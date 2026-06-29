【埼玉県】夏のスタートは県営公園で！7月の県営公園で遊ぼう

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埼玉県


　7月の県営公園では、昼はワークショップや夏休みの宿題お助けイベント、夜はナイトプールなど、多様なイベントを開催します。夏の暑さを忘れ、緑豊かな公園で心地よい夏の一日をお過ごしください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。


（1）GasOneグリーンパーク秋ヶ瀬（秋ヶ瀬公園）


- 夏休みの課題応援！秋ヶ瀬公園昆虫標本づくり教室【事前申込が必要です】

日時：7月25日（土曜日）


https://www.parks.or.jp/akigase/event/008/008985.html


（2）所沢航空記念公園


- ひこうき工作教室【事前申込が必要です】

日時：7月25日（土曜日）


https://tam-web.jsf.or.jp/kousaku2023


（3）アルネットホームスマイルパークしらこばと（しらこばと公園）


- SHRAKOBATO　NIGHT　POOL　～入れるのは、選ばれた“夜”だけ～

【事前のチケット購入が必要です】


日時：7月　8日（水曜日）、7月10日（金曜日）、7月12日（日曜日）


各日　18時00分　～　21時00分


（入園は19時30分まで、最終遊泳は20時30分まで）


https://parks.or.jp/shirakobatosuijo/event/008/008966.html


（4）こども動物自然公園


- 夏休み　まなびおたすけ隊【事前申込が必要です】

日時：7月18日（土曜日）～　8月30日（日曜日）


※各日イベントにより時間が異なります。


下記URLよりご確認ください。


https://www.parks.or.jp/sczoo/event/008/008934.html


（5）羽生水郷公園（さいたま水族館）


- 自然観察会【事前申込が必要です】

日時：7月25日（土曜日）


https://www.parks.or.jp/suizokukan/event/


- サマースクール【事前申込が必要です】

日時：7月30日（木曜日）、31日（金曜日）


https://www.parks.or.jp/suizokukan/event/


（6）荒川大麻生公園


- わくわく野あそび隊「竹で水鉄砲をつくろう」【事前申込が必要です】

日時：7月26日（日曜日）


https://www.eco-saitama.or.jp/activity/shitei/img/2026_ooasou_event.pdf


（7）エミパーク和光樹林（和光樹林公園）


- セミの羽化観察【事前申込が必要です】

日時：7月25日（土曜日）　※予備日　8月8日（土曜日）


19時30分　～　20時45分


https://www.seibu-green.co.jp/wako-jurin/event/2026061614411512720.html


（8）熊谷スポーツ文化公園


- 夏休み自由研究ラボ（水分補給を学ぼう！＆スタジアム芝を育てよう！）

【事前申込が必要です】


日時：7月25日（土曜日）(1)10時00分　～　12時00分　(2)14時00分　～　16時00分


https://www.parks.or.jp/kumagaya/event/008/008793.html(https://www.eco-saitama.or.jp/activity/shitei/img/2026_ooasou_event.pdf)


（9）埼玉スタジアム2〇〇2公園


- SAISUTA　SUMMER　FES’26（埼スタサマーフェス）

【事前申込が必要なイベントについては下記URLよりご確認ください】


日時：7月19日（日曜日）～　7月26日（日曜日）


※各日イベントにより時間が異なります。公式HPよりご確認ください。


https://www.stadium2002.com/news_927.html


（10）森田鉄工所　権現堂　Sakura　Mirai　Park（権現堂公園）


- 第6回ひまわり祭り

日時：7月25日（土曜日）～　8月9日（土曜日）


https://gongendo.jp/


その他


　参加費用等については、URLより各公園のホームページでご確認ください。なお、定員を設けているイベントについては、申し込み時点で定員に達している場合がありますので、あらかじめご了承ください。


問い合わせ


埼玉県 都市整備部 公園スタジアム課 総務・公園管理担当


直通：048-830-5392


内線：5392


E-mail：a5400-04@pref.saitama.lg.jp