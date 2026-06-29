2026年6月26日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) Market(パーム脂肪酸蒸留物市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/palm-fatty-acid-distillate-pfad-market/590642499 【調査概要】 調査結果公表日：2026年6月22日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象企業：534社（大手から中堅企業まで多岐にわたる規模） 調査手法：実地調査204件、オンライン調査330件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他）、中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他） 【調査内容】 本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含むPFAD市場の詳細な分析のほか、主要企業の競合分析、市場セグメンテーション、地域別分析（日本および世界全体）が盛り込まれています。 【市場規模予測】 SDKI Analyticsの分析によると、PFAD市場は2025年に約27.2億米ドル、2035年に約40.8億米ドルに達すると予測されます。予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）は約4.1%で推移すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Analyticsの分析によると、PFAD市場は主に石鹸や洗剤の製造におけるPFADの利用拡大を背景に成長が見込まれています。 PFADは精製植物油と比較して酸価が高く、費用対効果に優れており、ソープヌードル、洗濯用石鹸、化粧石鹸、工業用洗浄剤などの主要な原材料となっています。世界の石鹸と洗剤市場は2025年に1,500億米ドルを超えており、PFADの高い需要が確認されています。 さらに、バイオディーゼルの混合義務化や再生可能燃料に関する政策の急速な拡大も、市場成長を後押しします。各国政府は二酸化炭素排出量の削減を目指し、バイオディーゼルの混合義務化といった規制を強化しています。

最新ニュース

当社の調査によると、PFAD市場における各企業の事業展開は以下の通りです： - 2024年2月、CepsaとApicalの傘下企業であるBio-Oilsは、南欧最大級の第2世代（2G）バイオ燃料プラントの建設を発表しました。 - 2025年2月、Cosmo OilとMitsuiは、日本国内においてLanzaJetの技術を活用した大規模SAFプロジェクトに対し、政府からの支援を決定されました。

市場セグメンテーション

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当社のPFAD市場調査では、製品タイプ別に粗製PFADと精製PFADに分割されています。粗製PFADは高いコスト効率性、動物用飼料原料への適性、バイオディーゼル、脂肪酸製造への直接利用が可能であることから、予測期間を通じて主要なシェアを占める見通しです。 国連食糧農業機関（FAO）のデータによると、2010年から2024年の間にアブラヤシ果実の生産量は27%増加しており、PFAD供給を支える原材料基盤が拡大していることを示しています。

地域概要

当社の分析によると、予測期間中、アジア太平洋地域が56%のシェアを占め、他地域を圧倒すると予想されます。その主な要因としては、中国、インド、マレーシア、タイ、インドネシアにおけるオレオケミカル産業の急速な拡大、パーム油精製能力の増強への取り組みの強化、循環型経済に資する原料への需要の高まりが挙げられます。 日本のPFAD市場も急速に拡大しています。再生可能バイオ燃料の原料に対する旺盛な需要、有力なオレオケミカルとスペシャリティケミカルメーカーの存在、SAF（持続可能な航空燃料）への投資拡大が成長を牽引しています。

Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) Market(パーム脂肪酸蒸留物市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のPalm Fatty Acid Distillate (PFAD) Market(パーム脂肪酸蒸留物市場)における主要企業は以下の通りです: • Wilmar International • IOI Corporation Berhad • KLK Oleo (Kuala Lumpur Kepong Berhad) • Musim Mas Group • ADM (Archer Daniels Midland) さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • J-Oil Mills, Inc. • Fuji Oil Holdings Co., Ltd. • Nisshin OilliO Group, Ltd. • PT. Misefa Agro Raya • Neste

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企業概要:

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