嘉男氏が登壇。糸井氏が出演する新CMも公開いたしました。

代表が語る事業戦略――「誰もが安心して取り組める資産形成を」

発表会では、代表・今中が登壇し、当社の企業理念や、8期目を迎えた現在の事業成長について、そして新サービス「SENSE OWNERS」の事業概要について説明しました。

冒頭、当社が掲げる「唯一無二の、感動を」というミッションについて触れたうえで、近年の物価上昇や老後資金への不安、将来に対する経済的な備えへの関心の高まりなど、資産形成を取り巻く社会環境について言及しました。

一方で、不動産投資をはじめとする資産形成の分野では、利回りや収益性といった数字だけが先行し、投資判断の根拠や物件の背景が見えにくいことから、不安を感じる人も少なくないと説明。「何から始めればよいかわからない」「信頼できる相談先が見つからない」といった課題も多く、資産形成が一部の経験者だけのものになってしまっている現状があると指摘しました。

こうした市場背景や社会課題を踏まえ、「SENSE OWNERS」を立ち上げた経緯について紹介。同サービスは、不動産投資を数字だけのマネーゲームとして捉えるのではなく、物件の背景や再生に至るストーリー、投資判断に至った理由まで丁寧に開示することで、誰もが安心して資産形成に取り組める環境を目指していると説明しました。

また、不動産特定共同事業法に基づく不動産クラウドファンディングサービスとして、個人投資家が厳選された不動産へ少額から投資できる機会を提供するとともに、センス・トラストが培ってきた不動産領域の専門性を活かしながら、「嘘をつかない、誤魔化さない」という透明性を重視した情報開示を実施。投資家との信頼関係を何よりも大切にする、新たな資産形成プラットフォームとして展開していく考えを示しました。

ブランドアンバサダー・糸井嘉男氏 出演の新CMを発表

発表会では、SENSE OWNERSのブランドアンバサダーを務める糸井嘉男氏が出演する新CMについても紹介されました。

本CMでは、「不動産クラウドファンディングに透明性を。」というSENSE OWNERSのメッセージを表現。資産形成に対して、ハードルが高いといったイメージを持つ方々に向けて、安心して一歩を踏み出せる環境づくりへの想いを伝える内容となっています。

新CMはWeb広告をはじめ、交通広告など各種媒体にて順次展開。より多くの方々にSENSE OWNERSのブランド認知を広げるとともに、資産形成について考えるきっかけの創出を目指していきます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=akBagzgP95A ]

オフィシャル素材ダウンロード

記者会見当日のオフィシャルスチールおよびオフィシャルムービーは、以下よりダウンロードいただけます。

https://drive.google.com/drive/folders/1aOl2jLjrfcqY2SWMAiOmczRlD2y9-6Yk?usp=sharing

不動産クラウドファンディング「SENSE OWNERS」サービス概要

センス・オーナーズは、センス・トラストが2026年7月7日（火）にリリース予定の不動産クラウドファンディングサービスです。不動産特定共同事業法に基づき、個人投資家の皆さまへ、厳選した優良不動産に少額から投資できる機会を提供いたします。

センス・トラストが手がける、「街を、日本を、世界を、良くするプロジェクト。」にご参加いただきながら、皆さまの資産形成にも貢献できるサービスを目指しています。

当社がこれまで培ってきた不動産領域での専門知識と実績を活かし、安心感と始めやすさを兼ね備えた、新たな資産形成プラットフォームとして展開してまいります。

サービス名：SENSE OWNERS（センス・オーナーズ）

提供開始日：2026年7月7日（火）

公式サイト：https://sense-owners.jp/

【会社概要】

会社名：センス・トラスト株式会社

代表者：今中 康仁

所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町５－５４ グラングリーン大阪 南館 パークタワー９階

事業内容：買取再生事業・収益不動産事業・ディベロップメント事業・宅地開発事業

HP：https://sense-trust.co.jp/