【7/14(火)飯田橋開催】創業期の起業家と、エンジェル投資経験者のクローズド交流会｜20件以上のエンジェル投資経験を持つ弁護士・公認会計士 菅沼匠氏が登壇

プロトスター株式会社

挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、2026年7月14日(火)に、創業期の起業家向けの交流会「創業期の起業家と、エンジェル投資経験者のクローズド交流会」を開催いたします。

▽お申し込みはこちら

https://peatix.com/event/5054419(https://peatix.com/event/5054419)

※本交流会は事前審査制です。

お申し込み多数の場合やイベント趣旨との適合性等を踏まえ、主催者にて参加可否を判断させていただきます。

交流会開催の背景と目的

スタートアップにとって、創業期は資本政策や法務の初期判断がその後の資金調達や事業成長を大きく左右する重要な局面です。しかし、こうした論点を投資経験者に直接相談できる機会は、創業期の起業家にとって決して多くありません。

そこで本交流会では、エンジェル投資経験者との対話と、同じ志を持つ起業家同士が出会う場を用意しました。少人数制・クローズドな形式とすることで、登壇者・参加者がより踏み込んで語り合える環境を整えています。

登壇いただくのは、弁護士・公認会計士であり、20件以上のエンジェル投資経験を持つ菅沼匠氏。創業期の投資で何を見てきたか、そして法務・資本政策の視点から、これから挑む起業家に語っていただきます。

本交流会で得られること

20件以上のエンジェル投資経験者

- エンジェル投資経験者が、創業期の起業家に投資する際に何を見てきたのか- 弁護士・公認会計士の視点から見た、創業期の資本政策と法務の勘所- 同じ創業期に挑む、優秀な起業家とのつながり

菅沼 匠 氏｜弁護士・公認会計士

スタートアップ支援に取り組む弁護士・公認会計士。

監査法人、証券取引所上場審査部を経た後にクックパッド株式会社に入社し、IPOと東証1部市場変更を達成。

その後、スタートアップ支援の一環として気持ち支援のエンジェル投資を始める。

Exit実績としてはタイミー、サイトビジット等。

開催概要

日時：2026年7月14日(火) 18:45～19:45

形式：対面（リアル開催）

会場：GROWTH文京飯田橋（〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21）

参加費：無料

定員：10名前後

対象：創業前～創業直後で、エンジェル投資経験者の話を聞きたい起業家／エンジェル投資経験者が創業期の何を見ているかを知りたい方

※本交流会は事前審査制です。

※当日はエンジェル投資経験者から経験談等を伺う場であり、投資の選定や打診は予定しておりません。

▽ 資金調達に関するご相談はこちら

https://www.startuplist.jp/

本イベントに関するお問い合わせ先

プロトスター株式会社

起業LOG事業部

cs_kigyolog@theprotostar.co

プロトスター株式会社について

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

URL：https://www.theprotostar.co/

参加団体：

・経済産業省 J-Startup Supporters

・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU

・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー

・東京都 Tokyo Innovation Base パートナー

・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員

・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員

・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員