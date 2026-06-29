学生デザイナーと企業をつなぐ新プロジェクト「未来のクリエイターとの出会い創出プロジェクト」を開始。参加企業5社を募集

一般社団法人 痴漢抑止活動センター学生デザイナーと企業をつなぐ新プロジェクト「未来のクリエイターとの出会い創出プロジェクト」を開始。参加企業5社を募集

一般社団法人痴漢抑止活動センター（所在地：大阪市城東区 代表理事 松永弥生 以下、当センター）は、第12回痴漢抑止バッジデザインコンテストにおいて、デザインを学ぶ学生とデザイン関連企業をつなぐ『未来のクリエイターとの出会い創出プロジェクト』を開始します。



■ 背景 本コンテストは2015年から開催し、今年で12回目を迎えます。学生たちは『痴漢を未然に防ぐにはどうすればよいか』という社会課題に向き合いながら作品制作に取り組んでいます。

■ プロジェクト概要 コンテストの応募完了（Thanks）ページに、デザイン関連企業の求人情報やインターンシップ情報を掲載します。コンテスト参加者が、クリックして各企業様の採用募集ページを見ることで、クリエイターと企業の接点を創ります。2026年度は実証実験として5社限定で参加企業を募集します。

■ 掲載対象 デザイン会社／Web制作会社／広告制作会社／印刷会社／メーカーのデザイン部門／その他デザイン関連企業

■ 目指す未来 『作品を応募する場』から『未来のクリエイターと企業をつなぐ場』へ。社会課題に向き合う若い世代とデザイン業界をつなぎ、新たな学びとキャリア形成のきっかけを創出します。

■ お申込み 下記Googleフォームよりお申込みください。

https://forms.gle/zGdZoFatjbEEwaAp9



【お問い合わせ先】 痴漢抑止活動センターでは、取材に関するお問い合わせを受け付けております。

一般社団法人 痴漢抑止活動センター 担当者：松永弥生 電話：06-7898-7808

メール：contest@scb.jpn.org URL：https://scbaction.org/

コンテストサイト：https://scb.jpn.org/contest/2026/

別紙）

第12回痴漢抑止バッジデザインコンテスト

●募集作品

誰もが抵抗なく身につけることができ、かつ、痴漢抑止バッジを目にした加害者が痴漢行為を自制したくなるバッジのデザイン

●スケジュール

募集期間：2026年7月20日～9月10日23:59

一次審査：2026年9月中旬予定：大学生によるWEB審査：60作品前後を選出

二次審査：2026年10月上旬予定：中学生・高校生による審査：入選12作品を選出

最終審査：2026年11月予定：WEB人気投票・ギャラリー展示）：授賞5作品を選出

結果発表・授賞式：2026年12月中旬

●参加方法：公式ホームページ内の応募フォームより作品を投稿

●提出物：

・タイトル（16文字以内）・デザインコンセプト・作品（バッジの実寸は57mm）

・痴漢抑止活動へのメッセージ

●参加資格：デザインを学ぶ学生（中学校、高校、高専、専門学校、短期大学、高等専門学校、職業訓練校、大学および大学院の在学生）

●審査員：

審査委員長：山本千春（合同会社Cloud Creative 代表,第４回痴漢抑止バッジデザインコンテスト最優秀賞）

高校生・大学生（10名前後想定）

中・高校生（モニター校〈10校想定〉）

●賞 ※受賞5作品は製品化いたします

最優秀賞（1点） 賞金5万円

優秀賞（2点） 賞金2万円

特別審査員賞（2点） 賞金1万円

※入賞作品（受賞作品を含む12点）は記念バッジを進呈します

●コンテストURL http://scb.jpn.org/contest/2026/

主催：一般社団法人痴漢抑止活動センター

後援：警察庁、文部科学省、国土交通省、大阪府教育委員会、関西SDGsプラットフォーム

協賛：阪急電鉄株式会社、西日本旅客鉄道株式会社

協力：ラッキーベル株式会社