【埼玉県】夏のスタートは県営公園で！7月の県営公園で遊ぼう

埼玉県

7月の県営公園では、昼はワークショップや夏休みの宿題お助けイベント、夜はナイトプールなど、多様なイベントを開催します。夏の暑さを忘れ、緑豊かな公園で心地よい夏の一日をお過ごしください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

（1）GasOneグリーンパーク秋ヶ瀬（秋ヶ瀬公園）

- 夏休みの課題応援！秋ヶ瀬公園昆虫標本づくり教室【事前申込が必要です】

日時：7月25日（土曜日）

https://www.parks.or.jp/akigase/event/008/008985.html

（2）所沢航空記念公園

- ひこうき工作教室【事前申込が必要です】

日時：7月25日（土曜日）

https://tam-web.jsf.or.jp/kousaku2023

（3）アルネットホームスマイルパークしらこばと（しらこばと公園）

- SHRAKOBATO NIGHT POOL ～入れるのは、選ばれた“夜”だけ～

【事前のチケット購入が必要です】

日時：7月 8日（水曜日）、7月10日（金曜日）、7月12日（日曜日）

各日 18時00分 ～ 21時00分

（入園は19時30分まで、最終遊泳は20時30分まで）

https://parks.or.jp/shirakobatosuijo/event/008/008966.html

（4）こども動物自然公園

- 夏休み まなびおたすけ隊【事前申込が必要です】

日時：7月18日（土曜日）～ 8月30日（日曜日）

※各日イベントにより時間が異なります。

下記URLよりご確認ください。

https://www.parks.or.jp/sczoo/event/008/008934.html

（5）羽生水郷公園（さいたま水族館）

- 自然観察会【事前申込が必要です】

日時：7月25日（土曜日）

https://www.parks.or.jp/suizokukan/event/

- サマースクール【事前申込が必要です】

日時：7月30日（木曜日）、31日（金曜日）

https://www.parks.or.jp/suizokukan/event/

（6）荒川大麻生公園

- わくわく野あそび隊「竹で水鉄砲をつくろう」【事前申込が必要です】

日時：7月26日（日曜日）

https://www.eco-saitama.or.jp/activity/shitei/img/2026_ooasou_event.pdf

（7）エミパーク和光樹林（和光樹林公園）

- セミの羽化観察【事前申込が必要です】

日時：7月25日（土曜日） ※予備日 8月8日（土曜日）

19時30分 ～ 20時45分

https://www.seibu-green.co.jp/wako-jurin/event/2026061614411512720.html

（8）熊谷スポーツ文化公園

- 夏休み自由研究ラボ（水分補給を学ぼう！＆スタジアム芝を育てよう！）

【事前申込が必要です】

日時：7月25日（土曜日）(1)10時00分 ～ 12時00分 (2)14時00分 ～ 16時00分

https://www.parks.or.jp/kumagaya/event/008/008793.html(https://www.eco-saitama.or.jp/activity/shitei/img/2026_ooasou_event.pdf)

（9）埼玉スタジアム2〇〇2公園

- SAISUTA SUMMER FES’26（埼スタサマーフェス）

【事前申込が必要なイベントについては下記URLよりご確認ください】

日時：7月19日（日曜日）～ 7月26日（日曜日）

※各日イベントにより時間が異なります。公式HPよりご確認ください。

https://www.stadium2002.com/news_927.html

（10）森田鉄工所 権現堂 Sakura Mirai Park（権現堂公園）

- 第6回ひまわり祭り

日時：7月25日（土曜日）～ 8月9日（土曜日）

https://gongendo.jp/

その他

参加費用等については、URLより各公園のホームページでご確認ください。なお、定員を設けているイベントについては、申し込み時点で定員に達している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

埼玉県 都市整備部 公園スタジアム課 総務・公園管理担当

直通：048-830-5392

内線：5392

E-mail：a5400-04@pref.saitama.lg.jp